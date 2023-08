Com sinais de bate-chapa no duelo pelo comando da Assembleia, oposição vira fiel da balança

Caso se confirme o cenário de bate-chapa entre candidatos governistas na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, o apoio da bancada de oposição é considerado definitivo no duelo, avaliam lideranças dos dois polos de poder na Casa. O peso do bloco oposicionista cresceu diante dos sinais de que o líder da base, Rosemberg Pinto (PT), decidiu entrar no páreo mesmo contra um aliado do Palácio de Ondina. Até agora, a deputada Ivana Bastos (PSD) aparece como única adversária do petista. Com a eleição limitada a concorrentes do arco governista, o cálculo é de que os 20 votos dos parlamentares oposicionistas serão a diferença entre derrota e vitória. Quem conquistá-los, ganha a briga.

Tecla SAP

A antecipação da corrida pelo comando da Assembleia, que só ocorrerá em fevereiro de 2025, traduz a disposição de Rosemberg Pinto para impor sua candidatura a qualquer custo e da cúpula do PSD para manter o controle do Legislativo estadual nas mãos do partido.

Arte da guerra

O vídeo em que o senador Angelo Coronel praticamente lança a candidatura do atual presidente Adolfo Menezes a uma terceira gestão tem como pano de fundo a tática do PSD para impedir o aval do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao líder da base aliada. Embora negue interesse em disputar outra reeleição, Menezes já aglutina apoio para tentar derrubar a emenda que proíbe três mandatos consecutivos à frente da Casa, ironicamente, fruto de proposta de sua autoria. Isso porque ele é tido hoje como um nome mais forte para vencer o petista do que Ivana Bastos. Além dos votos da própria legenda, Menezes tem capacidade para atrair a oposição e deputados da bancada governista que torcem o nariz para Rosemberg Pinto.

Ajuste de mira

Autor do pedido para criar a CPI da ViaBahia, cujo teor foi classificado como inconstitucional pela Procuradoria Jurídica da Assembleia, o deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) protocolou ontem um novo requerimento para instalar a comissão voltada a investigar a concessionária. Dessa vez, excluiu do texto o contrato de concessão, que é de competência federal, e restringiu o foco aos serviços prestados pela empresa nas BRs-324 e 116.

Faz de conta

Apesar de alardear o pagamento de R$ 2,65 bilhões aos professores beneficiados pelos precatórios do Fundef em 2022 e 2023, o governo baiano aplicou o "Teorema da Parabólica", eternizado em 1994 por Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda na gestão Itamar Franco: faturar o que é bom e esconder o que é ruim. No caso, escondeu que, no ano passado, a União transferiu R$ 3,9 bilhões para o estado. Dava para pagar as duas parcelas e ainda sobraria R$ 1,25 bi, sem nem usar o valor depositado este ano.

Falha nossa!

Ao contrário do que foi publicado na edição da última quarta, o crescimento de 5,5% na movimentação do aeroporto de Salvador, assim como dos outros terminais citados, é relativo ao acumulado de janeiro a julho, não só de julho, que terminou com alta de 16%.