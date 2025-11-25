RONALDO JACOBINA

Registros de todo o mundo serão exibidos em Salvador

Mostra de fotografias premiadas no concurso World Press Photo integram exposição na Caixa Cultural

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Foto de Jerome Brouillet para Agencia France Presse Crédito: Agence France-Presse/Divulgação

Maior exposição de fotojornalismo do mundo, a World Press Photo será realizada este ano em Salvador. A edição 2025 reúne 144 fotografias que compõem 42 projetos premiados que retratam conflitos, clima, política, juventude e questões de gênero captadas por fotógrafos de 31 países. A mostra, que inclui nomes brasileiros como Amanda Perobelli, Anselmo Cunha e André Coelho, ficará em cartaz na Caixa Cultural de 10 de dezembro deste ano a 1º de fevereiro de 2026. Salvador encerra a itinerância nacional da mostra, que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba.

Foto de Anselmo Cunha Crédito: Agence France-Press/Divulgação

Realidade

Entre os destaques desta edição da World Press Photo, estão cenas de protestos internacionais, retratos políticos inusitados, histórias sensíveis de jovens em diferentes realidades e a Foto do Ano, que mostra uma criança palestina amputada após bombardeios em Gaza. A mostra é resultado do prêmio mundial de fotografia, promovido pela fundação holandesa de mesmo nome.

Gilsons Crédito: Divulgação

Homenagens

A cantora Preta Gil, que morreu em julho passado, deverá ser a grande homenageada do Camarote Expresso 2222, no Carnaval de 2026. Além da homenagem de Flora e Gilberto Gil, a artista, que reuniu os amigos na folia deste ano no mesmo espaço localizado no Edifício Oceania, será homenageada também pela banda Gilsons, formada pelo filho Francisco, o irmão José Gil e o sobrinho João Gil. O formato da apresentação do trio ainda é sigilo, mas a aposta é de que será num trio elétrico. Seja como for, todas homenagens a Preta são mais que merecidas.

Candomblé

E por falar em fotografia, o baiano André Fernandes, recém-premiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), está com a exposição Candomblé em cartaz no Instituto Guimarães Rosa (IGR) Asunción, localizado na Embaixada do Brasil no Paraguai. A mostra, que fica em cartaz até março de 2026, é focada na tradição e respeito aos símbolos, às vestes e à ancestralidade da religião de matriz africana.

Antonio Gatto Crédito: Divulgação

No forno

O empresário Antonio Gatto vai lançar, no próximo dia 4 de dezembro, às 19h, no Pereira do Shopping da Bahia, o livro Histórias de um Felino. Na sua obra de estreia, Gatto reúne histórias que contam desde sua infância até os dias atuais, além de depoimentos de mais de 70 amigos relatando momentos de convivência com o escritor. De acordo com o autor, são muitas histórias ainda a serem contadas, daí que ele já está preparando o segundo volume. O livro ficará restrito aos que o cercam, já que não será comercializado.

Marcelo Kruschewsky Crédito: Divulgação

Obra de Marcelo Kruschewsky Crédito: Divulgação

Arte

O artista plástico baiano Marcelo Kruschewsky, radicado em Nova York, desembarcou em Salvador com uma coleção de obras de sua autoria para a exposição Effets Secondaires (Efeitos Secundários) que apresenta no próximo dia 4 de dezembro, às 18h, na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. A série, segundo o artista, reúne pinturas e esculturas que distinguem-se por estilo essencialmente abstrato, sendo compostas por camadas de tinta, pigmentos naturais, gesso e resina.

Julio Ribas, Glicério Lemos e Claudio Najar Crédito: Rodrigo Aguiar/ Divulgação

Renovação

O Salvador Destination mudou de nome e de comando. O agora Visit Salvador Destination da Bahia terá um novo presidente após a saída de Glicério Lemos depois de quatro anos como presidente. Para celebrar as conquistas de sua gestão, como os 80 congressos confirmados que movimentaram cerca de R$ 900 milhões na economia local, Lemos se reuniu com representantes do trade na quarta-feira. Júlio Ribas, da Vinci Airports, e Cláudio Najar, diretor do Centro de Convenções estavam lá.

Fernanda Takai Crédito: Divulgação

Encontros