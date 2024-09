VANESSA BRUNT

Cinco casas imersas na natureza para conhecer perto de Salvador

As opções vão desde campings a céu aberto com aluguel de barracas até casas de luxo ou colocadas na árvore

Vanessa Brunt

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 05:00

Uma pesquisa recente da universidade de Universidade de Utah revelou que a criatividade do ser humano aumenta em pelo menos 50% após quatro dias de maior contato com a natureza. Afinal, se você quer um grandioso jardim para atrair as borboletas, não julgue o seu dia pelo que colheu da terra, mas sim pelo que regou e colocou nela.

Para ajudar nesse processo, a capital baiana inclui regiões próximas com opções de hospedagem mergulhadas em paisagens exuberantes.

As opções vão desde campings a céu aberto com aluguel de barracas até casas de luxo ou colocadas na árvore com reservas preservadas. Conheça cinco desses verdadeiros refúgios:

Casa Malibu Crédito: divulgação

1. Casa Malibu Praia do Forte | @casamalibu_praiadoforte

Um oásis não apenas cercado pelo verde, mas também com pé direito duplo e paredes de vidro para sentir essa imersão. Assim é a Casa Malibu, que se destaca para quem busca uma hospedagem de luxo. Ideal para famílias, o espaço possui 700 m2 de área total e está localizado no Condomínio Praia Bella, um mais conceituados de Praia do Forte/BA.

A jacuzzi extensa junto à piscina e a integração do ambiente são alguns dos diversos atrativos. Com cinco suítes climatizadas, que acomodam até 13 pessoas, o destino inclui uma master com closet e adega com rótulos internacionais (custo extra). São dois lavabos, salas de TV e estar, cozinha e área gourmet equipadas, churrasqueira e piscina com borda infinita e cascata.

O condomínio, que fica localizado a cerca de seis minutos de carro da Villa de Praia do Forte, tem acesso exclusivo à praia, carro de mini golf para transporte no perímetro interno, clube com infraestrutura completa, espaço kids, piscinas adulto e infantil, parque, trilha, bar, academia, espaço kids, espaço pet e quadras poliesportivas (vôlei, beach tênis, futebol, basquete e mais).

A casa inclui diárias a partir de R$ 2.880 (R$ 221,53 em divisão para 13 pessoas), a depender da época do ano. O valor pode passar por reajustes. Ela disponibiliza, ainda, uma funcionária para limpeza diária. Também pode oferecer serviço de home chef mediante solicitação.

Localização: Condomínio Praia Bella, Praia do Forte.

Link com contatos e mais possibilidades:

@casamalibu_praiadoforte

Serviços disponíveis: Wi-Fi em todas as áreas | Estacionamento interno e gratuito | Funcionária de Limpeza | Home Chef | Mais.

Pusada do Capão Crédito: divulgação

2. Pousada do Capão | @pousadadocapaooficial

A Chapada Diamantina é um dos destinos mais procurados, tanto por baianos quanto por turistas, quando o assunto é contato com a natureza. Com uma paisagem cercada por cachoeiras e montanhas, a cidade serrana é um verdadeiro refúgio de baixas temperaturas.

A Pousada do Capão (@pousadadocapaooficial), que possui mais de 30 anos de história, fica localizada a 2,5km da Vila do Capão e dispõe de 26 apartamentos, 2 chalés e 3 Domus para hospedagem. Todos os cômodos são completamente mobiliados e estão entre R$ 390 a R$ 980.

O local segue a premissa dos 'Glampings', que são estruturas que buscam unir acampamento com glamour e portanto, os Domus contam com comodidades como banheira aquecida, hidromassagem e spa com saunas quentes e frias, além de possui ar condicionado e cama King Size, integrando o conforto à paisagem natural e rusticidade local.

Qualquer modalidade escolhida na pousada garante acesso a três restaurantes, adega exclusiva e sala de jogos, além de disponibilizar passeios em trilhas internas para conhecer o parreiral de uvas e rios. O café da manhã é incluso.

Partindo de Salvador de carro, a viagem até a hospedagem dura em média sete horas.

Localização: Rua Chamego, 321 Vale do Capão, Caeté Açu - Palmeiras, Bahia.

Reservas através do telefone: (75) 99187-0175

Serviços disponíveis: Wi-Fi em todas as áreas | Estacionamento interno e gratuito | Lavanderia.

Camping Praia do Forte Crédito: divulgação

3. Camping Praia do Forte | @campingpraiadoforte

Acampar é uma das maneiras mais simples de desopilar da rotina das grandes cidades e ter momentos memoráveis nas paisagens baianas. O Camping Praia do Forte (@campingpraiadoforte) é uma opção no meio da mata, numa área de preservação ambiental que fica apenas a 80km de Salvador.

O espaço é aberto, em meio à floresta e possui duas opções de hospedagem: Estruturas para armar barracas embaixo e Cabanas de Madeira para duas ou três pessoas com ventilador e roupa de cama incluídos. Para campistas com barracas, o valor do espaço é a partir de R$ 50 a diária, sendo R$ 35 para crianças até 11 anos. As cabanas duplas são R$ 160 com cama de casal, e a tripla fica por R$ 210, com uma de solteiro inclusa.

O local dispõe de cozinha totalmente equipada para ser compartilhada entre os aventureiros, além de piscina, redes e quadra de vôlei. À noite, os anfitriões costumam acender fogueiras.

O Camping fica na Rua Terere, Açu da Torre, em Mata de São João, e também disponibiliza o aluguel de barracas para quem não possuir a sua própria.

Serviços disponíveis: Estacionamento gratuito | Wi-fi gratuito | Pontos de energia distribuídos no Camping.

Mata Encantada Crédito: divulgação

4. Mata Encantada | @mataencantada

O Brasil foi descoberto na Bahia e a Costa do Descobrimento possui vilas quase intocadas até os dias atuais, sendo verdadeiros paraísos naturais para quem busca fugir da correria da capital.

A Mata Encantada (@mataencantada) é uma estadia localizada em uma floresta de 15 mil m² totalmente preservada. A instalação, que fica no município de Santa Cruz Cabrália, na Vila Santo André, possui apenas seis casas, sendo duas na árvore. A área, que possui proteção ambiental, fica próxima de regiões famosas como Arraial d’Ajuda, Trancoso e Porto Seguro.

A casa da árvore Toca do Macaco está a 4m acima do solo, na copa das árvores locais, e possui uma passarela que liga a um mirante com espaço coberto com cadeiras e vista privilegiada.

Entre as atrações do local estão os banhos de mar e rio, caminhadas e passeios de barco. É possível contratar serviços de babá e cozinheira especializada em comida baiana durante o período de locação. As casas na árvore estão a partir de R$ 470, e as villas de R$ 1.020.

Localização: BA-001, KM 46.

Serviços oferecidos: Playground | Lavanderia | Casas totalmente equipadas | Wi-fi gratuito

Reversas através dos números: (73) 991248589 e (73) 999886464 ou e-mail [email protected]

Casa da Mata Crédito: divulgação

5. Casa da Mata

Situada em Mata de São João, há apenas 1h 04min da Capital Baiana, a Casa Da Mata é uma hospedagem disponível através do Booking, site específico de aluguel de casas e quartos por temporada.

Com jardim privativo, vista para a mata e varanda térrea, a propriedade fica a 1,8 km da Praia de Imbassaí, a 1,9 km da Praia de Santo Antônio e a 2,1 km da Praia da Costa do Sauipe, sendo em um ponto estratégico para conhecer outros pontos turísticos do estado.

A casa possui 70m² e é totalmente equipada em todos os cômodos, com eletrodomésticos, louças, toalhas e roupas de cama, e possui dois quartos. Duas diárias ficam a partir de R$ 760 e a casa pode ser ocupada por até 4 pessoas.

É possível fazer trilhas ao redor da hospedagem, em meio à floresta da propriedade, além de passeios com aulas sobre a cultura local.

Localização: Rua direta do Diogo, Mata de São João

Serviços oferecidos: Estacionamento privativo gratuito | WiFi gratuito