RONALDO JACOBINA

Salvador vai ganhar um Centro Cultural Banco do Nordeste com unidades no Pelourinho e na Barra

Sede será no Centro Histórico e anexo onde hoje funciona a agência da Marques de Leão

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 05:00

Futura sede do Centro Cultural Banco do Nordeste Crédito: Divulgação

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) escolheu Salvador para receber o quarto Centro Cultural com sua marca. A instituição, considerada o maior banco de desenvolvimento da América Latina, vai implantar a sede do Centro Cultural Banco do Nordeste Salvador, no mesmo imóvel que foi ocupado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), localizado no Largo do Cruzeiro, Pelourinho, no coração do Centro Histórico. O BNB aguarda autorização do órgão responsável pelo patrimônio histórico para anunciar publicamente a novidade e dar inicio às obras.

Espaço multiuso

Mas não é só no Pelourinho que o Centro Cultural do BNB vai brotar. A agência da instituição localizada na Avenida Marques de Leão, na Barra, é parte do projeto e será transformada num espaço multiuso com três pavimentos e mais um terraço (rooftop). A ideia é que este anexo funcione também como um local de exposições e outras produções culturais. Enquanto o prédio-sede aguarda os trâmites legais, a implantação do espaço multiuso da Barra deverá acontecer antes. Afinal, segundo a coluna apurou, já concluída a licitação e até a contratação da empresa responsável pelas as obras. Esta por sinal, já deu até a previsão de entrega: o final de 2026.

Trâmites

Procurada pela coluna, a Superintendência Estadual da Bahia do BNB, através da sua Assessoria de Comunicação, confirmou a implantação do Centro Cultural Salvador, mas não quis adiantar muita coisa. Diz que ainda aguarda o cumprimento de alguns trâmites legais para fazer o anúncio oficial publicamente. Em tempo, este será o quatro Centro Cultural do BNB na região. O primeiro está localizado em Fortaleza – capital-sede do BNB – , um na região do Cariri, em Juazeiro do Norte; além do Centro Cultural Sousa, no Alto Sertão Paraibano.

Alissa Sanders Crédito: Divulgação

Jazz

O Amado Salvador, localizado no Salvador Shopping, vai promover, de 03 a 06 de março, a Semana Jazz & Vinho, unindo alta gastronomia, rótulos selecionados e apresentações musicais. Nesta primeira edição, o restaurante de Edinho Engel e Flavio Bandeira, receberá a cantora jazzística Alissa Sanders, que promete um repertório especial todas as noites. O chef Danilo Fernandes preparou um menu especial com preço fixo que inclui entrada, prato principal e sobremesa por R$ 150 por pessoa. Nestas noites, os vinhos da Mistral estarão com 10% de desconto sobre o valor do site. Reservas pelo (71) 99742-5662.

Prova

O Hotel da Bahia vai receber no próximo dia 27, das 19h às 22h, uma grande prova de vinhos e azeites. No evento, promovido pela Tasting Tour Qualimpor, serão apresentados 60 rótulos de vinícolas como Esporão, Quinta do Crasto, Taylor´s, Principal Bairradas, Miguel Torres e Bodega Vistalba, dentre outras. O custo é de R$ 150 por pessoa, sendo que destes, R$ 50,00 retornam como cashback para compras no dia do evento. As reservas podem ser feitas pelo telefone 71 99926 1245.

Drauzio Varella Crédito: Divulgação

Bem-estar

O médico Drauzio Varella vai ministrar palestra nesta quarta-feira (25), no restaurante Pala 7, no Palacete Tirachapeu. No encontro com os baianos, o colunista do programa Fantástico ( TV Globo), vai falar sobre “Homem e Natureza: uma relação essencial para a saúde do corpo e da mente”. O evento, exclusivo para convidados e promovido pela JVF Empreendimentos, será aberto com um coquetel às 16h.

Obra de Fábio Baroli Crédito: Divulgação

De vez em quando

O artista mineiro Fábio Baroli apresenta, de 05 de março a 13 de maio, na CAIXA Cultural, a exposição “Hoje é de vez em quando” reunindo 35 obras, entre pinturas e instalações, que convidam o visitante a refletir sobre a percepção do tempo no mundo contemporâneo, propondo uma experiência de desaceleração do olhar e de conexão com memórias, afetos e modos de vida em transformação. Daqui, a mostra, que tem curadoria de Agnaldo Farias, seguirá para Fortaleza e São Paulo.

Flávio Camargos, Nayara Chaves e Matheus Maciel Divulgação Crédito: Divulgação

Menorzinho

Três meses após conquistar o título de Torrefação do Ano do Brasil, durante a SIC – Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, a cafeteria Do Coado ao Espresso (DCAE) inaugura na Pituba, no próximo dia 3 de março, a primeira unidade da marca em Salvador. A cafeteria, que tem como sócios Flávio Camargos, Matheus Maciel e Nayara Chaves, chega com a proposta de ser não só um ponto de encontro para quem busca cafés de altíssima qualidade, mas também promover cursos, degustações e outras experiências.

Elivam Assunção Crédito: Divulgação

Collab

Nome respeitado no universo do vinho na Bahia, Elivam Assunção abre as portas do EA Escritório Wine – Experiência & Cultura Enogastronômica, hoje, às 19h, na Romanzza Salvador, na Pituba. Esta é a primeira operação física do Wine Bar BEMVIVANT, espaço que nasce como ambiente autoral integrando hospitalidade, curadoria especializada e inteligência comercial. A EA funcionará como um ecossistema empresarial que integra branding, representação comercial, distribuição qualificada e experiências enogastronômicas de alto padrão.

Festival de Filé

O Chez Bernard vai realizar, de 02 a 07 de março, durante o almoço e jantar, o Festival du Filet Mignon, uma experiência que celebra a versatilidade e o sabor de um dos cortes mais nobres da culinária internacional. Assinado pelo chef Igor Almeida, o festival convida o público a embarcar em uma viagem por países como França, Argentina, Itália, Japão, Estados Unidos e Brasil, explorando diferentes técnicas, temperos e tradições aplicadas ao filé. O menu inclui entrada, prato principal e sobremesa, com valor fixo de R$ 146,90 por pessoa.

Davi Jesus, ator Crédito: Divulgação

