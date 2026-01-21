Acesse sua conta
Marcelo Serrado comanda roda de samba no Hidden nesta Sexta (23)

Samba do Serrado é um projeto musical inédito do artista carioca que faz sua estreia em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:07

Marcelo Serrado  Crédito: Reprodução

Depois de lotar a casa com a performance musical do ator e cantor Lucio Mauro Filho, na semana passada, o Hidden Casa Verão traz mais um artista global para se apresentar no seu palco. Nesta próxima sexta-feira (23), a partir das 19h, quem aterrissa no espaço é o ator Marcelo Serrado que traz para a capital baiana, pela primeira vez, o projeto musical inédito Samba do Serrado.

Para a estreia na Bahia, Marcelo Serrado diz que preparou um repertório especial que promete agitar a roda de samba fazendo um passeio por clássicos do gênero com novas roupagens, reforçando sua relação com a música e com o palco.

Samba do Serrado é resultado da afinidade e das andanças do artista pelo universo do samba carioca, onde não só costuma frequentar como fazer participações em rodas famosas do Rio de Janeiro. Até recentemente, Serrado comandava, em parceria com Édio Nunes, o Samba do Vinil, um sucesso que estreou no Jockey Clube do Rio e que se estendeu por várias casas de espetáculos, onde misturava samba de raiz, clássicos e marchinhas com participações de convidados famosos como o ator Alexandre Nero.

A Casa Verão Hidden conta com um benefício especial para clientes dos cartões CAIXA Visa que têm garantido 10% de desconto nas compras, reforçando a parceria com a CAIXA e ampliando a experiência de quem escolhe viver o verão no espaço. Os ingressos custam R$ 100.

