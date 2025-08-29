VANESSA BRUNT

Cinco empresários com negócios diferenciados para conhecer

Saúde e gastronomia se unem nessa listagem com pontes entre Brasil e Bahia

Vanessa Brunt

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:39

Um empreendedor pode ser muito mais que alguém que toca um negócio. Ele é uma mente que enxerga oportunidades onde outros veem obstáculos, alguém capaz de transformar ideias em soluções que impactam pessoas e mercados. Segundo dados do Sebrae e da Anegepe (Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas), o Brasil tem cerca de 42 milhões de empreendedores, e esse número pode mais que dobrar nos próximos três anos, considerando aqueles que planejam abrir um novo negócio nesse período.

O país se destaca globalmente: está entre os dez com maior número de empresas registradas e ocupa a 8ª posição quando se considera a proporção de empreendedores em relação à população, atrás apenas de nações como Equador, Guatemala e Arábia Saudita.

Esse crescimento vai muito além da busca por independência financeira. Ele revela a criatividade, a resiliência e a capacidade de inovação do brasileiro diante de desafios econômicos. Dentro desse universo, alguns empresários se destacam por romper padrões e oferecer soluções que transformam o mercado. Confira cinco desses nomes que estão revolucionando a forma de empreender:

Claudio Gonçalves Crédito: divulgação

1. Claudio Gonçalves | @jclaudiogon

Detentor de ampla experiência no mercado de aparelhos auditivos, Claudio Gonçalves é fundador do Espaço da Audição (@espacodaaudicao), a maior rede de atendimento e tecnologia auditiva do país. Com atendimento em todo o Brasil e ponte também para o Nordeste, ele atua como fundador ao lado de sua esposa Ariane Bonucci (@fgaarianebonucci), fonoaudióloga e diretora clínica. Juntos, conduzem a missão de ressignificar a jornada auditiva de seus clientes, oferecendo soluções atualizadas, com tendências de ponta aliadas a um atendimento pautado na empatia e na personalização.

Aparelhos à prova d’água, com alerta de queda, possibilidade de bluetooth para ligações e mais: são diversas as opções.

Pioneiro na área desde 1998, Claudio construiu uma trajetória sólida, marcada pelo comprometimento, inovação e pela inspiração que seu trabalho proporciona, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Além de sua atuação na saúde auditiva, Claudio é criador e apresentador do Podcast Arte de Vencer (@podcastartedevencer). A iniciativa reflete sua visão empreendedora e o compromisso em compartilhar conhecimento, inspirando pessoas por meio de histórias de superação, entrevistas enriquecedoras e reflexões sobre carreira, negócios e desenvolvimento pessoal. Esse projeto consolida sua imagem como líder que valoriza tanto a transformação individual quanto o impacto coletivo.

O projeto já entrevistou líderes da Microsoft, Espaçolaser e outros, além de artistas de grande porte (da Globo e mais).

Localização: Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 - Conj. 1717, 17º andar - Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo

Contato: (11) 99330-02967

Deliene Mota Crédito: divulgação

2. Deliene Mota | @deliene_mota

Chef e proprietária do restaurante Encantos da Maré (@encantosdamaré), e anfitriã da Casa dos Encantos (@casaencantosoficial), Deliene Mota valoriza a gastronomia de raiz em seus projetos, conectando tradição e inovação. Seu cardápio celebra a autêntica culinária baiana, com sabores marcantes e receitas típicas que exaltam a cultura local.

Além do atendimento presencial, o restaurante oferece serviço de delivery, levando suas delícias para além das mesas do salão. O espaço também recebe festas e eventos, tornando-se um ponto de encontro de experiências gastronômicas e culturais únicas.

A trajetória de Deliene carrega a força da periferia, enfrentando desafios para se firmar como empreendedora em um cenário altamente competitivo. Sua história inspira outras mulheres a acreditarem em seu próprio potencial e transformarem talentos em negócios de sucesso.

Localizado no bairro do Bonfim, em Salvador, o restaurante possui uma estrutura aconchegante e acolhedora, que se soma à beleza natural da região, tornando cada visita uma experiência única que combina sabor, afeto e paisagem.

Localização: Rua Teodósio Rodrigues de Faria, 27 - Bonfim, Salvador

Contato: (71) 99344-0064

Pedro Imbassahy Crédito: divulgação

3. Pedro Imbassahy | @pedro_imbassahy

Sócio e CEO do Grupo Lôro (@barracadoloro), restaurante de frutos do mar, do SAL Bar de Praia (@salbardepraia) e da Crema Gelato Italiano (@cremagelatoitaliano), Pedro Imbassahy é empresário no ramo de alimentos e bebidas, administrador de empresas e especialista em gestão financeira pela FGV. Sua experiência se consolida na liderança de negócios gastronômicos que combinam qualidade, inovação e experiência para o cliente.

Com unidades na Praia do Forte, Bahia Marina, Stella Maris, Praia do Flamengo e Pedra do Sal, a Barraca do Lôro é reconhecida pela gastronomia de excelência e pelas experiências completas à beira-mar.

O SAL Bar de Praia, localizado em Stella Maris, oferece drinks, pratos variados e uma atmosfera descontraída, com música e cardápio pensado para diferentes momentos do dia, do almoço ao pôr do sol. Já o Crema Gelato Italiano, com unidades no Shopping Barra (@shoppingbarra) e Salvador Shopping (@salvadorshopping), apresenta receitas exclusivas de gelateria artesanal, produzidas frescas e com sabores que remetem à experiência italiana.

Serviços e Localização:

• Grupo Lôro: Av. Antônio Carlos Magalhães, 279, Praça da Alegria

• SAL Bar de Praia: Av. Beira Mar, 349-133, Stella Maris, Salvador

• Crema Gelato Italiano: Shopping Barra e Salvador Shopping

Contato:

• Grupo Lôro: (71) 98228-1032

• SAL Bar de Praia: (71) 98154-4290

• Crema Gelato: (71) 99635-6857

Paloma Coutinho Crédito: divulgação

4. Paloma Coutinho | @apalomacoutinho)

Graduada em Biotecnologia, Paloma Coutinho combina rigor científico e visão empreendedora na condução de sua empresa de consultoria e inovação em saúde. À frente do sistema Doctolux, solução tecnológica com presença no Brasil e na Europa, ela consolidou uma parceria estratégica com o Governo de Luxemburgo, integrando transações financeiras entre pacientes, profissionais e o sistema nacional de saúde do país.

Além do Doctolux, Paloma é responsável pelo FuturiSaúde (@futurisaude), primeiro sistema de gestão de clínicas do Brasil com inteligência artificial de atendimento integrado ao WhatsApp. Reconhecida como finalista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ela também fundou o HUB Lumus (@hublumus), organização dedicada ao desenvolvimento de jovens talentos do interior do Brasil. Com experiência prática em municípios do interior, Paloma conhece de perto as fragilidades do sistema de saúde, como carência de gestão estratégica, aplicação limitada de inteligência comercial e uso subótimo de dados na tomada de decisões.

Movida por essa realidade, desenvolve soluções que unem tecnologia, análise de dados e processos administrativos, promovendo maior eficiência, transparência e impacto positivo na gestão de serviços de saúde.

Contato: Direct do Instagram

Najara Black Crédito: divulgação

5. Najara Black | @najarablack

CEO da N Black (@nblack_21), co-idealizadora da Ciranda Preta (@cirandapreta) e embaixadora do Selfit Academias (@selfitacademias), Najara Black transformou desafios pessoais em motivação para empreender. Após vivenciar racismo durante uma entrevista de emprego, decidiu assumir o controle de sua própria trajetória profissional.

Inicialmente, começou vendendo bijuterias, criando oportunidades para jovens que, assim como ela, enfrentavam questões de autoestima e representatividade.

Com o tempo, essa iniciativa evoluiu para a N Black, marca que celebra a moda afro-brasileira, promovendo identidade, empoderamento e valorização da cultura negra. Hoje, Najara também atua como palestrante e mentora, compartilhando sua experiência para inspirar e orientar novos empreendedores, fortalecendo comunidades criativas e negras por meio de projetos, networkings e iniciativas de impacto social.

Localização: Edf. Raymundo - Av. Sete de Setembro, 644, Sala 301 - Dois de Julho, Salvador