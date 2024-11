VANESSA BRUNT

Cinco eventos de autocuidado que vão acontecer em Salvador neste final de ano

Salvador se prepara para receber o novo ano de maneira renovada e consciente com alternativas para todos os perfis

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 02:00

A Geração Saúde está transformando o mercado de autocuidado no Brasil. É o que diz o Global Wellness Institute (GWI), que revelou uma movimentação de 96 bilhões de dólares na economia de bem-estar entre 2020 e 2022. Salvador, um dos principais destinos turísticos do país, atrai anualmente milhares de visitantes em busca de descanso e tranquilidade. Para acompanhar essa tendência crescente, diversos eventos de autocuidado estão programados para acontecer na cidade até o final do ano.

Hoje, com o termo “Self Care” em alta, entende-se que não se resume a uma rotina de skincare. Essa definição é ampla e pessoal: para alguns, autocuidado pode significar dedicar tempo a hobbies, como jardinagem ou pintura; para outros, pode ser a prática de uma caminhada ao ar livre ou a preparação de uma refeição saudável. Há também aqueles que veem o autocuidado como a desconexão das redes sociais.

A chegada de 2025 em Salvador será marcada, antes, por uma série de eventos que promovem diversas formas de autocuidado e o bem-estar. Até o final do ano, a cidade sediará iniciativas como shows de Stand Up, retiros de meditação, triatlos e práticas de yoga, além de um evento de cosméticos que destaca a autoestima e a inclusão. Com essas opções, Salvador se prepara para receber o novo ano de maneira renovada e consciente com alternativas para todos os perfis.

1. Festival de Yoga Salvador | @yogabahia

O Festival de Yoga Salvador, organizado pelo Yoga Bahia (@yogabahia) e iniciado em 2010, se tornou um espaço para o autocuidado, reunindo cerca de 6.000 pessoas em suas 13 edições. Realizado na praia de Stella Maris, o evento combina aprendizado e descontração, criando um ambiente para a troca de experiências entre alunos e professores. A prática secular do Yoga trabalha diferentes tipos de respiração e se conecta com os cuidados terapêuticos, ou até mesmo espirituais, dependendo do objetivo do praticante. Esse encontro promove a prática do esporte e momentos de interatividade com a natureza e ambiente externo e reflexão, combinando autocuidado com a chegada do verão baiano.

A 14ª edição do festival ocorrerá de 29 de novembro a 1º de dezembro, com um pré-festival no dia 28. Com o tema “Entendendo o Hatha Yoga, da Origem ao Contemporâneo”, o evento no Gran Hotel Stella Maris trará uma nova abordagem, oferecendo oficinas e palestras, além de práticas de yoga. Os ingressos estão disponíveis por R$ 460, com preços promocionais de R$ 385 a R$ 395 até 10 de novembro e podem ser adquiridos no site festivaldeyogasalvador.com, onde também é divulgado informações dos ministrantes.

2. Tri On Salvador | @trionsalvador

A prática de exercícios físicos é uma forma essencial de cuidar de si, devido aos benefícios para a saúde física e mental. Em Salvador, um dos eventos esportivos mais aguardados em 2024 é o Tri On, que ocorrerá no dia 1º de dezembro no Distrito Naval, no bairro do Comércio. Com provas que envolvem natação, ciclismo e corrida, o evento deve atrair centenas de competidores, desde triatletas experientes até iniciantes. Com uma equipe técnica especializada em saúde e educação física, os participantes terão a oportunidade de testar seus limites físicos e emocionais. Um diferencial são os percursos kids, que foram desenvolvidos com com trajetos reduzidos, com objetivo de incluir as crianças na programação.

O Tri On oferece três percursos distintos: Super Sprint (350 m de natação, 8 km de ciclismo e 3,4 km de corrida), Sprint (750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida) e Standard (1.500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida). As inscrições devem ser feitas no Ticketsports, e haverá premiação com troféus para os três primeiros atletas nas categorias masculina e feminina. Outras informações sobre a programação completa podem ser encontradas no Instagram oficial do evento (@trionsalvador).

3. Celebrando a Negritude no Mundo da Beleza | @sephorabrasil

Falar sobre autocuidado e beleza sem considerar a diversidade é inconcebível em 2024. Contudo, ainda existem setores que negligenciam essa pauta. Rompendo com os padrões da indústria, iniciativas como o evento Celebrando a Negritude no Mundo da Beleza, promovido pela L’Oréal em parceria com a Sephora, estão trazendo à tona a importância da inclusão no setor.

Brindes exclusivos, masterclass com maquiador especialista em pele negra, acesso à influenciadores e experiências sensoriais estão inclusos nessa iniciativa, agendada para 13 de novembro, às 19h, na Sephora Salvador (@sephorabrasil), do Salvador Shopping (@salvadorshopping). O piso L2 receberá o evento será gratuito e espera reunir um público diversificado. Momento com chá premium da marca internacional Tea Shop (@teashop_salvadorshopping) para todo o público, espumantes e buffet com bolos e salgados saudáveis também estão inclusos na programação da Sephora. Além dos diferenciais, mais um agrado: flores da Holambelo (@holambelo.ba) serão distribuídas para os presentes.

Durante a ocasião, os participantes poderão interagir com influenciadores e profissionais da beleza que examinarão a importância da negritude na indústria e irão desmantelar estereótipos. Alguns dos nomes que já confirmaram presença são: Ismael Carvalho (@ismaelcarvalhoss) , Val Benvindo (@valbenvindo) e o maquiador Felipe Palmeira (@belezabyfifo).

4. Tiago Souza em Eu Tenho Nome | @tiagosouzacs

Rir é uma prática de autocuidado reconhecida por sua capacidade de promover a saúde mental, liberando endorfinas que ajudam a regular o humor. Em Salvador, o show de Stand Up Comedy do humorista Tiago Souza (@tiagosouzacs), intitulado Eu Tenho Nome, proporcionará uma oportunidade ideal para descontrair e cuidar do bem-estar emocional. Como um respiro no meio da semana, as apresentações ocorrerão nos dias 25 e 26 de novembro no Teatro Jorge Amado (@teatrojorgeamado), onde Tiago compartilhará sua trajetória de vida, desafios e situações cotidianas de forma humorística. Os ingressos para o show variam entre R$35,00 e R$70,00 e podem ser adquiridos através do site sympla.com.br.

Tiago, conhecido anteriormente como “Pirikito”, iniciou sua carreira no humor gravando vídeos na internet aos 8 anos. E hoje, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 5,7 milhões no TikTok, ele se consolida como artista. Com um público que consome seu trabalho, o evento é o resultado de três anos de temporada, com mais de 100 apresentações e 18 mil espectadores.

5. Retiro de Meditação | @consciencia_do_ser

A 8ª edição do Retiro de Meditação, promovido pelo centro Consciência do Ser (@consciencia_do_ser), ocorrerá de 28 de dezembro a 1º de janeiro na Fazenda Campo Grande, situada na zona rural da Mata de São João, próximo a Salvador. Conhecido por oferecer encontros semanais gratuitos com diversas técnicas de meditação ativa, semi-ativa e passiva, o centro proporciona uma experiência imersiva em um ambiente que favorece a desconexão da vida agitada da cidade. Sob a orientação do profissional de meditação Alexandre Magno, o retiro visa promover autoconhecimento em um espaço silencioso e cercado pela natureza, oferecendo aos participantes a oportunidade de iniciar o novo ano com profundas reflexões internas e foco no autocuidado.