RONALDO JACOBINA

Veja tudo o que vai ter no novo Almacen Pepe do Shopping Barra

Publicado em 27 de maio de 2025 às 12:39 - Atualizado há uma hora

André, Pepe e Mateus Faro: três gerações Crédito: Leo Trindade/Divulgação

Após 15 anos longe da Barra, onde estreou como empresário no ano de 1962, o espanhol Pepe Faro está de volta ao bairro. Desta vez o visionário elegeu o Shopping Barra, para instalar a quarta unidade do Almacen Pepe, rede de delicatessens que criou juntamente com o filho André Faro, em 2015, exatos cinco anos depois de ter vendido a Perini ao grupo chileno Ceconsud. O retorno ao bairro marca também um reencontro da família de imigrantes espanhóis com o shopping onde durante 26 anos manteve uma das unidades da antiga marca. >

“Estarmos de volta ao bairro onde iniciamos nossa história é uma alegria muito grande, associada a uma certa nostalgia. É como se estivéssemos fazendo o caminho de volta. Estamos muito felizes com esse reencontro”, comemora o patriarca que investiu R$ 6 milhões no novo negócio que gerou 120 empregos diretos. >

Salão principal visto do mezanino Crédito: Fotos: Marina Silva/Correio

Instalada numa área de mais de 700 metros quadrados, o Almacen Pepe da Barra segue o modelo de negócio implantado no Horto Florestal que tem a gastronomia como um dos carros-chefes. >

O que vai ter no Almacen Pepe do Barra?

Nos dois níveis da loja, o público tem à disposição 150 mesas onde poderá desfrutar de variadas cozinhas que vão da espanhola à italiana, da japonesa à brasileira, além da gelateria e, claro, da padaria, negócio que faz parte do DNA dos Faro. >

Confeitaria tem destaque na padaria

A escolha por esse modelo de negócio - que frustra um pouco pela ausência da mercearia com os produtos prime - foi, segundo André, uma decisão tomada a partir do sucesso da unidade do Horto. “Vimos que o público de shopping não aprecia muito fazer compras de mercado nestes lugares, preferem focar em outras coisas, em comer ou beber, enfim, decidimos avançar com esse modelo sem abrir mão da nossa vocação principal que é a nossa padaria onde oferecemos os mais variados pães, além de doces, salgados e muitas outras coisas”, explica André Faro que espera faturar R$ 1,5 milhão mensal com a nova unidade.>

Yellow fish no cardápio do sushi-bar

Representante da terceira geração dos Faro, Mateus – que acabou de ser incorporado ao primeiro escalão do grupo – ressalta que os demais serviços, como a adega, a gelateria, forneria, sushi-bar e bar de pintxos, tornam o Almacen Pepe um espaço gourmet completo e diverso. “Investimos num ambiente sofisticado, com rótulos das mais importantes vinícolas do mundo, que agrada todos os paladares”, diz.>

Adega conta com mais de 500 rótulos de várias procedências

Falando na adega, outra vocação dos galegos de Vigo (Galícia-Espanha), o espaço, projetada para receber pequenos eventos, reúne mais de 500 rótulos das mais diversas procedências que podem ser adquiridos para consumir no local ou levados para casa. Para quem prefere degustar no local, o Almacen oferece ainda o autosserviço de wine dispenser com 24 rótulos onde o cliente pode escolher taças com 50, 75 e 150 ml. >

Pão galego: exclusividade do Alamcen