Jerônimo pede aval a novo empréstimo logo após Assembleia aprovar  operação de R$ 1,6 bi

No mesmo dia em que aprovou o pedido para contrair empréstimo de R$ 1,6 bilhão com o Banco do Brasil, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou outro projeto de lei à Assembleia Legislativa, no qual solicita autorização para captar junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 40 milhões de dólares, aproximadamente R$ 196 milhões, considerando a cotação atual. Dessa vez, a justificativa apresentada na proposta pelo governo é financiar o programa Bahia Mais Digital, no qual o Executivo de compromete a ampliar a oferta de serviços online, aprimorar plataformas existentes e elevar o nível de relacionamento virtual com o cidadão.

Sacola cheia

Somados com o empréstimo autorizado pela Assembleia na noite de quarta passada - o quarto solicitado por Jerônimo em menos de um ano -, o governo já pediu em 2023 cerca de R$ 3,2 bilhões em financiamentos através de operações de crédito externas e internas. Além de BB e BID, há também Caixa e Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida).

Como, onde e por quê?

Embora o governo tenha limite fixado pelo Tesouro Nacional para captar, com garantias da União, pelo menos outros R$ 2 bilhões em instituições financeiras, segundo informações fornecidas pelo portal de transparência do órgão, a bancada da oposição se queixa da pouca clareza sobre o destino dos recursos. Durante a sessão em que o rolo-compressor do Palácio de Ondina aprovou a operação com o BB, deputados oposicionistas se queixaram de que o pedido não continha nenhum detalhamento sobre o que será feito do repasse, somente que será para 'investimentos em infraestrutura viária e hídrica, mobilidade urbana e fortalecimento do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPP).

Dupla pedrada

Aliados próximos ao senador Jaques Wagner (PT) acham que ele atraiu dois grandes desgastes com o voto favorável à PEC que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal federal (STF) - sem necessidade, já que o apoio dele à matéria não teria qualquer poder de mudar o resultado: os arranhões à sua imagem entre a militância petista e a fúria de integrantes do STF. O primeiro, dizem, é fácil de contornar, enquanto o segundo dificilmente será resolvido.

Vai dar chabu!

A decisão dos dirigentes da TV Educativa de determinar que os servidores da emissora instalem um aplicativo de relógio de ponto nos próprios smartphones criou revolta interna. Há cerca de três anos, a TVE aboliu o relógio de ponto e, de lá para cá, ninguém controla a frequência. Agora, querem vincular obrigações legais de uma instituição pública aos objetos pessoais dos funcionários.

Gelo baiano

Líderes da oposição e da base aliada garantem que há uma barreira sólida frente aos planos do deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) de assumir a vaga que será aberta no TCM em 22 de dezembro, com a aposentadoria do conselheiro Fernando Vita. No caso, a disposição dos deputados estaduais em brigar pela cota que pertence a um representante da Assembleia.