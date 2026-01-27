RONALDO JACOBINA

Palacete da Rua Chile ganha um moderno wine bar

Espaço tem curadoria assinada pela sommelière Carol Souzah

Wine bar fica no térreo do Palacete Crédito: Divulgação

O Palacete Tirachapéu integrou mais um espaço ao seu mix de empreendimentos ligados à enogastronomia. Trata-se do Pala Wine, um bar de vinhos que funciona de domingo a domingo, das 12h às 22h. Com consultoria e curadoria assinada pela sommelière Carol Souzah, o Pala Wine reúne clássicos do Velho Mundo, passando pela América do Sul com rótulos do Uruguai, Argentina e Brasil. Do cenário nacional, o destaque vai para pequenas produções do Rio Grande do Sul e para a Bahia, com vinhos da vinícola UVVA. O espaço é também ponto exclusivo dos vinhos especiais da vinícola uruguaia Mataojo, capitaneada por Marcelo Magalhães, dono do Palacete.

José Antônio Martins Monteiro, fundador da JAMM Cigar Crédito: Divulgação

Charutos

O Pala Wine aposta em vinhos autorais e de identidade, com foco em pequenas produções, vinhos laranja e rótulos de mínima intervenção, incluindo os vinhos da Riccitelli Wine, referência argentina em práticas de baixa intervenção e expressão de terroir. Além do consumo no local, o Pala Wine funciona como empório, permitindo ao público comprar e levar para casa os grandes vinhos da seleção. O bar conta ainda com uma carta de destilados pensada para harmonizações com os charutos JAMM Cigar, cuja loja está localizada ao lado do bar de vinhos, no térreo do palacete.

Clariana Crédito: Dviulgação

Jazz na praia

Entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, a Praia do Forte recebe a quarta edição do Festival de Jazz – Música e Arte, evento gratuito que reúne jazz, blues, soul e vertentes MPB. Com as apresentações iniciando às 17h, o festival reunirá nomes da cena instrumental baiana, como Eric Assmar, Clariana (Amy Reggaehouse), dentre outros. A programação acontece em três cenários: Vila da Praia (abertura), Projeto Tamar (sexta e sábado), e Praça da Igreja onde acontece o encerramento com shows de Eric Assmar e de Clariana, esta fazendo um tributo Amy Reggaehouse.

Banda Geleia Solar Crédito: Divulgação

Jazz no MAM

O start da temporada 2026 da JAM no MAM será dado neste sábado (31), às 18h, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Até dezembro, serão realizadas 18 jam sessions, sob o patrocínio da Petrobras. Na estreia, a banda Geleia Solar abre a noite com repertório de bossa nova para dialogar com a obra de João Gilberto, Tom Jobim e Marcos Valle. “Vamos começar o ano apostando nas harmonias sofisticadas e no ritmo sincopado da bossa nova”, avisa Ivan Huol, diretor artístico do projeto.

Fernando Antônio Crédito: Divulgação

Novos ângulos

Da Barra Ondina — Por Céu, Terra e Mar é o nome da exposição fotográfica do artista visual Fernando Antônio, que acontece no Shopping Barra, entre os dias 5 e 20 de fevereiro de 2026. Ao todo, serão 18 obras captadas com drones, câmeras terrestres e submersas, revelando ângulos inusitados e uma cartografia afetiva da capital baiana. Nesta primeira mostra individual – que tem organização e curadoria de Giacomo Mancini e Tarciso Albuquerque, da Caixa Mágica – o fotógrafo comemora 10 anos de carreira.

Juliana Ribeiro Crédito: Mariana de Paula/Divulgação

Palhaços no samba

A cantora Juliana Ribeiro será a madrinha e rainha dos Palhaços do Rio Vermelho, cujo desfile está previsto para o próximo sábado (31), com concentração na Rua da Paciência e encerramento na Rua Fonte do Boi. O cortejo ocupa a orla do bairro em um percurso vibrante, que começa com um Ato Simbólico na Ala das Artes, dedicado à memória de Riachão. Ao longo do trajeto, alas de grupos culturais, fanfarras, percussão e Estações Musicais Fixas transformam o bairro em um grande palco a céu aberto. “Ser escolhida como rainha quando se comemoram os 110 anos do samba, é muito significativo”, diz ela, que terá a seu lado o cantor e comporsitor Nelson Rufino.

Mauricio Magalhães Crédito: Divulgação

Business na folia

Presidente da agência Novo Rumo Real e sócio da produtora Giros, Mauricio Magalhães é um dos palestrantes do Carnaval 360, evento que no acontece no dia 4 de fevereiro, no Palacete Tirachapéu, com o objetivo de discutir como marcas, experiências e oportunidades se conectam com o maior ativo cultural do Brasil. O publicitário baiano vai compartilhar sua experiência com o Carnaval como marketing de negócios. A iniciativa é direcionada a marcas, profissionais de marketing e comunicação, agências, empresários, produtores culturais, trade turístico e quem quer estar um passo à frente antes da folia começar.

Ceci Alves Crédito: Divulgação

Remake

A nova versão da novela Dona Beja, cuja estreia global acontece no próximo 2 de fevereiro, na HBO Max, conta com a colaboração da roteirista e cineasta baiana Ceci Alves. A novela, que tem Grazi Massafera como protagonista, será lançada de forma simultânea em mais de 100 países e territórios, e é uma das apostas da Warner Bros. Discovery para a dramaturgia em 2026. Escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira, o remake é ambientado no início do século XIX, e propõe uma leitura contemporânea sobre temas como autonomia feminina, poder, representatividade racial e revisão de papéis sociais. Para Ceci, o trabalho foi um divisor de águas na sua vida. “Eu não me sentia capaz de escrever uma narrativa seriada como novela. Dona Beja me fez romper essa crença. Estou muito curiosa para ver como esse trabalho chegou à tela. Estar vivendo esse momento, essa estreia, é um presente”, completa.

Michele Azevedo Crédito: Divulgação

