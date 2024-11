RONALDO JACOBINA

Los Catedrásticos vai ganhar nova montagem no verão

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 05:43

Do elenco original, apenas Ricardo Bittencourt (primeiro à esquerda) não participará Crédito: Divulgação

Após um intervalo de 12 anos, o espetáculo Los Catedrásticos - Recital da Novíssima Poesia Baiana vai ganhar uma nova montagem e voltará a ocupar o palco do Teatro Módulo, na Pituba. O diretor Paulo Dourado se reuniu na segunda-feira (18), pela primeira vez, com o elenco que vai encenar a terceira montagem do musical que estreou em 1989 e logo se tornou um dos maiores clássicos do repertório do teatro baiano da época. Nesta atual temporada, que tem estreia marcada para o dia 9 de janeiro de 2025, o musical contará com praticamente todo o elenco original - com exceção do ator Ricardo Bittencourt, substituído por Zéu Brito que dividirá o palco com Cyria Coentro, Jackson Costa e Maria Menezes.

Zéu Brito, que já integrou o elenco da segunda montagem, volta nesta próxima Crédito: Divulgação

Nova playlist

Nesta nova montagem de Los Catedrásticos, o diretor Paulo Dourado planeja dar uma repaginada na playlist, mantendo alguns dos clássicos da época, e acrescentando novos hits ao divertido recital, mas diz que ainda não sabe o que sairá. “A gente vai construir junto, assim como foi no início, eles estão muito animados e eu também, vamos ver o que sairá dessa animação”, diz o encenador. O espetáculo que será apresentado sempre as quintas e sextas-feiras, dos meses de janeiro e fevereiro, será produzido por Milena Leão, da Carambola Produções.

Uma das obras da exposição Transitoriedade, de Marcelo Kruschewky Crédito: Divulgação

Marcelo Kruschewky no seu ateliê em Nova York Crédito: Acervo pessoal

Arte pura

Radicado nos Estados Unidos há várias décadas, o artista visual Marcelo Kruschewsky volta a expor na Bahia. Em Transitoriedade, que será inaugurada no próximo dia 27, às 18h, na Home Design, na Pituba, o artista apresenta uma coleção instigante que explora o íntimo e obscuro da psique humana, fazendo um convite ao autoconhecimento e à reflexão. Graduado pela London School of Printing e pela St Martins School of Art, em Londres, na Inglaterra, o baiano que se destaca pelo estilo abstrato puro, aborda o tema da passagem do tempo e a constante transformação dos sentimentos e memórias.

Pedro Anias Crédito: Divulgação

Animação

O curta-metragem Tsuru, do cineasta baiano Pedro Anias, foi selecionado para o 23º Festival Internacional de Cinema de Dhaka (DIFF), que será realizado em Bangladesh, na Índia, de 11 a 19 de janeiro de 2025. O filme é uma animação Stop Motion, produzido em origami e que durou cerca de dois anos e meio para ficar pronto. A obra conta a história de um pedaço de papel adormecido que após ser despertado pelo bater de asas de um Tsuru (origami de ave japonesa), inicia uma desafiadora jornada em busca de transformação.

Roberto Mendes Crédito: JoseÌ de Holanda-Divulgação

Samba

Roberto Mendes vai comemorar antecipadamente o Dia do Samba, celebrado em 2 de dezembro. O santamarense fará shows nos próximos dias 29, 30 e 1º de dezembro, às 19h, na CAIXA Cultural. O Samba Antes do Samba reúne um repertório com composições clássicas e inéditas que celebram as raízes do samba do Recôncavo. Pela primeira vez, o artista aposta num novo formato que une viola, bateria, violão, baixo e tambores. O show é fruto da pesquisa do artista, iniciada há três décadas, onde ele se debruça sobre a história do samba e suas variantes, dando destaque à chula, que surgiu no século 19 em pequenas comunidades rurais da região, e que tem suas origens no norte de Portugal.

J. Cunha Crédito: Mayra Ferrão - Divulgação

Paisagem sonora

O artista visual baiano J. Cunha, cuja obra visual redefiniu o bloco afro Ilê Aiyê e o carnaval de Salvador por mais de 25 anos, será o homenageado do Festival Paisagem Sonora, que chega à capital baiana pela primeira vez, entre os dias 5 e 8 de dezembro. Realizado no Museu de Arte Contemporânea (MAC) e na Galeria Paulo Darzé, o evento vai celebrar o Carnaval Negro, com o tema Organizações da Resistência. Nesta sexta edição do projeto, estão previstas oficinas, seminários temáticos e performances musicais de Mateus Aleluia e Mariella Santiago, além de projeções de videomapping e de audiovisuais.

Claude Troigros Crédito: Divulgação

