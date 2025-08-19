RONALDO JACOBINA

Grupo Soho terá camarote no Carnaval de 2016

Ronaldo Jacobina

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 05:00

Karine Queiroz vai levar o Soho para a Avenida Crédito: Divulgação

Depois de levar as marcas Soho e Lafayette, para alguns dos principais camarotes da folia de Salvador, o Grupo Soho, liderado por Karine Queiroz, decidiu encarar a festa de frente no Carnaval de 2016. Amanhã (20), a empresária vai reunir amigos, parceiros e convidados para anunciar oficialmente a parceria do seu grupo do segmento de gastronomia com o grupo de entretenimento Diva, liderado por Michel Cohen. Juntos, eles comandarão o camarote Harém Soho no circuito Barra-Ondina, no próximo Carnaval. O evento que marcará a parceria da Diva (do Harém) com o Grupo Soho, será no modelo das festas carnavalescas indoor, com direito a camiseta-ingresso, das 19h às 23h, no Soho da Bahia Marina. Mantendo sigilo sobre os detalhes da parceria, Karine Queiroz adianta apenas que o formato deve surpreender o público. “Vamos trazer de volta aquele modelo de camarote all inclusive do começo de tudo, com todo o foco no serviço de alimentos e bebida que será impecável”, diz.

Fernando Perez, Pedro Torres, Paulo Bachhi, Kauê Gramulha e João Iannas Crédito: Divulgação

Luxo

A Artefacto, cuja primeira franquia no Brasil foi instalada na Bahia, voltou a cravar sua marca na capital baiana, inaugurando no Jardim Brasil, uma loja no mesmo padrão das suas principais unidades no mundo. Tendo à frente o empresário mato-grossense Kauê Gramulha, a Artefacto Salvador foi uma apresentada ao mercado de arquitetura e decoração local na última quarta-feira (13), pelo CEO Global da marca, Paulo Bacchi, que ao lado do anfitrião local e todo o alto comando da marca de mobiliário de luxo, abriu as portas da nova casa com a recém lançada coleção Arcanum, criada pela diretora criativa Patrícia Anastassiadis.

Mariana Ximenes prestigia inauguração da Artefacto Crédito: Divulgação

Novos caminhos

E por falar na Artefacto, quem também esteve por lá foi a atriz Mariana Ximenes, embaixadora da marca de mobiliário de luxo. Feliz por estar na Bahia, como faz questão de declarar todo o tempo, a artista desfilou elegância e simpatia durante todo o evento e contou à coluna que está investindo numa produção audiovisual como diretora. “Recebi do Sebastião Salgado (morto em maio último) a missão de me tornar embaixadora do seu projeto de reflorestamento e me identifiquei tanto com aquela obra espetacular que ele e a Lélia criaram que comecei a acompanhar de bem perto e filmar tudo. Não sei o que sairá disso, pode ser um documentário, não sei, vou seguindo minha intuição”, diz.

Rafael Dantas e Lenardo Salvatori Crédito: Divulgação

Muita arte

Pernambucano radicado na Bahia, o artista plástico Lenardo Salvatori está celebrando seus 50 anos de carreira com uma exposição itinerante que tem sua primeira parada no Hotel da Bahia até o próximo dia 20. Inaugurada na última terça-feira (13), a mostra, batizada de Quatro Estações, reúne 25 de um total de 80 telas que integram o projeto completo da exposição comemorativa composta de quatro séries que se tornaram referencias em sua produção artística nas últimas cinco décadas de trabalho. Integram as “quatro estações”, obras das séries Registros que faz referenciais ao Renascimento Italiano; Papiros, Fragmentos e Interferências, esta última um diálogo silencioso entre a estética, o vazio e a poesia. Depois de Salvador, a exposição deve passar por Petrolina (terra natal do artista), São Paulo e Fortaleza. A obra de Lenardo foi registrada no livro Hotel da Bahia - Recortes das Artes de um Tempo, que teve curadoria do historiador Rafael Dantas.

Fabiano Borré entre a mãe Judite, a mulher Cristina e o caçula Bernardo Crédito: Lucas Assis - Divulgação

Baiano bom

CEO do Grupo Borré, que tem dentre outros negócios a vinícola UVVA, o gaúcho Fabiano Borré, recebeu o Titulo de Cidadão Baiano na manhã de ontem (18), na Assembleia Legislativa da Bahia. Vivendo em Mucugê, na Chapada Diamantina onde comanda o grupo familiar que emprega diretamente mais 1200 pessoas, o gaúcho de São Paulo das Missões (RS), reuniu os amigos após a cerimônia para um almoço concorrido no Palacete Tira-Chapéu onde tem um lounge que funciona como um showroom da UVVA.

Henrique Nogueira Pena e Eduardo Malheiros Crédito: Divulgação

Hotel da Bahia

O Hotel da Bahia, que desde sua reabertura em 2012 ganhou novas marcas, reassumiu sua identidade original e foi rebatizado como Hotel da Bahia. Para marcar o retorno do nome de batismo do edifício modernista datado de 1952, o CEO do Grupo Wish, Eduardo Malheiros, promoveu uma festa de inauguração, na noite de ontem (13) para apresentar a nova identidade visual. A partir de agora, o empreendimento hoteleiro, que tem como gestor Henrique Nogueira Pena, deixa de atender como Wish Hotel da Bahia e passa a chamar Hotel da Bahia by Wish.

Leila Carreiro Crédito: Divulgação

Voo amazônico

Leila Carreiro, do restaurante Dona Mariquita, está de viagem marcada para o norte do país. A chef vai participar da próxima edição do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, que acontece em dois finais de semana de setembro (5 a 7 e de 12 a 14) no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém. Pesquisadora de ingredientes e receitas da cozinha regional do Recôncavo Baiano que resgata os saberes culinários das matrizes africana e indígena, ela dará uma aula no segundo final de semana e participará do Jantar das Boieiras, onde tradicionais representantes da cozinha paraense fazem os pratos principais e os chefs convidados se encarregam dos acompanhamentos.

Cacá Dantas e Euclides Penedo Borges Crédito: Divulgação

