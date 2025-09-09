RONALDO JACOBINA

Estilista mineiro assina identidade visual da Festa de San Gennaro

Evento vai reunir cerca de 15 restaurantes da cidade, especialmente talianos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05:00

Ronaldo Fraga Crédito: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a identidade visual da Festa de Sana Gennaro, promovida pelo Grupo Pasta em Casa, no Rio Vermelho, será assinada pelo estilista mineiro Ronaldo Fraga. O evento que já integra o calendário cultural da primavera em Salvador , terá como tema os 40 anos do Axé e reunirá cerca de 15 restaurantes da cidade. “É uma alegria imensa estar de volta. Desta vez trago elementos inspirados nos movimentos da música baiana, presentes em cada detalhe do projeto, propondo um diálogo entre a tradição italiana e a energia do Axé, unindo símbolos das duas culturas em uma mesma identidade visual”, promete o estilista.

Estampa criada pelo estilista para a festa Crédito: Divulgação

Quermesse

Nesta que será a 6ª edição da Festa de San Gennaro, a expectativa do casal de organizadores Celso Vieira e Valeska Chálabi, é que a festa supere as mais de 15 mil pessoas recebidas em 2024. Com cardápios especiais, os restaurantes, na maioria, italianos, darão o tom de quermesse nas ruas e calçadões do Rio Vermelho. Já estão confirmados o Pasta em Casa, Alfredo’Ro, Bella Napoli, Genaro por Vini Figueira, Casa Chálabi, La Lupa e Manga. Além da feira gastronômica, a festa contará com uma programação musical especial, que será anunciada em breve.

José Antônio Martins Monteiro recebeu o prefeito Bruno Reis Crédito: agencia leblanc/ Divulgação

Charutaria I

O empresário José Antônio Martins Monteiro inaugurou no último domingo (07), uma nova unidade da JAMM Charutaria em Salvador. O novo espaço faz parte da Mostra Casas Conceito 2025, e foi concebido para proporcionar uma experiência completa e sofisticada aos apreciadores de charutos, cigarros e àqueles que desejam se conectar com o universo da tabacaria de forma contemporânea e inovadora. O projeto, criado pela arquiteta Viviane Vieira, busca dialogar com um público jovem e exigente, oferecendo uma experiência diferenciada que alia design, arte urbana e cultura head shop, sintetizando a sofisticação que pulsa nas ruas.

Fabiana e José Antônio Martins Moreira Crédito: agencia leblanc/ Divulgação

Charutaria II

Inspirado no tema da mostra, Conceito Chile – Street Experience, a nova JAMM Cigar valoriza a arte urbana, a memória do centro histórico de Salvador e convida a todos a uma imersão sensorial. O grande destaque visual do espaço é o teto assinado pelo artista Bel Borba, que cobre toda a área interna com cores vibrantes, formas expressivas e símbolos urbanos, criando uma atmosfera única que convida o visitante a olhar para cima e contemplar a arte enquanto desfruta do lounge.

Bel Borba Viviane Vieira e José Antonio Martins Monteiro Crédito: Foto: agencia leblanc - Divulgação

Chef André Chequer Crédito: Divulgação

Chapada

Um menu em seis etapas inspirado na Chapada Diamantina será o destaque do jantar que o The Latvian vai promover amanhã (10), às 19h30, na Bahia Marina. Desta vez, o convidado do projeto Chef Rapha Sepúlveda Convida é o chef André Chequer, da Vinícola Uvva e da Pousada Refúgio na Serra, no município de Mucugê. Os pratos serão acompanhados por rótulos da vinícola baiana, pensados para realçar os sabores de cada etapa.

Marco Caria Crédito: Foto: Leonardo Freire/Divulgação

Alessandro Narduzzi Crédito: Divulgação

Quatro mãos

Dois chefs italianos se juntarão para uma noite de celebração de um dos mais populares e apreciadas criações da cozinha da Itália. No próximo dia 18, às 19h, o sardo Marco Caria recebe o viterbense Alessandro Narduzzi (La Lupa), no Isola Cucina Italiana, no Rio Vermelho, para uma experiência gastronômica inédita em Salvador. Juntos eles farão um jantar a quatro mãos dedicado à arte da pizza em suas mais diversas formas. No menu de seis etapas a dupla promete uma viagem pelo mundo da pizza, explorando estilos tradicionais e contemporâneos. O evento custa R$ 150 por pessoa.

Marcus Buaiz vai participar de evento do Alo Alo Bahia Crédito: Divulgação

Business

O tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia, reunindo executivos, líderes empresariais e profissionais de destaque, ganha mais uma edição no próximo dia 19, no restaurante Amado. O encontro, exclusivo para convidados, terá como tema “Como Conectar Pessoas e Impulsionar Negócios de Sucesso”, e propõe uma reflexão sobre o valor das conexões genuínas no ambiente profissional. Um dos pontos altos será o bate-papo com o empresário Marcus Buaiz, que promete provocar reflexões sobre reinvenção, posicionamento e construção de marca com autenticidade. A abertura do encontro será feita por Marcos Machado, presidente da Rede Bahia.

Nizan Guanaes Crédito: Divulgação

Saindo do forno

O estrategista de comunicação e CEO da N Ideias, o publicitário Nizan Guanaes, é quem assina o prefácio do livro sobre a história do Martagão Gesteira, de autoria do cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo que será lançado ainda neste semestre. “O Martagão Gesteira não é apenas um hospital. É um sopro de vida. Um lugar onde a medicina se mistura à poesia da resistência. Entre suas paredes não se tratam apenas doenças: cultivam-se esperanças”, escreveu Guanaes, no prefácio.

Clara Buarque e Tom Veloso Crédito: Divulgação

Filhos de peixes

A cantora Clara Buarque acaba de lançar um single em parceria com Tom Veloso. A filha de Carlinhos Brown se uniu ao de Caetano Veloso na gravação da canção Nosso Caso, já disponível nas plataformas digitais. Neta de Chico Buarque e de Marieta Severo, Clara está vivendo um momento de ascensão na carreira. Ela acaba de estrelar a capa da Revista Cidade Jardim, publicação dedicada ao público do shopping da elite paulista. Nas redes sociais, o pai comemorou o sucesso da filha. “Que alegria ver a primeira capa da minha filha! O mundo se abre pra sua arte”, escreveu.

Giuliana Ferreira Crédito: Divulgação

