RONALDO JACOBINA

Donos do La Taperia abrem mais um restaurante no Rio Vermelho

O Chupito volta à cena noturna do bairro após cinco anos

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:00

Jose Morchon e Juli Holler Crédito: Divulgação

Após uma pausa de quase cinco anos, o Chupito, casa que marcou uma época no Rio Vermelho, sob o comando do casal Juli Holler e Jose Morchon, do La Taperia, vai voltar à cena noturna do bairro. O novo Chupito, que vai funcionar na mesma rua do anterior, mais próximo da curva da Paciência que leva à Ondina, resgata a proposta do anterior e acrescenta novidades ao seu conceito. A começar pelo modelo de funcionamento dividido em dois horários, muito comum na Europa, especialmente na Espanha.

Desta vez, o Chupito terá uma operação das 18 às 23h, com o foco na gastronomia criativa do chef, somada a drinques de coquetelaria sofisticada, chupitos (shots) revisitados e um ambiente de gastrobar, com música ambiente, porém, com atmosfera animada. A partir das 23h, as mesas vão saindo de cena aos poucos, dando espaço para a balada que deve ir até às 3h da madrugada. De acordo com Juli, o Chupito volta às raízes com uma curadoria musical cuidadosa: “Traremos os melhores DJs e artistas da cidade, numa agenda bem plural”. A festa de inauguração, para convidados, terá show de JP Castelhano Trio, e música dos DJs TelefunkSoul e Secretinho.

Sócia do espaço, Mariana Braga assina a direçao criativa Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Camarote Viva Bahia está de volta ao Farol da Barra

Confirmada a segunda edição do Camarote Viva Bahia no Carnaval 2026. O espaço, localizado no Edifício Oceania, com 180 graus de vista para a Baía de Todos-os-Santos e para o Largo do Farol da Barra e Avenida Oceânica, retorna à folia baiana, consolidado como um verdadeiro centro de hospitalidade de marcas, experiências e relacionamento. O projeto, que no ano passado ganhou reconhecimento internacional com o Prêmio Lusófonos de Criatividade, na categoria Inovação, Hospitalidade e Sustentabilidade, está passando por obras de reestruturação física para garantir ainda mais conforto para os convidados. O conceito criativo e de ambientação é assinado pela sócia Mariana Braga.

Indústria I

O Polo de Camaçari fechou 2025 com bons resultados, graças à entrada de novas indústrias, como a BYD Auto e a Unipar; a expansão e consolidação dos empreendimentos existentes, e também pelos novos investimentos que estão chegando, como o da Petrobrás, que reinicia a operação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) neste mês de janeiro, num investimento de R$ 38 milhões.

Indústria II

E para quem pensa que a Ford sumiu do mapa da Bahia, a empresa anunciou que vai ampliar seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia no Cimatec Park, no Polo de Camaçari, com a inauguração de um novo prédio dedicado à engenharia, já no primeiro semestre de 2026. Instalado numa área de 6 mil m², o complexo reúne seis prédios com escritórios e laboratórios de realidade virtual, onde cerca de 80% do tempo dos profissionais é destinado para iniciativas globais de desenvolvimento e inovações.

Um dos vinhos do Blue Praia Crédito: Divulgação

Um vinho pra chamar de seu

O Blue Praia, no Rio Vermelho, inicia sua temporada de verão com o lançamento de três vinhos com sua marca. O rótulo Blue chega à adega da casa em três versões – Chardonnay, Rosé e Sangiovese –, todos aptos para consumo vegano, reforçando o posicionamento contemporâneo do beach club de Serginho Morais. Os rótulos são fruto de parceria com a vinícola Valparaíso, na Serra Gaúcha, reconhecida pelo trabalho com vinhos naturais.

Marcelo Praddo em cena Crédito: Caio Lirio/Divulgação

Retorno aos palcos

O ator e diretor Marcelo Praddo retorna à cena teatral com o espetáculo solo Vou Te Contar para uma curta temporada no Teatro Molière, com apresentações às sextas-feiras, de 9 de janeiro a 6 de fevereiro, sempre às 20h. Baseada em histórias reais extraídas da coluna Trombadas, do jornalista Christian Carvalho Cruz, a montagem emociona ao dar voz a personagens anônimos do cotidiano brasileiro. Com encenação minimalista e forte conexão com o público, o espetáculo vem recebendo elogios pela atuação sensível e potente do artista baiano, detentor de vários prêmios por sua atuação ao longo dos anos.

MC Livinho Crédito: Divulgação

200 mais

A prefeitura de Itaparica escalou um time de peso da música brasileira para celebrar os 203 anos de independência do município. A partir de hoje (6), munícipes e veranistas poderão conferir apresentações de artistas como Ludmilla, Maria Gadu, Mari Fernandez, Tony Garrido, MC Livinho, Carlinhos Brown, Geraldo Azevedo, Luiz Caldas, BaianaSystem, dentre outros nomes. Além dos shows, a programação conta com diversas atividades culturais e religiosas.

Cyria Coentro Crédito: Divulgação

Cinema