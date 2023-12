Supremo está perto de formar maioria para cortar 500 cargos comissionados no MP da Bahia

Até o momento, o julgamento da ação movida contra as duas leis baianas pelo plenário do STF está 5 x 0 a favor de declará-las inconstitucionais. A diferença está na modulação. Para o ministro Edson Fachin, relator do caso, os 500 cargos deveriam ser extintos assim que for publicado o resultado do julgamento. Já Rosa Weber foi a favor de que fosse dado prazo de 12 meses. No entanto, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e André Mendonça defenderem que os atuais ocupantes desses cargos fossem mantidos por mais 24 meses antes de serem exonerados. O julgamento será retomado esta semana após o voto de Dias Toffoli, quando a Corte pode formar maioria para derrubar as leis.