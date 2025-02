RONALDO JACOBINA

Vinícola UVVA inaugura espaço na Rua Chile

Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 05:00

Fabiano Borré, Ceo da UVVA Crédito: Lucas Assis /Divulgação

A Vinícola baiana UVVA acaba de ganhar endereço próprio na capital baiana. O UVVA Lounge, instalado no segundo piso do recém-restaurado Palacete Tira Chapéu, é a primeira loja oficial da marca fora do município de Mucugê, na Chapada Diamantina. No espaço, os visitantes poderão comprar vinhos, souvenirs e conhecer lançamentos especiais, como os recém-chegados Pinot Noir e Merlot. De acordo com o CEO Fabiano Borré, a escolha pelo elegante casarão tem a ver com a essência da UVVA. “Além da sofisticação do lugar, afinal estamos falando da primeira Rua do Brasil, o Palacete Tira Chapéu já nasce com a vocação para a enogastronomia”, diz. O espaço também vai oferecer a possibilidade de degustação de vinhos da vinícola em taça. “Esta é uma oportunidade única para os amantes do vinho se conectarem com o terroir da Chapada Diamantina sem sair de Salvador”, completa Borré. >

Lounge UVVA no Palacete Tira Chapéu Crédito: Lucas Assis/Divulgação

Visita guiada>

Inaugurada em 2022, no município de Mucugê, Bahia, na região da Chapada Diamantina, a UVVA possui 52 hectares de vinhas localizadas a mais de 1,15 mil metros de altitude, aos pés da Serra do Sincorá. Rodeada por paisagens exuberantes, a vinícola tem um microclima tropical único, com temperaturas mais amenas no inverno e amplitude térmica com até 20 graus de diferença no mesmo dia, na época da colheita. Isso, segundo o enólogo Marcelo Petroli, combinado ao solo franco-argilo-arenoso, permite à UVVA produzir vinhos frescos, com acidez elevada, autênticos, equilibrados e elegantes. A vinícola oferece visitas guiadas por enólogos com degustação e conta com um restaurante, o Arenito, de cozinha contemporânea. >

Do bem>

Previsto para maio deste ano, o sexto Jantar do Bem do Martagão Gesteira terá a produção assinada pela promoter Licia Fabio. Tradicional evento do calendário filantrópico baiano, o jantar de gala reúne música, gastronomia e artes plásticas em prol da causa da saúde da criança e do adolescente. Toda a renda obtida é revertida para o hospital filantrópico, referência em atendimento de alta complexidade. “Para mim, é uma felicidade poder colocar meu trabalho em prol de um hospital tão importante, que cuida e trata de milhares de crianças e adolescentes. Tenho certeza que a sociedade baiana vai nos apoiar numa causa tão nobre. Estamos preparando um evento inesquecível”, afirma a promoter que ainda mantém em sigilo as atrações e os chefs da edição de 2025. >

Licia e Igor Fábio Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Feijoada>

Licia Fabio realizou no último domingo, no Gero do Hotel Fasano, sua tradicional feijoada de verão. Centenas de pessoas foram recebidas pela anfitriã com seu largo sorriso e uma deliciosa feijoada preparada pelo chef Bahia Brito e sua experiente equipe. A cantora Eva Cavalcante e o DJ Juba garantiram a animação da festa, que começou no meio-dia e se estendeu até o comecinho da noite. O gerente-geral João Marcelo Passos e sua equipe estiverem atentos a toda a movimentação, assegurando que tudo saísse impecável, como é a marca do Fasano. E foi um luxo! >

Josè Antonio Martins Monteiro, Beatriz e Fabiana Monteiro Crédito: Rebeca Gordilho/Divulgação

Pub no Palacete>

O empresário José Antonio Martins Monteiro, proprietário da JAMM Cigar, acaba de inaugurar um novo empreendimento no Palacete Tira Chapéu, ao lado da sua tabacaria, em sociedade com Marcelo Magalhães. Trata-se do Pub 1549, um bar intimista com música boa, carta de drinques e um clima dos pubs ingleses, projetado por Danilo Cajaíba. >

Marcos Gordilho Crédito: Divulgação

Bloco na rua>

Como faz em todos os carnavais, Marcos Gordilho vai botar o bloco da Casa Dez na folia baiana. Este ano, sua marca estará, mais uma vez, à frente do serviço de bar do Camarote Salvador, em Ondina, e do Vila Bahia, um espaço corporativo exclusivo para convidados que estreia na festa com uma área premium no segundo piso do Edifício Oceania, defronte ao Farol da Barra.>

Leila Carreiro Crédito: Divulgação

Intermezzo>

Depois de um verão com seus dois restaurantes cheios, o Dona Mariquita Rio Vermelho e o Dona Mariquita - Casa de Veraneio, no Porto de Salvador, a chef Leila Carreiro vai tirar uns dias para descansar. Segundo ela, os dois restaurantes funcionarão até sábado de Carnaval. “Vamos dar folga à equipe para curtir a festa ou fazer como eu: descansar”, comemora. >

Wilson Café Crédito: Divulgação

Axé>

No ritmo do samba reggae, o percussionista e cantor Wilson Café vai celebrar os 40 Anos de Axé Music e os 50 do Bloco Ilê Aiyê nas suas apresentações no Furdunço, no próximo domingo (dia 23), às 15h, no Circuito Ondina-Barra. Nestas celebrações, o artista baiano aposta em uma edição especial de seu projeto Tambores em Cena, contando com a participação de 50 percussionistas da banda Swing do Pelô.>

Anita e Ricardo Cortes Crédito: divulgação