Hidden se despede da Bahia após cinco edições

Projeto que une vinho, gastronomia e música fecha ciclo na capital baiana, mas segue firme em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05:00

Mariana e Daniel Braga Crédito: Fotos: Divulgação 

Após cinco edições ocupando diferentes espaços que estavam desativados na cidade, o Hidden se despede da Bahia. O projeto de enogastronomia e música que estreou na Rua Chile em 2020, e que passou por bairros como Rio Vermelho e Pelourinho, inaugurou um modelo de negócio inédito com autosserviço, loja de vinhos com preço de varejo e outras novidades que conquistaram baianos e turistas durante os cinco últimos verões. De acordo com Daniel e Mariana Braga, sócios do projeto itinerante, o Hidden continuará sendo realizado em Brasília, onde nasceu e que a cada edição costuma receber mais de 1,5 mil pessoas por noite. Sobre a Bahia, o casal brasiliense, que tem CEP na capital baiana, deixa escapar que novos projetos podem estar a caminho. Só não revelou quais serão estes.

Boa forma I

Mais uma rede de academias está chegando à Bahia. A capixaba Wellness Club escolheu a cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, para iniciar seu plano de expansão que prevê alcançar 50 unidades no país até o final de 2026. Segundo Rachel Máximo, CEO da rede, a primeira unidade baiana será inaugurada em fevereiro. “Escolhemos Teixeira de Freitas por ser um polo regional em crescimento e acreditamos que nossa estrutura moderna vai contribuir para a qualidade de vida da população”, diz. A Wellness Club está presente nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Boa forma II

Enquanto a rede capixaba estreia na Bahia, a Selfit Academias, uma das maiores redes de academias da América Latina, cuja primeira unidade foi aberta na Bahia em 2012, anuncia a inauguração de 33 novas unidades até março deste ano. O plano de expansão envolve um investimento de R$ 115,5 milhões e contempla a abertura de 29 operações próprias e quatro franquias, consolidando a presença da marca em mercados estratégicos. A rede, que recentemente chegou a Feira de Santana, aportará em Vitória da Conquista nos próximos dias.

Casal real 

Edvana Carvalho
Zebrinha

Marta Góes elegeu o coreógrafo Zebrinha e a atriz Edvana Carvalho como rei e rainha do seu camarote. A coroação é um dos pontos altos do Baile da Alegria, que marca a abertura do espaço no circuito Barra-Ondina. Este ano, a festa tem como tema Alegria, Solidariedade e Folia. De acordo com a anfitriã do camarote, a escolha do casal real encaixa-se na proposta de seu Carnaval que é, segundo ela, “um espaço democrático e que respira representatividade, ancestralidade, respeito e incentivo à economia solidária e familiar”.

Cabeça feita

Fábio, Regina e Licia

O Carnaval começou mais cedo para Fábio Sande. O estilista e carnavalesco reuniu na última semana na Mesckla, na Pituba, nomes ligados à moda e à cena criativa de Salvador em mais uma edição de No Reino da Folia, evento para apresentar seus adereços de Carnaval que seguem à venda na loja até 14 de fevereiro. A edição deste ano homenageou a empresária de moda Regina Weckerle.

Outlet

Por falar em moda, Regina Weckerle e Nyscia Pinheiro movimentarão o Shopping Barra, de hoje (3) até sábado (7), com mais um projeto fashion no estilo Outlet Multimarcas. A dupla estará expondo, no piso L4, marcas como a APPA Brands por Ângela Freitas, Bila Guimarães, Fê Abbehusen, Juliana Santos (D. Santa), The Finds e a multibrand Maison Martha Paiva. No espaço, o público poderá conferir não apenas a moda autoral de cada uma das marcas, como um recorte de grifes nacionais, além de acessórios como bolsas e sapatos e até objetos de decoração.

Edinho Engel e Flavio Bandeira, sócios do Amado 

Em boa hora

O Restaurante Amado Salvador, localizado no Salvador Shopping, inaugura amanhã (3), a partir das 17h, o seu programa de happy hour, que entra para o calendário da casa todas as semanas, sempre de quarta a sexta-feira. A proposta do evento, batizado de Wine Hour, é reunir vinhos selecionados, vendidos com 10% a menos do valor praticado no site da Mistral, que podem ser levados pra casa ou consumidos lá mesmo, escutando uma boa música ao vivo e apreciando a cozinha dos chefs Danilo Fernandes e Edinho Engel. Tudo isso naquela atmosfera acolhedora do espaço, num horário pensado para encontros, conversas e brindes sem pressa, entre as 17h e 20h. As reservas já podem ser realizadas através do WhatsApp (71) 99742-5662.

João Yosef Torres 

Autoconhecimento

O professor João Yosef Torres vai ensinar os princípios da sabedoria milenar para quem quer mudar de vida, destravar a prosperidade e obter desenvolvimento pessoal. Os Segredos da Kabbalah Pra uma Vida Ilimitada é o tema do workshop que o Kabbalah Center Brasil traz a Salvador pela primeira vez, na programação do projeto Tour Limitless, realizado em várias cidades brasileiras. O evento acontecerá no próximo dia 8 de fevereiro, de 10h às 12h, no Hotel Golden Park Salvador, na Pituba. As inscrições podem ser feitas no site https://store-br.kabbalah.com/products/segredos-kabbalah-ba2026. Todo o valor arrecadado é investido em iniciativas de educação da instituição.

Diáspora

Obra de Meneson Conceição 

A exposição O Mar Não Alisa, do baiano Meneson Conceição, será apresentada, de 5 a 26 de fevereiro, em Maputo, na África, como parte da programação oficial do Ano Bilateral Brasil–Moçambique. A partir da afirmação “falar da água é falar de mim”, o artista propõe uma travessia poética e política pelas águas que conectam territórios, memórias e corpos da diáspora africana. Esta não é a primeira exposição do artista fora do Brasil. Ano passado ele teve destaque internacional na exposição Racines: Début, Milieu et Début, realizada pelo Muncab, em Marselha (França).

