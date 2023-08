Jerônimo dedicou metade do tempo no cargo em viagens dentro e fora da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) dedicou aproximadamente metade dos quase oito meses de gestão em viagens dentro e fora da Bahia, segundo cálculos baseados em informações divulgadas pela assessoria de comunicação do petista na última sexta-feira, quando ele comemorou a marca de 100 municípios visitados desde que assumiu o comando do estado. Em média, destacou o material distribuído à imprensa pelo governo, Jerônimo desembarcou em uma nova cidade a cada dois dias. No entanto, o próprio governador afirmou já ter realizado pelo menos 150 viagens ao interior baiano nos cerca de 230 dias à frente do cargo, porque houve municípios em que foi duas vezes ou mais, a exemplo de Feira de Santana, Itabuna e Ilhéus.

O tempo em que Jerônimo trocou o trabalho no gabinete pela rotina de viagens cresce bastante se a conta incluir os 16 dias gastos na visita à China e aos Emirados Árabes no início de abril. Fora as frequentes idas do governador a Brasília - três apenas nos últimos 20 dias.

Raramente, a Satélite deixa o perfil de coluna informativa com foco no noticiário político, mas há ocasiões em que a opinião se torna imperativa. É o caso do silêncio de políticos do PT e demais partidos ligados à defesa dos direitos humanos sobre o fato de que a ialorixá Mãe Bernadete foi assassinada no país e no estado governados por petistas, não por bolsonaristas. As manifestações se limitaram a repúdios e apelos por justiça, sem citar a falha das autoridades federais e estaduais em garantir a segurança de uma líder quilombola incluída no programa de proteção para ativistas ameaçadas. Muito menos que ela foi executada pouco depois dos encontros com o governador da Bahia e a ministra Rose Weber, do Supremo, nos quais relatou o histórico de violência no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho.