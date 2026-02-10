RONALDO JACOBINA

Licia Fabio comanda casa na Bahia Marina e camarote na Barra

Promoter baiana realiza mais uma edição da Casa d´Licia e parceria com Carlinhos Brown e Zum Brasil

Ronaldo Jacobina

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05:00

Licia Fabio Crédito: Divulgação

Licia Fabio recebe, nos próximos sábado e domingo, (14 e 15), seus convidados na Bahia Marina em mais uma edição do projeto Casa D'Licia. Nos dois dias, os convidados serão recepcionados com a tradicional feijoada, no restaurante Lafayette, das 14 às 20h. Este ano, a festa será animada pelo cantor Faustão (sábado) e a banda Água Fresca (domingo), e DJs. O evento é uma parceria com a Oquei Entretenimento, dos irmãos Rick e Rafa Cal e agrega marcas parceiras como Itaipava, São Braz, Capelinha, Bauducco, dentre outros. O evento é exclusivo para convidados. Esta não é a única realização da promoter Licia Fabio no Carnaval de 2026. A partir desta sexta-feira (13) até terça-feira (17), ela estará recebendo convidados no Camarote Brown By Licia Fabio e Zum Brasil, no Barravento, no circuito Barra-Ondina. Nos cinco dias de festas, o espaço receberá diversas atrações musicais, além de chefs de cozinha que levarão o melhor da gastronomia para o espaço que é exclusivo para convidados.

José António Martins Monteiro, fundador da JAMM Cigar Crédito: Divulgação

Lounge

Com quatro charutos premiados internacionalmente, a JAMM Cigar, marca genuinamente baiana, aportará mais uma vez no camarote Brown By Licia Fabio & Zum Brasil, com um lounge montado ao ar livre, com vista para o mar, onde os apreciadores de charuto poderão degustar todos os produtos da marca com preços especiais. No espaço, o público poderá acompanhar o processo artesanal de fabricação, igual ao que é feito na fábrica, localizada em Alagoinhas. Com duas lojas em Salvador, uma no Palacete Tirachapeu e outra no Hotel Vila Andrea, ambas na Rua Chile, a JAMM Cigar, fundada pelo empresário baiano José Antônio Martins Monteiroé hoje uma das marcas mais prestigiadas do país.

Chef Gian Angelino, do Bella Napoli Crédito: Divulgação

Surpresa

Quem também vai aportar no Camarote Brown By Licia Fabio & Zum Brasil, é o restaurante italiano Bella Napoli. O proprietário Gian Angelino é um dos chefs convidados para preparar um prato especial para os convidados do espaço na tarde de sábado (14). Sucesso na edição passada quando serviu um penne com ragu de toscana com cogumelos porcini, o chef promete surpreender os convidados com mais uma criação autoral de base italiana.

Roda de samba no Viva Bahia Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Pé direito

Por falar em camarote, o Viva Bahia se antecipou ao Carnaval e fez sua estreia no último sábado durante a passagem do Furdunço, repetindo a festa no domingo durante o cortejo do Fuzuê. O espaço, exclusivo para convidados, recebeu centenas de pessoas com um serviço impecável de bar assinado pela Casa Dez, e gastronomia do chef Ricardo Silva, do Silva Cozinha, além de uma programação musical que foi de rodas de samba a shows de artistas locais como Pierre Onassis e Alexandre Peixe. O Viva Bahia tem patrocínios da Caixa, Cartões Caixa e Governo do Brasil.

Marcio Sobral, Mariana Braga e Alexandre Silveira Crédito: Divulgação

Luxo

Ainda sobre o camarote Viva Bahia, o espaço apostou mais uma vez no projeto de arquitetura, decoração e ambientação, investindo na arte, nos objetos e no artesanato brasileiro. Com conceito criativo e de ambientação assinado pela sócia Mariana Braga, projeto arquitetônico de Alexandre Silveira, e produção de ambiente e decoração da Casa Su Misura por Márcio Sobral. O espaço, um dos mais desejados da festa indoor, tem bares e toda marcenaria assinada pela Romanzza Bahia, mobiliário de alto padrão da Breton Salvador. Marcas que estão presentes também na loja do camarote no Shopping Barra, cujo projeto também leva a assinatura do designer de interiores, Marcio Sobral.

Sabrina Sato Crédito: Divulgação

Bailão

Os estilistas baianos Céu e Junior Rocha participaram, na noite de ontem (07), do Baile da Vogue 2026, no Rio de Janeiro. Com o tema Carnavália Fashionista, os irmãos, atravessaram, com sua marca Meninos Rei, o tapete vermelho do Hotel Copacabana Palace, com uma narrativa que partiu de suas origens e reafirmou a Bahia como eixo central de sua construção estética. marca apresentou uma leitura autoral do Carnaval negro, ancorada na ancestralidade, na memória e na força simbólica dos blocos afro. Os baianos foram muito festejados por artistas famosos, incluindo Sabrina Sato e Debora Secco que já vestiram looks da Meninos Rei.

Monica Gallas e Aexandre Peixe Crédito: Divulgação

Nova fase

O podcast Trago Verdades inicia uma nova temporada com mudanças na apresentação. Com a saída da modelo Paula Mott, as entrevistas passarão a ser conduzidas apenas por Monica Gallas, que por sinal já provou que tem não apenas talento para o negócio como credibilidade, visto o elenco de personalidades que já passou por lá. Após dois anos no ar, o projeto segue com novo visual, novos quadros e uma curadoria ainda mais criteriosa. A estreia da temporada 2026 é o cantor e compositor baiano Alexandre Peixe, que falará sobre os bastidores da carreira, o processo criativo, e sua visão sobre o atual Carnaval. O episódio vai ao ar hoje (10), às 18h, no YouTube.

Ricardo Chaves Crédito: Divulgação

Maratona