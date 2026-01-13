Acesse sua conta
Wagner Moura voltou a trabalhar como garoto-propaganda

Após 13 anos sem aceitar trabalhos de publicidade, o ator gravou comercial para bandeira de cartão de crédito

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 05:00

Wagner Moura gravando comercial no Trapiche Barnabé Crédito: Divulgação 
Wagner Moura sendo dirigido por Alice Braga  Crédito: Caudia Reis/Divulgação 

Quem acompanhou a transmissão do Globo de Ouro na noite do último domingo (11), que premiou Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, deve ter se surpreendido com a presença do ator baiano num comercial de TV, para uma bandeira de cartão de crédito, exibido nos intervalos da programação da TV Globo. Pois é, esta é a primeira vez, depois de 13 anos, que o premiado artista participa de uma campanha publicitária. Além do cachê milionário, que só interessa às partes envolvidas, Wagner fez questão de gravar o comercial na Bahia, e cercado de baianos.

A campanha foi filmada pela Conspiração Filmes, na antevéspera de Natal (dia 23), no Trapiche Barnabé, mesmo local onde Wagner estreou a peça Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo, que marcou sua volta aos palcos depois de 16 anos. O comercial celebra também a estreia da atriz Alice Braga - amiga do ator desde quando contracenaram juntos pela primeira vez no filme Cidade Baixa, do diretor Sérgio Machado (2025) - na direção de um filme publicitário. Além de atuar, Wagner é também cocriador da campanha publicitária, que ressalta a cultura nacional, em parceria com a agência AlmapBBDO. A direção de produção local ficou a cargo da experiente Claudia Reis.

Junior Rocha e Céu Rocha  Crédito: Divulgação 

Beija-flor

Os irmãos Céu e Junior Rocha, da marca baiana Meninos Rei, serão destaque de um dos carros alegóricos da escola de samba carioca, Beija-flor de Nilópolis que este ano desfilará na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio, defendendo o enredo Bembé, numa grande reverência ao Bembé do Mercado, maior candomblé de rua do mundo, que tem seu ponto alto em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. A dupla, que este ano assina o figurino da diretoria da mesma escola de samba, está no Rio de Janeiro desde o final do ano passado, acompanhando a confecção das peças.

Fernanda Santanna, Marco Lobo e Will Magalhães Crédito: Foto: Marcelo Castelo Branco/Divulgação 

Da Bahia a Minas

O Amado Salvador, inaugurado em outubro passado, no Salvador Shopping, vai celebrar a riqueza sonora da Bahia e de Minas Gerais, nesta quarta-feira (14), às 19h30, com o encontro dos músicos Fernanda Santanna, Marco Lobo e Will Magalhães no projeto Da Bahia a Minas, num diálogo entre ritmos e conexão afetiva com a música brasileira. O show, que já passou por países como Alemanha, Áustria e Espanha, ganha o tempero dos chefs Danilo Fernandes e Edinho Engel, que preparam um menu especial para a ocasião, além do cardápio da casa que também estará aberto nesta noite, assim como a adega com centenas de rótulos.

Bruno Porciúncula entrevista o chef Edinho Engel no Amado Crédito: Divulgação 

Sobre o mar

Emanuelle Araújo mudou o visual para voltar à telinha, após seis anos fora do ar. A atriz baiana está escalada para A Nobreza do Amor, próxima novela das 18h da TV Globo, prevista para estrear em março. Para encarnar a personagem do folhetim, ambientado nos anos 1920, ela passou por uma transformação visual assinada por Luciano Calcolari. “Gosto muito de me reinventar para cada papel. Mudar o visual é uma forma de mergulhar na personagem, ainda mais agora, voltando às novelas depois de alguns anos. É como começar um novo capítulo”, diz a atriz, que segue conciliando a atuação com a música. No sábado, 24 de janeiro, ela sobe ao palco do Universo Spanta, no Rio, com o bloco Chame Gente.

Daniel e Mariana Braga  Crédito: Divulgação 

Feijão na fé

Já virou tradição a Feijoada de Bonfim que o Hidden Casa Verão realiza no dia da Lavagem do Bonfim, desde sua primeira edição. Nesta quinta-feira (15), o casal Daniel e Mariana Braga abre a casa da Rua Chile, com vista para a Cidade Baixa, a partir do meio-dia com um bufê de feijoada e muita música. O show desta vez ficará a cargo do cantor e compositor baiano Pierre Onassis.

Troféu da Deusa do Ébano  Crédito: Divulgação 

Deusa do Ébano

A nova Deusa do Ébano de 2026 que reinará no Ilê Aiyê será conhecida no próximo dia 17 de janeiro, durante a festa da 45ª Noite da Beleza Negra, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. A novidade deste ano tem a assinatura do artista Aless Teixeira, criador do troféu que será entregue à sucessora da atual rainha do bloco, Lorena Bispo. A peça feita em latão com detalhes em cobre, segundo o escultor, é uma celebração à mulher como o pilar central da sociedade africana: a figura da Grande Mãe. “Ela é a força catalisadora de uma comunidade que, outrora organizada em tribos, hoje se amplia em uma sociedade complexa e pulsante”, diz Teixeira.

Emanuelle Araújo  Crédito: Pablo Grotto/Divulgação 

De cara nova

Emanuelle Araújo mudou o visual para voltar à telinha, após seis anos fora do ar. A atriz baiana está escalada para A Nobreza do Amor, próxima novela das 18h da TV Globo, prevista para estrear em março. Para encarnar a personagem do folhetim, ambientado nos anos 1920, ela passou por uma transformação visual assinada por Luciano Calcolari. "Gosto muito de me reinventar para cada papel. Mudar o visual é uma forma de mergulhar na personagem, ainda mais agora, voltando às novelas depois de alguns anos. É como começar um novo capítulo", diz a atriz, que segue conciliando a atuação com a música. No sábado, 24 de janeiro, ela sobe ao palco do Universo Spanta, no Rio, com o bloco Chame Gente.

Dias de feira

Cerca de 70 expositores de diversos estados desembarcam, entre os dias 22 e 25 deste mês, no Palacete Tirachapeu, para participar da Feira na Rosenbaum pelo Brasil, projeto criado por Cris Miranda Rosenbaum, há 15 anos, na capital paulista. O evento, que agora chega à Rua Chile, já passou pelo Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Florianópolis, Maringá, Curitiba e Manaus. A edição baiana é uma parceria com a Nordestesse e promete reunir acessórios, joalheria, cerâmica, impresso, arte, decoração e bem-estar, vindos de diversas partes do Brasil, muitos dos quais estreantes na feira e na capital baiana.  

