ANTES DO EXÍLIO

Tudo sobre o curto casamento de Nana Caymmi e Gilberto Gil

De temperamento forte, Nana e Gil viveram juntos dois anos e não tiveram filhos

Osmar Marrom Martins

Publicado em 6 de maio de 2025 às 13:28

Gilberto Gil e Nana Caymmi Crédito: Acervo MPB Bossa

A morte da grande cantora Nana Caymmi no último dia 1º de maio, além de comover o Brasil pela intérprete maravilhosa que ela era, trouxe ao conhecimento do grande público um fato que muita gente ainda não sabia: seu casamento com Gilberto Gil. Ela foi a segunda mulher do artista baiano que está percorrendo o Brasil com sua turnê Tempo Rei. >

De temperamento forte, Dinahir Tostes Caymmi, mais conhecida como Nana Caymmi, filha de Dorival Caymmi e Stella Maris, nasceu em 21 de abril de 1941, e morreu aos 84 anos, em 1 de maio de 2025. Convivendo numa família essencialmente musical, que incluía também seus irmãos Dori e Danilo, Nana desenvolveu uma forma de cantar peculiar que a marcou como uma das vozes mais marcantes da MPB.>

No auge do tropicalismo, em 1967, Gil que tinha acabado de chegar a São Paulo, separado de sua primeira mulher, Belina, mães de Nara e Marilia Gil, casaram-se. Ele estava iniciando a carreira e, no III Festival da Record, ficou em segundo lugar com a música Domingo no Parque, quando foi acompanhado do então jovem grupo Mutantes, formado por Rita Lee e os irmãos Arnaldo e Sérgio Dias Batista. Os dois porém, não tiveram filhos.>

O Festival foi tão marcante neste ano, com um time estelar que participou ativamente. O primeiro lugar ficou com Ponteio de Edu Lobo, o terceiro lugar foi para Chico Buarque com Roda Viva e Caetano Veloso emplacou a quarta colocação com Alegria Alegria. Tudo isso está registrado no filme Uma Noite em 67 realizado em 2010 dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil. No filme, há uma cena em que Nana aparecer dando um ardente beijo em Gil antes de ele entrar em cena para defender sua música, Domingo no Parque.>

Se Gil estava começando, Nana já tinha vencido o 1º Festival Internacional da Canção com a música Saveiros composta por Dori Caymmi e Nelson Motta. O casamento aconteceu em 1967, logo após a chegada de Nana da Venezuela, onde morou com o então marido o médico Gilberto José com quem teve dois filhos: Stella e Denise. O casamento durou até 1969 quando Gil foi para o exilio londrino Com Caetano Veloso e estava casado com Sandra Gadelha, Drão mãe de Pedro (que morreu em 1990). Preta e Maria.>

No tempo em que viveram juntos, Gil e Nana compuseram a música Bom Dia, apresentada no festival da Record, em 1967. Em 1968 eles se separaram. Não foi um casamento fácil. Na época em que houve uma passeata contra a guitarra elétrica, na qual Gil participou, Nana lembrou que Gil foi influenciado por Elis Regina e Gil não escondeu que tinha uma admiração pela Pimentinha.>