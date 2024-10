RONALDO JACOBINA

Fotógrafo baiano Christian Cravo inaugura exposição inédita em São Paulo

O fotógrafo Christian Cravo acaba de inaugurar sua nova exposição Paisagens Antrópicas na Casa Seva, na Alameda Lorena, em São Paulo. A mostra, em cartaz até 21 de dezembro, reúne fragmentos da viagem do artista a países como Gana e Bangladesh em uma reflexão sobre os impactos da ação humana no meio ambiente.

Considerado um dos principais nomes da fotografia contemporânea, Christian Cravo explora os espaços residuais que emergem do descarte industrial em lixões e propõe uma visão inovadora de áreas frequentemente negligenciadas, apresentando-as como ambientes em constante transformação e resiliência. Pelo conceito de “processos movediços”, Cravo sugere que essas paisagens estão em fluxo contínuo, tornando-se lugares de regeneração e potencial inovação.

A mostra, ainda sem data para chegar à Bahia, onde o artista vive com sua família, também aborda a prática do colonialismo de resíduos, em que países desenvolvidos exportam lixo industrial para países em desenvolvimento, revelando uma dura realidade de desigualdade social e ambiental, amplamente observada desde os aterros de Gana até os desertos do Oriente Médio.