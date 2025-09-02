Acesse sua conta
Lôro vai celebrar 30 anos com festa na Praia do Flamengo

Grupo criado por Aloísio Lôro Melo e Rosana Inabassahy, que tem unidades na capital baiana e na Praia do Forte, vai festejar três décadas de história com shows de Jau e Tuca Fernandes

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:00

Pedro Imbassahy sucedeu o pai Lôro no comando do grupo Crédito: Divulgação 

O Lôro vai festejar 30 anos com uma grande festa no próximo sábado (06) de setembro. O evento, que acontece das 15h às 18h, na unidade da Praia do Flamengo, começa com um coquetel para convidados e segue com shows dos cantores Jau e Tuca Fernandes. O grupo que surgiu com uma barraca de praia lá em meados dos anos 1990 sob o comando do casal Aloísio Lôro Melo e Rosana Imbassahy, hoje reúne cinco unidades - sendo quatro na capital e uma na Praia do Forte - e tem no comando o filho Pedro Imbassahy.

Diego Carrilho  Crédito: Divulgação 

Rei do jámon

O chef paulista Diego Carrilho, considerado o maior especialista em “Jámon” no Brasil, estará em Salvador na próxima quarta-feira (03), às 19h, para comandar uma noite de celebração da gastronomia ibérica. Carrilho vem a convite do chef Gian Angelino, do Bella Nápoli. O evento é mais uma das ações que vem sendo feitas pela família Angelino para celebrar o aniversário do restaurante que completa 63 anos em novembro próximo. O chef chega com a missão de preparar um jantar exclusivo com menu apresentado em quatro etapas, harmonizado com vinhos da vinícola baiana UVVA, tendo o presunto cru como principal ingrediente. O jantar tem vagas limitadas e as reservas ainda podem ser feitas.

Flavio Bandeira e Edinho Engel  Crédito: Divulgação 

Mais um

Os empresários Edinho Engel e Flavio Bandeira já começam a se preparar para a abertura do Amado Salvador, segunda unidade da marca Amado, que chegará ao Salvador Shopping, no próximo mês de outubro. Com mais de 70% da obra concluída, o novo e contará com cerca de 120 lugares. Com projeto arquitetônico assinado por Caio Bandeira e Thiago Martins, o espaço, localizado no piso L1, terá ainda um mezanino onde está sendo instalada uma moderna loja de vinhos que comercializará rótulos.

Cena do curta Couraça  Crédito: Divulgação 

Cangaço

O filme “Couraça”, dirigido por Daniel Arcades - premiado dramaturgo e diretor teatral baiano que faz sua estreia no cinema – é o único curta-metragem do estado selecionado para o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasiliero. A obra estará na Mostra Competitiva Nacional de Curtas, ao lado de outras 11 produções de diferentes regiões do país, selecionadas entre quase 1,4 mil obras inscritas. Filmado em Iaçu (BA), na Chapada Diamantina, o curta narra a travessia de dois cangaceiros amantes que carregam uma mulher grávida de volta à sua família, em uma história marcada por afeto, desejo e resistência.

Malu Valle e Ivan Mendes  Crédito: Divulgação 

Palco

O espetáculo “Matillde”, estrelado pela atriz Malu Valle e dirigido por Gilberto Gawronski, chega a Salvador para cumprir uma boa temporada baiana que começa na próxima sexta-feira (5) e segue em cartaz até o dia 29, sempre de sexta a domingo, no Cine Teatro 2 de Julho, na Federação. Escrito por Julia Spadaccini, a peça homenageia Paulo Gustavo, melhor amigo da atriz, e tem realização do Centro Cultural Banco do Brasil, cuja sede está prevista para ser inaugurada no próximo ano, e produção local em Salvador da Carambola Produções.

Vice-prefeita Ana Paula Matos entregou prêmios a Vini Figueria Crédito: Divulgação 

Dose dupla

O Vini Mar, no Rio Vermelho, foi eleito, na última sexta-feira (29), como o Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar do Ano. O Prêmio foi concedido pelo Melhores da Gastronomia – Edição Salvador 2025 que premiou 38 categorias. A casa integra o Grupo Vini que reúne ainda os restaurantes Vini Figueira Gastronomia, Ainá Lámen e Genaro por Vini, além do bufê Vini Figueira. Liderado pelo chef Vinicius Figueira, que ainda levou para casa o troféu assinado pelo artista plástico Bel Borba, como o Restaurateur do Ano, o Grupo Vini é hoje um dos maiores da gastronomia local.

Dona Almerinda, Pepe, André e a filha  Crédito: Divulgação 

Festa dobrada

José Faro Rua, mais conhecido como “Seu” Pepe, fundador da Perini, vai completar 83 anos na próxima sexta-feira (5). Desta vez os festejos em família serão dobrados, já que coincide com outra data especial: os 10 anos do Almacen Pepe. A empresa, idealizada por ele e pelo filho André Luís Faro Carballo, hoje à frente do negócio, inaugurou a primeira unidade em 2015, hoje já são quatro, incluindo a recém-inaugurada loja do Shopping Barra.

Elcimar Badu  Crédito: Divulgação 

Noivas

Elcimar Badu começou a celebrar os 40 anos de carreira que serão completados no próximo ano lançando a coleção Alma. A série reúne diversos vestidos de noivas que, segundo ele, são inspirados em sua própria trajetória — da infância em Remanso, no sertão da Bahia, à consagração como um dos grandes nomes da moda artesanal brasileira. As peças de Badu estão expostas em seu ateliê no Itaigara. “Cada vestido carrega um nome com significado pessoal, como Laurinda, em homenagem a minha avó bordadeira; Augustinha, uma referência à mãe, que era costureira e minha principal inspiração”, diz.

Sede do Quabales no Nordeste de Amaralina  Crédito: Divulgação 

Formação artística

O grupo Quabales firmou parceria com o SEBRAE Bahia para oferecer oficinas gratuitas de capacitação técnica nas artes. A ideia é fomentar o empreendedorismo nas áreas de arte, cultura e sustentabilidade, visando a formação técnica e profissional. O projeto social, criado e gerido pelo multi-instrumentista baiano, Marivaldo dos Santos e a produtora cultural Fernanda Mello, está oferecendo 25 vagas para cada oficina. São elas: Formação de Instrutores de Percussão; Comunicação e Escrita; Precificação e Planejamento; Criador de Conteúdo Digital; Empregabilidade para PCD; Auxiliar de Eventos e Receptivo; Roadie; Maquiagem Profissional, além de um painel de Sustentabilidade no Empreendedorismo na Arte e Cultura.

Aula de formação no Quabales  Crédito: Divulgação 

Empreendedorismo

De acordo com Fernanda Mello, do Quabales, os alunos poderão aplicar os aprendizados teóricos na produção e organização da segunda edição do Festival Quabales da Primavera — Empreendedorismo na Arte, Cultura e Meio Ambiente. “Este evento contará com apresentações musicais da Quabales Banda e artistas locais, além de uma Feira de Economia Criativa com 15 empreendedores do Nordeste de Amaralina, em áreas como gastronomia, artesanato, moda, saúde e bem estar”, explica. A iniciativa vai até setembro e as inscrições seguem abertas no linktr.ee/quabalesoficial.

