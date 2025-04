ALEGRIA ALEGRA

Torcida gay do Esporte Clube Bahia, a LGBT Tricolor é eleita a quarta maior do mundo

O presidente e fundador Onã Rudá discorda da classificação e acha que ela é a primeira

Osmar Marrom Martins

Publicado em 22 de abril de 2025 às 06:15

Onã Ruda Presidente da torcida gay do Bahia Crédito: Divulgação

O Coletivo de Torcidas Canarinho LGBT divulgou o ranking das 10 maiores torcidas LGBT do Mundo, e entre elas está a LGBT Tricolor, ocupando a honrosa quarta posição com 15 mil e 400 torcedores, perdendo apenas para as torcidas Gay Gooners, do Arsenal (Inglaterra), Porco Iris, do Palmeiras e a do Liverpool, também da Inglaterra. >

Apesar de se sentir lisonjeado com a colocação, o fundador e presidente da torcida LGBT do Esporte Clube Bahia, Onã Rudá, discorda do ranking e garante que “com certeza nós somos a primeira”. Em conversa com o CORREIO, ele explica com detalhes a razão pela qual acredita que o primeiro lugar tem que ser do Bahia:>

“É claro que eu acho interessante esse destaque. Mas não sei qual o critério que ele usou. Porque, em termos de integração com o clube, estamos muito à frente das outras torcidas. Estamos presentes em todas as dinâmicas do clube; marcamos presença em todos os jogos e não somos uma torcida organizada. Nenhuma torcida no mundo tem tanta interação quanto a nossa”, pondera. >

E mais, prossegue Onã: “Baseado nas ações que a gente faz, é difícil encontrar outra torcida tão atuante e trabalhando em harmonia com o clube. Para você ter uma ideia de nosso trabalho conjunto, a camisa LGBT da torcida do Bahia foi vendida com sucesso na loja oficial do clube. Um grande feito. A gente está na boca do povo.”>

Para contextualizar, a torcida LGBT do Esporte Clube Bahia é a LGBTricolor, uma torcida organizada que busca a inclusão e o respeito por pessoas LGBTQIA+ nos estádios de futebol. A iniciativa surgiu em 2019, com o apoio do próprio clube e de outras torcidas organizadas, como a Bamor, a maior do clube, que sempre está presente na Fonte Nova.>

Ranking das 10 maiores torcidas LGBT>

10) Furacão LGBTQ do Clube Atlético Paranaense, com 8 mil e 400 torcedores>

9) Kop Outs do Liverpool, com 8 mil e 500 torcedores>

8) As Marias de Minas do Cruzeiro, com 8 mil e 700 torcedores>

7) Raimbow Devils do Manchester United, com 9 mil e 200 torcedores>

6) Vasco LGBTQ, com 12 mil e 300 torcedores>

5) Pride lily Whites do Tottenham, com 13 mil e 300 torcedores>

4) LGBT Tricolor do Esporte Clube Bahia, com 15 mil e 400 torcedores >

3) Chelsea Pride, com 19 mil e 300 torcedores>

2) Porco Iris do Palmeiras, com 20 mil torcedores>