RONALDO JACOBINA

Feira vai reunir ofícios tradicionais do Centro Antigo no vão da Prefeitura

O Estúdio África será o anfitrião do evento que acontece nos próximos dias 27 e 28

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:00

Goli Guerreiro Crédito: Gabriela Palha - Divulgação

O vão da Prefeitura de Salvador, na Praça Municipal, será ocupado pelos ofícios tradicionais do Centro Antigo, nos dias 27 e 28 deste mês. Durante este final de semana, das 16h às 22h, o Ponto de Cultura Estúdio África será o anfitrião da Feira Criativa do Programa Viver Salvador – Edição Especial Rua Chile, que reunirá antiquários, sebos, quitutes, modistas e africanidades.

A proposta do Estúdio África, capitaneado pela antropóloga Goli Guerreiro, é apresentar suas fontes de inspiração que se encontram nas ruas e ofícios da Velha Bahia. “Nosso circuito urbano inclui Baixa dos Sapateiros, Ladeira dos Malês, Rua Ruy Barbosa, Ajuda, Pelourinho, Carmo, Santo Antônio e, claro, a Rua Chile. Todos os expositores da feira habitam esse universo”, diz. Além disso, ela fará a montagem do estúdio fotográfico inspirado nos estúdios africanos onde o público poderá ser fotografado com direito a produção de figurino e cenários. Será o carro-chefe dessa edição da feira.

Mateus Aleluia Crédito: Vinícius Xavier - Divulgação

Projeto transatlântico

O cantor e compositor Mateus Aleluia apresentará, no próximo mês de novembro, em Salvador, o projeto Baía Profunda. A iniciativa nasce dos trânsitos atlânticos entre Brasil, África e Europa, e pretende criar uma rede internacional de diálogo entre países que contribuíram para a formação da cultura brasileira, promovendo intercâmbio de saberes, circulação de expressões artísticas e valorização do turismo científico. A primeira etapa, batizada de Anunciação do Baía Profunda, acontece nos dias 7 e 8 de novembro, com mesas redondas reunindo pensadores como Ondjaki, Kaká Werá, Edmilson de Almeida Pereira, Cristine Takuá, Alexandre Coimbra Amaral, além da participação de representações diplomáticas de países africanos e europeus.

Show na Concha

O projeto capitaneado por Mateus Aleluia culmina na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com o espetáculo Baía Profunda, apresentado pelo artista cachoeirano e a Orquestra Afrosinfônica. As ações do programa se intensificam em 2026, acontecendo nacional e internacionalmente e durante todo o ano. Mateus recebeu este ano a Ordem do Mérito Cultural na classe Grã-Cruz, o maior grau de honraria concedido pelo Ministério da Cultura do Brasil a personalidades e instituições por suas relevantes contribuições à cultura nacional.

Alana Xavier Crédito: Divulgação

Tendências

A Florense traz para Salvador, Alana Xavier, especialista em tendências da WGSN Brasil (Worth Global Style Network), empresa de previsão de tendências de consumo e design que fornece análises e insights para marcas globais sobre comportamento do consumidor e design de produtos. A mercadóloga apresentará o talk Futuro do Morar 2030 para arquitetos, designers de interiores e profissionais do mercado de decoração, na unidade do Caminho das Árvores, no próximo dia 18, às 18h, onde abordará questões que devem ser observadas sobre tendências do morar do futuro. O evento, antecedido de um happy hour, é exclusivo para convidados.

Lucas Anderi Crédito: Divulgação

Luxo na rua

Lucas Anderi escolheu Salvador para lançar sua nova coleção, intitulada Meu Amor. O desfile acontece no dia 21, no Elevador Lacerda, durante a 4ª edição do Conceito Wedding. O estilista apresentará 30 modelos exclusivos, inspirados em elementos da Bahia, com styling assinado pelo stylist Márcio Vicentini, que desfilarão numa passarela viva numa intervenção que une arte, moda e cultura. O cortejo parte do Palacete Tira-Chapéu, atravessa a Praça Municipal e chega ao Elevador Lacerda, onde a coleção será revelada ao som da percussão de Raysson Lima. A intervenção artística terá ainda a participação de 40 costureiras, cada uma conduzindo um vestido com sua noiva, em um gesto simbólico que celebra o ofício manual e a beleza de quem constrói sonhos.

Após o desfile, os convidados serão recebidos no Lounge de Nathália Velame, com bar assinado por Marcelo Eventos e pocket show de Bárbara Fialho. O encerramento será marcado por um sunset intimista no Peixe Voador by Preta, localizado no rooftop do Gorges Residence, na Rua Chile, reunindo a gastronomia autoral da chef Preta e apresentações musicais. Toda a produção do evento está a cargo de Dandara Costa, da Moyá Produções.

Rita Barros e Regina Weckerle Crédito: Divulgação

Primavera

Rita Barros e Regina Weckerle movimentaram a Ladeira da Barra, na semana passada, para apresentação da nova coleção Primavera da Su Misura. Ao longo dos dias 9 e 10 de setembro, a dupla recebeu centenas de clientes que saíram encantadas com a série vestidos, blusas, saias, calças numa cartela de cores leves com ênfase no branco, bege, azul hortênsia e rosa, chegando até os tons terrosos. Em toda a coleção, o artesanato marca grande presença.

Residência artística