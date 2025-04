VANESSA BRUNT

Cinco canais de YouTube da Bahia para empresários e profissionais

Os canais no YouTube podem ser ferramentas para auxiliar na capacitação e crescimento

Vanessa Brunt

Publicado em 9 de abril de 2025 às 16:39

O clima entre os empreendedores da Bahia é de confiança e expectativa positiva para 2025, mesmo diante de desafios como a alta taxa de juros. Essa crença positiva foi revelada pela pesquisa “Propósito dos Pequenos Negócios Baianos para 2025”, realizada pelo Sebrae (@sebrae) e divulgada em janeiro de 2025: 49% acreditam que a economia baiana terá um desempenho ainda melhor que a do restante do país, impulsionada por eventos regionais, valorização da cultura local e pelo turismo.>

Dentro desse cenário de inovação e aprendizado contínuo, os canais no YouTube podem ser ferramentas para auxiliar na capacitação e crescimento, visto que esses pontos foram apontados como ‘necessários’ para o aperfeiçoamento dos negócios por 51% dos entrevistados. Para o aprofundamento especializado e com credibilidade, conheça cinco canais baianos que podem ajudar profissionais diversos no alcance das suas metas. Confira: >

1- Sebrae Talks | @sebraebahia>

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que atua no fortalecimento do empreendedorismo no Brasil. Com o objetivo de ampliar o acesso à informação e apoiar a tomada de decisões no cotidiano empresarial, o Sebrae Bahia lançou o canal Sebrae Talks no YouTube, que hoje conta com mais de 270 mil inscritos. >

O canal inclui vídeos gravados com renomados baianos que são empreendedores, líderes e grandes destaques em suas áreas. São diversos especialistas abarcando tutoriais bem atualizados e tendências, além de ensinamentos práticos de variadas frentes. Com foco na promoção da competitividade e do desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios — definidos como aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões —, a instituição oferece programas de capacitação, estímulo ao associativismo, acesso ao crédito e à inovação, incentivo à educação empreendedora, além da realização de feiras e rodadas de negócios.>

Os conteúdos possuem caráter didático e vão desde temas ligados à gestão e vendas até finanças e estratégias de negócio. Os vídeos mais procurados são os de formato passo a passo, e ensinam, por exemplo, como calcular o preço de venda ou um serviço ou qual o melhor modelo de negócio para começar a investir. >

Link do canal: https://www.youtube.com/@SebraeTalks>

2- Altamente Rentável | @altamenterentaveloficial>

O Altamente Rentável é renomado por compartilhar, de forma gratuita, conhecimentos práticos e estratégias sobre como gerar prosperidade a partir do mercado imobiliário. O canal reúne entrevistas com incorporadores, advogados, investidores e consultores, oferecendo uma visão abrangente e realista do setor.>

Os conteúdos são voltados para empresários, investidores e corretores que desejam transformar imóveis em ativos rentáveis. Entre os principais diferenciais estão os episódios semanais com convidados estratégicos do mercado, relatos de experiências reais, tanto de sucesso quanto de fracasso, e a aplicação direta das informações no contexto empreendedor. >

Para 2025, o projeto vai além: lançamentos de reality e programas variados estão programados para o ano atual. Criado pelos irmãos Francisco (@leocaroso) e Leandro Carozzo (@leocaroso), sócios da Caroso Desenvolvimento Imobiliário (@carozzo_oficial), o canal já ultrapassou 270 mil visualizações no YouTube e acumula mais de 1 milhão de views no Instagram. >

Link do canal: https://www.youtube.com/@altamenterentavel>

3- Tiago Rocha | @eusoutiagorocha>

Em um cenário empresarial cada vez mais globalizado, o domínio da língua inglesa deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para empreendedores que desejam expandir seus negócios, estabelecer parcerias internacionais ou acessar conteúdos estratégicos de capacitação que, muitas vezes, estão disponíveis apenas em inglês. >

O canal de Tiago Rocha, professor de inglês e criador de conteúdo, oferece aulas voltadas para quem deseja aprender o idioma de forma prática, direta e com uma linguagem acessível, mesmo para os que não tem costume com a língua inglesa. Com foco na comunicação eficiente, o canal aborda situações do cotidiano e do ambiente de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de competências linguísticas que podem ser aplicadas no contexto empresarial. >

Link do canal: https://www.youtube.com/@EuSouTiagoRocha>

4- Baiana Business | @baianabusiness>

Com o crescimento da demanda por capacitação de alto nível na área de gestão, a Baiana Business School surge como um projeto da Faculdade Baiana de Direito e Gestão voltado à formação executiva. A instituição investe em programas de Pós-Graduação, MBAs e cursos de Educação Profissional e Corporativa, trazendo metodologias ativas, simulações empresariais e uma abordagem alinhada com padrões internacionais.>

O canal da Baiana Business School no YouTube reúne palestras, aulas magnas e conteúdos voltados ao ambiente corporativo. As produções visam contribuir com a formação continuada de profissionais e empresários, oferecendo acesso gratuito a discussões relevantes sobre inovação, liderança, estratégia e transformação digital.>

Com professores de referência nacional e temáticas conectadas ao cenário econômico, o canal funciona como uma extensão do ambiente acadêmico da instituição, ampliando o alcance de sua proposta educacional para além da sala de aula.>

Link do canal: https://www.youtube.com/@BaianaBusiness>

5 - JP Contábeis | @jpservicoscontabeis>

Com sede em Salvador, a JP Contábeis é um empreendimento especializado em contabilidade para empresas. No canal da marca no YouTube, são disponibilizados vídeos introdutórios voltados a esclarecer dúvidas frequentes de quem está começando a empreender.>

Entre os temas abordados estão as diferenças entre os tipos de pessoa jurídica, como emitir notas fiscais, noções básicas sobre regimes tributários e orientações práticas para o período do imposto de renda. O conteúdo tem como foco facilitar o entendimento de obrigações legais e ajudar o empresário a manter a regularidade fiscal do seu negócio desde os primeiros passos.>

Link do canal: https://www.youtube.com/@jpservicoscontabeis>

Os empresários baianos têm demonstrado resiliência, visão de futuro e disposição para aprender. A pesquisa do Sebrae reforça esse sentimento de otimismo, destacando o desejo de crescimento sustentado por uma base sólida de gestão e conhecimento.>