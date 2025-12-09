Acesse sua conta
Salvador ganha casa de cultura no Campo Grande

Espaço conta com área para apresentações teatrais e musicais e cursos profissionalizantes

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 05:00

Casarão foi totalmente reformado Crédito: Divulgação 

Salvador acaba de ganhar um novo espaço dedicado à arte. A Casa de Cultura Eduardo Cabus, concebida pelo ator e diretor teatral que dá nome ao empreendimento, está instalada em frente ao Hotel da Bahia, no Campo Grande, e oferece cursos de criação e promoção cultural em um ambiente que valoriza a diversidade e amplia o acesso à arte. De acordo com o proprietário, mais do que um centro cultural. “A casa funciona também como escola de formação profissional nas artes cênicas, com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, como o Curso Técnico Profissional de Teatro, e o Curso de Dublagem, ambos com possibilidade de registro oficial (DRT)”, afirma.

Cau Gomez  Crédito: Divulgação 

Humor

Um dos artistas visuais mais respeitados e premiados de sua geração, o cartunista, caricaturista e ilustrador Cau Gomez, lança, nesta quarta-feira (10), na Casa Rosa, no Rio Vermelho, seu primeiro livro autoral de humor gráfico. Sorria, você está sendo... - Cartuns nada cordiais sobre racismo e outros absurdos, reúne cartuns, charges e ilustrações autorais que abordam de forma crítica e sensível os temas do racismo e da violência na sociedade. A proposta, segundo o autor, é “provocar reflexão, promover diálogo e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária - pauta de toda trajetória artística do artista mineiro radicado na Bahia”.

Exclusividade

Uma das marcas de vinho mais admiradas do mundo, a Família Torres se uniu a Casa Dez para promover um encontro especial onde apresentará quatro dos seus rótulos emblemáticos, incluindo o aclamado Purgatori. O evento, exclusivo para convidados, vai acontecer no dia 18 de dezembro, das 16h às 18h30, na loja da Casa Dez, na Ceasinha do Rio Vermelho, e contará com a presença do Export Manager da vinícola na América Latina, Carlos Martignago, que compartilhará sua expertise com os convidados.

Arte Viva

O Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, realiza, nos dias 13 e 14 deste mês, a Feira de Artes e Afins (Festiva), evento com entrada gratuita que reúne exposição, gastronomia, música, roda de bordado livre, oficinas artísticas, estúdio de tatuagem e vivência de tarot, tudo num mesmo lugar. Em sua quinta edição, o encontro reúne artistas de diferentes expressões para celebrar a força da arte.

Alexandre Baldy Crédito: Divulgação 

Poder

O alto comando da BYD participará amanhã (10), do jantar de confraternização do LIDE Bahia com o empresariado baiano. Desta vez, o comandante da entidade, Mario Dantas, receberá o presidente da BYD no Brasil, Tyler Li, e o vice-presidente-sênior da empresa para operações, vendas e marketing no país, Alexandre Baldy. Na ocasião, os dois executivos irão apresentar os planos da montadora chinesa para 2026.

Pop up

Com curadoria da empresária Conceição Queiroz, chega hoje (09) ao shopping H Mall, no Horto Florestal, a Estação Natal, uma pop up conduzida pelas especialistas em moda Nyscia Pinheiro e Regina Weckerle. Durante cinco dias, o espaço vai reunir 14 marcas de roupas femininas, além de sugestões de presentes de Natal, tais como, aromas, velas, bijoux, objetos decorativos, fotografias artísticas, produtos para cuidados com o cabelo, moda resort, tricots, roupas em couro, etc. A Estação Verão segue até o próximo dia 13, das 9h, às 19h.

Marcelo Velasques e Leo Cunha  Crédito: Divulgação 

Barba & Cabelo

E por falar no H Mall, quem acabou de se instalar por lá foi a Maestro Barber Shop, dos empresários Léo Cunha e Marcelo Velasques. A moderníssima barbearia, que ocupa uma das principais lojas da fachada do shopping, com vista para rua, é a terceira unidade da marca que é sucesso nos seus outros dois endereços, na Barra e no Chame-Chame.

Preta e Claude Troisgros Crédito: Divulgação 

Réveillon

O Palacete Tirachapéu vai realizar seu primeiro Réveillon. A festa ocupará todos os espaços do prédio, incluindo os restaurantes Casaria, Pala 7, Preta, além do Chocolat du Jour e do Pub 1549. Com serviço de bebidas premium e menu dos chefs Claude Troigros e Preta, o evento terá espaço dedicado aos doces e a vinhos e espumantes da Uvva e Mataojo, além de drinks autorais. Tem ainda área de descanso, clube kids para crianças de 2 a 7 anos, e animação do DJ Júlio, do cantor Magary Lord e da banda Forró do Tico. O ingresso custa R$ 1,5 mil.

Yacunã Tuxá Crédito: Divulgação 

Artes Visuais

Expoente da arte indígena contemporânea, a artista Yacunã Tuxá, originária do povo Tuxá, de Rodelas (BA), está preparando uma exposição inédita, para fevereiro de 2026. Antes, ela conduz, de 18 a 21 deste mês, a oficina Retomadas Visuais: A Arte Indígena e o Reencantamento Das Cidades, atividade aberta ao público, que discute como a arte indígena reposiciona o imaginário das cidades brasileiras.

