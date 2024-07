VANESSA BRUNT

Cinco eventos com palestrantes de fora que estão vindo para Salvador

Palestras ocorrem até o final do ano com programações diversificadas

Vanessa Brunt

Publicado em 17 de julho de 2024 às 16:54

Marketing, filosofia, A capital baiana se prepara para receber uma série de eventos que trarão palestrantes à cidade, abraçando temáticas que proporcionam acesso direto a conhecimentos, tendências e práticas inovadoras de diversas partes do Brasil. Confira cinco palestras que irão ocorrer nos próximos meses:

1. Summit Internacional de Branding

O Summit Internacional de Branding (SIB) visa amplificar o alcance profissional e posicionar estrategicamente marcas no mercado, oferecendo um ambiente exclusivo para fortalecer sua influência.

Com espaços para networking, o evento está comprometido em reunir líderes empresariais de diversos setores. Durante dois dias intensivos de palestras, os participantes aprenderão a comunicar seu propósito de forma que ressoe com seu público-alvo.

O SIB contará com mais de 15 especialistas renomados no mercado de Marketing e Branding, incluindo Maia Santos, que acumula mais de 200 mil seguidores; Daniela Bacelar, idealizadora do Summit; Alessia Saluára, publicitária com mais de 600 marcas em seu portfólio; e Arthur Bender, referência em Personal Branding no Brasil.

Convidados de Salvador também estarão presentes, como Kiko Kislansky, Vanessa Brunt e Jéssica Dantas. A programação completa se encontra no site oficial do evento: https://siboficial.com/

Ou também nas redes sociais: @sib.oficial

Data: 4 e 5 de outubro | Local: CECBA SALVADOR - Costa Azul, Salvador | Horário: 03/10, 09h - 05/10, 19h | Ingressos: A partir de R$ 1.294 no site oficial do evento

2. Palestra de Mario Sergio Cortella: Não se Esqueça: Propósito, Comprometimento e Proatividade - Saber Ampliado, Saber Aplicado!

O professor, filósofo e escritor Mario Sergio Cortella, conhecido por suas obras e palestras que provocam reflexões sobre a vida, trabalho e sociedade, realizará uma palestra no Centro de Convenções de Salvador, no dia 5 de novembro deste ano.

Cortella aborda temas como propósito, liderança, motivação e ética profissional, visando estimular o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

A palestra inicial será conduzida por Pedro Mota Cortella, especialista em Autoridade Digital e fundador da Agência Sophya, com o tema Não se Esqueça: Propósito, Comprometimento e Proatividade - Saber Ampliado, Saber Aplicado!

Em seguida, Mario Sergio Cortella continuará a discussão com o tema. O evento é ideal para profissionais em busca de crescimento e desenvolvimento em suas carreiras, além de qualquer pessoa que deseje uma vida mais significativa e engajada.

A programação completa se encontra no site oficial do evento: https://apalestra.com.br/produto/1635571/05.nov.2024--salvador--nao-se-esqueca-proposito-comprometimento-e-proatividade

Data: 5 de novembro | Local: Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio | Horário: 19h - 22h | Ingressos a partir de R$ 180.

3. 8º CONEPA 2024 - SALVADOR

A 8ª edição do Congresso Nacional de Estudantes e Profissionais de Administração (CONEPA), será realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 na UNIJORGE, em Salvador.

O evento, promovido pela Kalone Produções, terá como tema Administração em Foco: Tendências e Inovação e debaterá o atual cenário da administração no Brasil.

O CONEPA é um evento acadêmico, científico e profissional que valoriza a profissão de administrador, contribuindo para a formação dos participantes, oferecendo conteúdos atualizados e oportunidades de aprendizado.

Entre os esperados estão analistas, colaboradores, consultores, empreendedores, empresários, educadores, estudantes, gestores, pesquisadores, professores e profissionais de diversas áreas A programação inclui palestras, feira de exposição, apresentação de artigos científicos e uma festa cultural.

O objetivo é proporcionar conhecimento teórico e prático, incentivar a pesquisa científica, e discutir técnicas e metodologias inovadoras em administração. A programação completa se encontra no site oficial do evento: https://doity.com.br/conepa2024-salvador

Data: 13 e 14 de setembro | Local: Unijorge Paralela, Salvador | Horário: 13/09, 17h - 14/09, 18h | Ingressos a partir de R$ 160.

4. Você tem coragem de pensar diferente? • Com Lucia Helena Galvão

A filósofa, professora e escritora Lúcia Helena Galvão apresentará a palestra Você Tem Coragem de Pensar Diferente?, em agosto. Com mais de 30 anos de atuação como voluntária na Nova Acrópole do Brasil, Lúcia Helena é conhecida por transformar estudos filosóficos clássicos em conhecimentos práticos e aplicáveis ao dia a dia.

A palestra oferecerá insights profundos sobre como desenvolver a habilidade de pensar de maneira independente, valorizando a originalidade e autenticidade. Lúcia Helena compartilhará conhecimentos que ajudam a fortalecer a mente e o espírito, capacitando os participantes a enfrentar desafios com uma visão renovada e ousada.

A programação completa se encontra no site oficial do evento.

Data: 23 de agosto | Local: Casa Salvatore, Cabula | Horário: 20h - 22h30 | Ingressos a partir de R$ 130.

5. Sustenta Bahia - Fórum ESG

O Fórum SUSTENTA BAHIA - ESG promove um networking entre profissionais com interesses semelhantes, facilitando a criação de iniciativas colaborativas para fortalecer a agenda ESG.

O evento conta com diversas palestras com a presença de especialistas nacionais, empresários do setor e grandes empresas, como o Eduardo Sodré, atual Secretário do Meio Ambiente do Estado, Carolina Nascimento, diretora de Sustentabilidade da Vale, entre outros nomes.

A iniciativa ainda conta com uma imersão prática, onde cada participante selecionará um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) com base na sua área de atuação, afinidade temática ou curiosidade; facilitando conexões com outros profissionais que compartilham o mesmo foco.

A programação completa se encontra no site oficial do evento.