Oposição se reúne para traçar estratégia na votação dos precatórios do Fundef

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, Alan Sanches (União Brasil), convocou a bancada para uma reunião às 18h de hoje, voltada a discutir a estratégia na votação do projeto sobre o pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundef aos professores da rede estadual. Duas opções serão apresentadas no encontro, que ocorre pouco antes da sessão marcada para analisar a proposta, prevista para começar às 19h20. A primeira, defendida por Sanches, é obstruir a votação ao máximo, com questões de ordem, tempo regimental de 20 minutos de discurso para cada deputado e emendas ao projeto. A outra é anunciar a retirada em bloco da bancada por discordar da exclusão de juros e mora.

Dedo na ferida

"Não temos número para barrar o rolo-compressor do governo, mas não é certo deixar que ele aprove uma proposta dessa relevância na calada da noite sem confronto. Também podemos usar a tribuna para atacar pontos graves da gestão petista. Sobretudo, as obras de papel e a explosão da violência", disse Sanches.

Pacote combinado

Parlamentares do bloco governista revelaram à Satélite que a articulação política do Palácio de Ondina e o comando do principal sindicato dos professores do estado (APLB) fecharam ontem acordo sobre a nova parcela dos precatórios, após negociarem alterações no projeto. Em vez de 60% aos servidores que têm direito à parcela e mais 30% de bônus destinado a todos os professores em atividade na Educação Básica, incluindo os contratados por meio do Reda, o governo garantiu que vai alterar os percentuais para 70% e 20%, respectivamente, através de emenda apresentada em plenário.

De fora pra dentro

Com a 11ª colocação entre as 90 cidades nordestinas no ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), divulgado ontem, Salvador só não alcançou degraus mais altos por critérios sob a alçada do governo do estado, que despencou para o último lugar no Nordeste. Em eixos como qualidade e acesso à educação e à saúde, meio ambiente, sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública, que competem à prefeitura, a capital baiana cresceu. Mas obteve queda exponencial em saneamento e segurança, áreas sob responsabilidade exclusiva do governo estadual.

Radar ligado

Adversários do diretor-presidente da Conder, José Trindade, colocaram a lupa em uma série de contratos de requalificação urbana em cidades do interior com o mesmo padrão: valores na casa de R$ 1 milhão e tempo de execução muito curto, de um e dois meses. A suspeita é de que, pela rapidez nos prazos, ou o custo real das obras pode ser menor do que foi orçado ou elas já estariam concluídas.

Riso ao vento

A nova desculpa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a demora em tirar a Ponte Salvador-Itaparica da prancheta - dessa vez, os fortes ventos na Baía de Todos os Santos - gerou gozação nos corredores da Assembleia. A mais rodada foi a de que, como a ponte não sai, Jerônimo deveria modificar o projeto para Parque Eólico Salvador-Itaparica.