Mercado Iaô realiza edição especial na Ribeira

A programação musical ficará a cargo do Cortejo Afro que receberá a cantora Majur e o grupo Sambaiana

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:00

Majur fará participação especial Crédito: Divulgação

O Mercado Iaô vai fazer uma edição especial no próximo dia 16 (domingo), das 10h às 22h, na Fábrica Cultural, no Largo da Ribeira, reunindo cerca de 150 empreendedores criativos, muita arte, música e gastronomia. A programação musical ficará a cargo do Cortejo Afro que receberá a cantora Majur e o grupo Sambaiana em participações especiais. O acesso é um 1kg de alimento não perecível, destinado à Creche Comunitária Ruby. O evento integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro, projeto que destaca as expressões culturais afro-brasileiras e promove a economia criativa local.

Vitor Barreto Crédito: Divulgação

Imersão

Vitor Barreto, da Blueartes, chegou da Holanda onde acompanhou a Dutch Design Week (DDW), maior evento de design do norte da Europa e uma das principais vitrines mundiais de inovação, criatividade e sustentabilidade. De acordo com o empresário, a mostra foi um “laboratório de ideias e experimentações”.

A imersão integra o programa de Pesquisa e Desenvolvimento do estúdio baiano especializado em cenografia, retail design e soluções criativas com foco em sustentabilidade e inovação. Além de Vitor, a empresa conta com os sócios Charles Ferraz e Tiago Bertolazzi.

Mariana Borges Crédito: Divulgação

Cena musical

A atriz e cantora baiana Mariana Borges, juntamente com os artistas paulistas Pélico e Kabomm, se uniram para celebrar a música independente local. Acontece amanhã (5), às 20h, os três apresentam na Varanda do Sesi Rio Vermelho, o Solov Fest, espetáculo promovido pelo selo paulista Solov Music, que reúne o trio de artistas de diferentes vertentes da cena musical brasileira. O trabalho dos três vem sendo lançado pela gravadora YB Music em parceria com o Solov Music, que aposta na diversidade estética e na força poética da produção contemporânea.

Rodrigo Faour, Crédito: Divulgação

Mundo queer

O jornalista, biógrafo e pesquisador da MPB Rodrigo Faour lança, no próximo dia 26, às 19h, na Cala Rosa, o livro A Audácia dos Invertidos, pela Editora Record. Autor de obras sobre figuras como Beth Carvalho, Dolores Duran, Ângela Maria e Cauby Peixoto, Faour mergulha na trajetória do movimento LGBTQI+ no Rio de Janeiro entre as décadas de 1950 e 1980 para lançar luz sobre as raízes da cultura queer brasileira, compondo um retrato inédito e vibrante de uma comunidade que, mesmo à margem, ousou existir e reinventar a liberdade. O lançamento integra a programação do Festival Mínimos Óbvios, promovido pela companhia de teatro baiana Ateliê Voador.

Antonio Carlos & Jocafi Crédito: Divulgação

Duo na Caixa

A dupla Antônio Carlos & Jocafi traz para a Caixa Cultural Salvador, de 21 a 23 de novembro, às 20h, o show Afro Funk Brasil. Desta vez, os dois artistas, que têm músicas gravadas por grandes nomes da MPB e em trilhas sonoras de novelas, se apresentam com a Orquestra Forte de Copacabana revisitando clássicas faixas do seu repertório de afrofunk e afrobeat, além de lançar a inédita Ogun Ni Lê, em parceria com Russo Passapusso, do BaianaSystem.

Fatima Suarez Crédito: Yves Padilha/Divulgação

Dança

À frente da Escola Contemporânea de Dança, Fátima Suarez promove a Jornada de Dança da Bahia, que chega à 15ª edição de 19 a 23 de novembro, em Salvador. O evento contará com várias atividades que promovem a dança como linguagem, conhecimento e diálogo intercultural que acontecerão entre o Espaço Xisto, a Escola de Dança da Ufba e o Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Toda programação está no site www.jornadadedancadabahia.com, onde os ingressos para os espetáculos e para o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan, realizado junto com a norte-americana Lori Belilove, estão à venda.

Campanha da Central de Outdoor da Bahia Crédito: Divulgação

Reconhecimento

A baiana Propeg, uma das principais agências de comunicação do país, vem sendo festejada por clientes e parceiros pelos seus 60 anos. Uma destas homenagens veio da Central de Outdoor da Bahia, que espalhou pela cidade uma bela campanha com o conceito Vamos Inverter a Lógica, onde celebra as seis décadas de criatividade e consolidação de uma das marcas que ajudou a escrever a história da propaganda brasileira.

Ricardo e Rafael Cal Crédito: Bruno Laranjeira/Divulgação

