Cinco confeitarias de Salvador com lanches saudáveis

Confira opções na capital baiana para apreciar uma sobremesa sem culpa e sem maiores problemas

Vanessa Brunt

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 05:00

Os problemas acabaram para os amantes de doces que descobriram restrição alimentar ou condições de saúde que impossibilitam o consumo. De confeitarias funcionais à catálogos low carb, confira opções na capital baiana para apreciar uma sobremesa sem culpa e sem maiores problemas:



Caco & Tal Crédito: divulgação

1 - Caco & Tal | Confeitaria Funcional | @cacoetalconfeitariafuncional

A Caco & Tal (@cacoetalconfeitariafuncional) tem desde tortas, banoffes e eclairs até brigadeiros feitos com biomassa de banana e quiches salgados: tudo sem lácteos, sem refinados, sem glúten e prezando por receitas que são funcionais para a saúde.

Inaugurado na Pandemia, o local é sonho realizado de Caco Ferreira, empresário que saiu da vida simples em Santo Antônio para iniciar o seu projeto disruptivo na capital baiana. O fundador fornece hoje para grandes marcas nacionais, como a Tea Shop, no Salvador Shopping, o Mundo Verde, no Shopping Barra, e a Comeliê Fit, em Feira de Santana. A CACO & TAL, no entanto, não atende apenas outras empresas, já que tem também delivery para os clientes comuns e sede para retiradas.

“São receitas exclusivas, autorais, saudáveis e funcionais. Faço substituições inteligentes da confeitaria clássica para a saudável, o que não é fácil, mas é o meu orgulho”, diz Ferreira, ao explicar que não se trata apenas de lanches saudáveis, mas sim do refinamento em alto nível, com os melhores ingredientes disponíveis no mercado e utilizados para o formato benigno.

Com uma ideologia focada na longevidade e qualidade de vida, ele concebeu um cardápio natural e uma seleção de produtos saudáveis, sem lácteos, sem refinados e sem trigo. “Hoje a minha produção é um verdadeiro laboratório de ideias”, conta.

O empreendimento possui delivery para os clientes e sede para retiradas. | Localização da loja física: Rua Alexandre Gusmão 50, Salvador, Bahia. | Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira, das 9h às 18h

Doce Equilíbrio Crédito: divulgação

2 - Doce Equilíbrio | @doceequilibriosaudavel

A doceria Doce Equilíbrio (@doceequilibriosaudavel) é idealizada pela nutricionista integrativa Lívia Moreira (@nutricionistaliviamoreira), que conseguiu unir a expertise do seu trabalho em Nutrição com produção de doces seguros para diabéticos e intolerantes. O estabelecimento conta com opções zero lactose, sem trigo e sem açúcar. "Aqui você come seu docinho sem neura, com muito sabor e nutrição!", exclama a profissional.

Dentre opções no cardápio digital, disponível pelo link, estão produtos adoçados com Stevia e Taumatina, adoçantes naturais obtidos a partir de frutas e plantas, como um bolo à base de farinha de amêndoas e farinha de arroz. Esse modelo de fatia é zero lactose, açúcar e trigo, e custa R$ 28,90.

Além disso, a profissional disponibiliza doces com açúcar de coco ou mascavo, opções funcionais com função fitness, tortas para festas e bolos caseiros com encomenda antecipada de pelo menos 48h.

Localização para retiradas: Ed. Itaigara Residence - R. do Benjoim, 542 - Caminho das Árvores, Salvador - BA | Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira, das 8h às 18h, e Sábados das 9h às 17h. | A loja também fica disponibilizada de forma online pela plataforma Ifood e pelo delivery próprio através do Whatsapp (71) 9 98453-2020.

Ateliê Delícias Veganas Crédito: divulgação

3 - Ateliê Delícias Veganas | Confeitaria Vegana | @atelierdeliciasveganas

O Ateliê Delícias Veganas (@atelierdeliciasveganas) é uma confeitaria baiana com conceito vegano, ou seja, um modelo de negócios que preza por não utilizar nenhum ingrediente de origem animal na produção dos seus produtos.

Nesse estabelecimento, cada bolo é único. A equipe trabalha sob encomenda com antecipação de pelo menos três dias úteis por pedido. Além disso, também realizam entregas por toda Salvador e Lauro de Freitas, mediante taxa de acordo à distância.

O cardápio de tortas decoradas possui opções diversas, de tamanhos Mini (que rende até dez fatias), P (até vinte porções) e M (até 35 pedaços) e estão custando a partir de R$135,00. Os recheios são diversos, tendo opções com doce de leite de coco, brigadeiro de castanha de caju e leite de castanhas com coco. Além disso, cookies, cupcakes e brownies, tudo sem trigo e sem crueldade animal, também completam as opções disponíveis.

É possível solicitar encomendas através do Whatsapp (71) 99724-1208 e solicitar via plataforma Ifood.

Midê Crédito: divulgação

4 - Midê | Doceria Inclusiva | @midedoceriainclusiva

A Midê é uma doceria com conceito inclusivo e foco em opções para APLV: uma alergia alimentar a uma ou mais proteínas presentes no leite de vaca. As opções disponíveis são específicas para intolerantes à lactose, alérgicos a ovo, veganos e pessoas com sensibilidade ao trigo ou glúten.

"O mais pedido é o nosso queridinho Bolo de Tapioca com doce de leite!" sinaliza a chef. "Sem leite e derivados como era na minha infância, ele ganhou essa cobertura de doce de leite de castanha de caju e coco que o deixou ainda mais gostoso."

A doceria possui opções de Vintage Cake, Naked Cake, Bolos Temáticos com papelaria personalizada e docinhos veganos. Os pedidos precisam ser feitos com pelo menos três dias de antecedência e podem ser solicitados através do Whatsapp (71) 98842-1866.

Localização para retirada: R. Frederico Costa, 685 - Brotas, Salvador - BA, Condomínio Edifício Mirante de Brotas. | Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira, das 9h às 18h e Sábados das 9h às 13h30.

Sweet Fit Crédito: divulgação

5 - Sweet Fit | Doceria Fitness | @sweetfit_fit

Com proposta de cardápio Fitness voltado ao público que frequenta academia e segue um plano alimentar, a Sweet Fit (@sweetfit_fit) possui receitas funcionais, ou seja, que possuem ingredientes com efeitos benéficos à saúde além de suas funções nutricionais básicas, e com baixo nível de carboidratos.

Com foco no emagrecimento saudável e saúde, o cardápio possui opções a partir de R$8,00. As sobremesas disponíveis vão desde receitas mais conhecidas como Alfajor e Brownie reinventadas para uma dieta LowCarb, até Cookie de Quinoa, que é uma proposta mais diferente do convencional.