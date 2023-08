Obra de João Ubaldo Ribeiro é adaptada para espetáculo musical

A obra Viva o Povo Brasileiro, que deu ao escritor baiano João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) os prêmios Camões de Literatura e o Jabuti, está ganhando uma versão musical para o teatro. A produção, que tem estreia nacional agendada para o próximo dia 25, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeira, conta com 30 músicas originais compostas por Chico César, a partir de letras inspiradas na obra do autor. O espetáculo tem direção musical e trilha original do baiano João Milet Meirelles, do time do BaianaSystem.

João Milet Meireles. Crédito: Lia Cunha / Divulgação

Privê I

Ginno Larry está à frente da festa de comemoração dos 4 anos do restaurante Pedra do Mar. O evento, exclusivo para convidados, está marcado para a próxima quinta-feira (24), às 19h, com show da cantora Carla Cristina, animação do DJ Leo Melo e patrocínio luxuoso da Veuve Clicquot.

Ginno Larry . Crédito: Divulgação

Privê II

E por falar no promoter, ele já marcou a edição 2023 do seu já tradicional Caruru do Ginno. A festança será no dia 2 de setembro, a partir de meio-dia, também no Pedra do Mar, e é restrita aos seus convidados.

Tour

O Senac Pelourinho será palco do 3º Encontro Franco-Brasileiro de Turismo Sustentável que acontece entre 13 e 15 de setembro, em Salvador. O encontro é uma realização da Embaixada da França no Brasil em parceria com o Senac, Fecomercio e Sesc.

Dança

Figurinos integram exposição . Crédito: Paulo Sousa / Divulgação

Nesta terça (22) , a partir das 18h, o Balé Folclórico da Bahia festeja seus 35 anos com a abertura da exposição O Olhar do Tempo, no Foyer do Teatro Castro Alves. Com curadoria e projeto expográfico de Rose Lima e Fritz Zehnle, a mostra reúne fotos, textos, prêmios, figurinos, cartazes e programas das turnês mundiais realizadas pela companhia, além de telões mostrando as principais coreografias da companhia de dança. A mostra fica em cartaz até 1º de outubro.

Brasa

O chef Rafael Zacarias celebra os 8 anos do premiadíssimo Bravo, amanhã (23), às 19h, na unidade da hamburgueria do Porto da Barra. A festa terá rock, cerveja, burger (claro) e um show inédito da cantora Clariana.

Clariana vai se apresentar no Bravo. Crédito: Divulgação

Telona

Moacyr Gramacho . Crédito: Divulgação

O filme As Órfãs da Rainha, cuja direção de arte leva a assinatura do cenógrafo baiano Moacyr Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves, ganha pré-estreia em Salvador nesta quarta-feira (23), às 19h, no Cine Glauber Rocha. Dirigido por Elza Cataldo, o filme conta a história de três irmãs na época da chegada da Inquisição ao Brasil Colônia, cujas filmagens foram feitas numa cidade cenográfica criada por Gramacho e sua equipe 100% baiana.

Arte

Uma seleção de 40 obras de diferentes momentos da carreira do artista visual Juraci Dórea será mostrada na SP-Arte Rotas Brasileiras, que acontece entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, em São Paulo. A iniciativa é da Acervo Galeria de Arte que volta a participar do evento considerado um dos mais importantes do país.

Juraci Dórea . Crédito: Divulgação

Luxo