COMIDA

Saladas abandonam papel de coadjuvantes para assumir protagonismo nos menus mais simples aos mais sofisticados

Prato está cada vez mais sofisticado e incorporando ingredientes importantes como proteínas e até carboidratos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 05:00

Salada da Diretoria no menu do Cuco Bistrô Crédito: Divulgação

Ainda faltam mais de 20 dias para o fim do verão e, embora o tempo esteja começando a ficar instável, vale lembrar que manter uma alimentação saudável não depende de estação nenhuma, mas de autocuidado, de garantir uma boa saúde e de investimento no nosso bem-estar. Nos últimos anos, essa prática virou tendência e chegou até aos cardápios dos restaurantes. Dos mais simples aos de alta gastronomia. Na esteira desta tendência cá estamos nós apostando nas saladas, pratos que abandonaram o papel de coadjuvantes e assumiram protagonismo à mesa. Cada vez mais presentes na gastronomia contemporânea, elas ganharam assinaturas grifadas.

Salada Ceasar do Amado leva lagosta Crédito: Divulgação

Chefs como Edinho Engel, Marco Caria, Fabricio Lemos, Sergio Arno, apostam em combinações que equilibram técnica, afeto e ingredientes da estação. E, fora do expediente, muitos deles mantêm o hábito em casa, com receitas simples, mas cheias de personalidade.

Insalata Mediterrânea do Isola Cucina Italiana Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Seja dos cardápios de seus restaurantes seja das cozinhas de suas casas, eles não fazem segredo sobre suas receitas que compartilham com vocês leitores.

Salada no menu executivo do Megiro Boteco Crédito: Divulgação

À frente do Grupo Origem, que reúne marcas como Origem, Ori, Megiro, Ori Rooftop, Mini Bar Gem e Segreto, o chef Fabrício Lemos costuma explorar ingredientes regionais em criações que valorizam acidez e textura. A Salada da Horta, presente no menu do Ori, combina folhas frescas com crocantes, Queijo Coalho, Tomate, Vinagrete de laranja e Castanha.

Salada de Sergio Arno para La Pasta Gialla Crédito: Tatiana Aguena/ Divulgação

“Salada precisa ter contraste. Crocância, acidez e um toque de gordura boa fazem toda diferença”, afirma. Em casa, ele simplifica: mistura folhas frescas, tomate bem maduro, cebola roxa fatiada fina e finaliza com limão e flor de sal.

Salada do chef Jamil Maximo para o Puxadinho Crédito: Divulgação

No Amado da Avenida Contorno, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, os chefs Danilo Fernandes e Edinho Engel, criaram para o cardápio uma Salada Ceasar feita com Lagosta Salteada na manteiga, é leve, mas estruturado e figura entre os mais pedidos nos dias quentes.

Salada de Salmão do Healthty por Victoria Cintra Crédito: Divulgação

No Santo Antônio Além do Carmo, o Allê Varanda Bar tem no seu menu a Insalata del Senatore, feita com shitake e shimeji salteados, alface americano, croutons, pipoca de linhaça, castanha de caju e molho da casa, leve e refrescante.

Ainda no Centro Histórico, mas na Cidade Alta, o chef João Silva incluiu no cardápio do Cuco Bistrô a Salada da Diretoria que o dono da casa, José Iglesias, logo incluiu no menu de sua residência. “É simples e saborosa”, conta o restaurador que dá a receita pra gente fazer em casa: Mix de folhas (rúcula, alfaces), manga, damasco, queijo de búfala, damasco e nozes. Finaliza com um molho de mostarda Dijon, Mel e Azeite Extra-virgem.

Ainda na linha de frutos do mar, o Healthy por Victoria Cintra tem a opção de Salmão com Burrata: um mix de folhas, salmão grelhado em lascas (120g), burrata, brócolis e tomate cereja. Um refeição completa.

Polpo alla Gallurese do Isola Cucina Italiana Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Também o chef sardo Marco Caria, aposta nos frutos do mar para suas receitas de saladas que estão no cardápio do Isola Cucina Italiana: Insalata Mediterrânea, que tem folhas mistas orgânicas com camarão refogado no suco de laranja, e o Polpo alla Gallurese, uma saladinha de polvo com batatas e tomatinhos. Outro italiano que aposta nas salada é Sergio Arno. O chef criou para o La Pasta Gialla, na Pituba, a Salada de Pera e Gorgonzola, que vem com mix folhas, pêra grelhada, gorgonzola e nozes assadas ao vinagrete de limão com mel.

Vinagrete do Mar do Puxadinho Crédito: André Fofano/Divulgação

Assim como Caria, o chef Jamil Máximo, do Puxadinho, também criou duas opções para o cardápio do Puxadinho: Vinagrete do Mar (mix de lula, camarão, peixe branco, aji de pimentão, aioli e crispy negro de milho) e a Salada de Frutos do Mar, que vem com mix de folhas, molho pesto com frutos do mar ao molho agridoce. Como você pode ver aqui, a cozinha saudável é mesmo uma tendência. E os chefs garantem: a demanda é muito grande.

Serviço:

@megiroboteco

@restauranteamado

@cucobistrooficial

@puxadinhorestaurante

@lapastagiallassa

@isolacucinaitaliana

@healphyporvc