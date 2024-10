RONALDO JACOBINA

Obra de artista baiano é adquirida por museu internacional

A série Bori, do artista baiano Ayrson Heráclito, foi adquirida pelo Instituto de Arte de Chicago (Art of Institute of Chicago), uma das instituições mais importantes do mundo e um dos museus mais completos dos Estados Unidos. A obra fará parte do acervo permanente do espaço e será apresentada ao público no próximo dia 2 de novembro, durante a inauguração da mega exposição After End Of The World Pictures From Panáfrica (Depois do Fim do Mundo: Imagens da Panáfrica), uma mostra histórica para a arte afrodiaspórica. Bori, que reúne 12 fotografias de 1m X 1m, é a interpretação de um ritual de religiões de matriz africana no qual se oferta comida à cabeça espiritual. Como artista e ogã da nação Jeje-Mahim, Heráclito estabelece pontes entre a arte e a religião, guiado pelo respeito aos rituais.