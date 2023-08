Decisão do STF expõe trama de desembargadora contra delação de colega à Faroeste

Sob investigação por suposto envolvimento no esquema de venda de sentenças e grilagem desmontado pela Faroeste, a desembargadora afastada Ligia Maria Ramos Cunha é acusada de tramar contra a desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, também afastada a pedido da Procuradoria-Geral da República, na tentativa de impedi-la de firmar acordo de delação premiada com a operação. As investidas da magistrada foram detalhadas anteontem na sentença em que o ministro Edson Fachin, do Supremo, mantém a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastou Ligia Ramos por mais 12 meses em 1º de fevereiro deste ano.

Marcação cerrada

Ao ser informada pela imprensa de eventual tratativa do acordo de colaboração com a Faroeste, destaca um trecho da sentença baseado no depoimento de testemunhas e documentos coletados pelos investigadores, Ligia Ramos "foi pessoalmente e durante a noite na residência da sua assessora, para intimidá-la".

Rastros no caminho

Ainda segundo a decisão de Fachin, "tal fato se repetiu mais uma vez, procurando a assessora documentar as investidas de Lígia Ramos Cunha, numa sequência em que ela passou a mandar a referida assessora escrever documentos de próprio punho, numa possível construção de tese incriminatória contra aquela (a desembargadora Sandra Inês)". Durante buscas e apreensões, ressalta a sentença, foram encontradas com a magistrada uma cópia da proposta de colaboração da colega junto ao Ministério Público Federal, cujo teor tramitava em sigilo, e indícios de destruição de provas.

Viés de baixa

Além de cortar quase pela metade o percentual de investimentos para a segurança pública entre 2016 e 2022, conforme noticiado na edição de ontem, o governo do estado deixou um saldo negativo de 2.400 policiais no mesmo período. Relatório do TCE sobre as contas do governador Rui Costa (PT) relativas ao último ano de sua gestão, o efetivo da polícia na Bahia era composto por 37.777 integrantes, sendo 31.382 da PM e outros 6.395 da Civil. Seis anos depois, o número total caiu gradativamente até chegar a 35.369 - 29.812 militares e 5.557 civis.

'Ponte Ferry'

Com a Ponte Salvador-Itaparica ainda no papel e o sucateamento da frota de ferry-boats que fazem a travessia entre a capital e a Ilha, a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) lançou ontem um edital de pré-qualificação aberta a empresas estrangeiras interessadas em fornecer duas embarcações para o sistema de transporte nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Amanhã talvez

A pedido do Palácio de Ondina, a base aliada na Assembleia Legislativa solicitou o adiamento da votação dos reajustes de 4% nos salários dos servidores do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Estado. As propostas seriam votadas ontem, mas a bancada governista, sem apresentar justificativa, empurrou para hoje.