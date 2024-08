VANESSA BRUNT

Cinco influenciadores baianos e pretos que mostram o dia a dia no trabalho

Psicóloga, Jogador de e-sport e motoboy estão entre as profissões

Poderosos. Eles estão no topo em suas carreiras e se tornaram referência: psicóloga com público-alvo específico, advogado com currículo extenso, jogador profissional de jogos online e motorista de aplicativo de delivery. Essas são algumas das diferentes profissões que estão agitando os perfis profissionais baianos no Instagram e gerando um engajamento cada vez maior e fidelizado, repleto de representatividade. Curiosidades dos bastidores e particularidades dessas ocupações são exibidas de formas criativas. Confira:

Mateus Campos Crédito: divulgação

1 - Mateus Campos (@mateusmotovlog.22)

Mateus Campos começou a sua trajetória profissional como motoboy aos 17 anos, entregando pizzas na capital baiana com sua primeira moto. Atualmente, aos 27, ele possui uma jornada de 10 anos dedicados à profissão.

Há um ano e meio, Mateus decidiu compartilhar um vídeo expondo os seus ganhos após 12h de trabalho como motorista da plataforma Uber. A postagem tomou grandes proporções, com alcance internacional, atingindo um total de 4,8 milhões de visualizações, mais de 200 mil curtidas e mais de 3 mil comentários. Desde então, ele vem compartilhando o seu dia a dia como entregador nas redes sociais, sendo assessorado pela Digaê Digital, que gerencia sua presença online atualmente.

Assim, o influenciador e entregador colabora para que outros possam utilizar estratégias inteligentes e receber nortes importantes no mesmo ramo. Mateus mostra, dessa maneira, a força que existe na área de delivery atualmente, que segue em crescente. O número de motoboys cadastrados no Brasil, por exemplo, aumentou em 979,8% no último ano, de acordo com o IBGE .

O aplicativo Giross (@girossapp), que vai além da gastronomia e atende marcas como Pague Menos, Petz e Arezzo, conta que o ganho, em média, de muitos motoboys é entre R$ 1.000 e R$ 3.000 por mês. Mateus, porém, faz muito mais por mês.

O produtor de conteúdos afirma ter orgulho de ser "um representante dessa classe unida". Ele conta que observa uma inspiração positiva para várias pessoas, incluindo amigos, que passaram a ingressar nessa profissão. "Muitos me abordaram na rua para contar que começaram a rodar aplicativos por causa da minha influência", exclama, sorridente.

Léo Santos Crédito: divulgação

2 - Léo Santos (leo_santos_cabeleireiro)

Léo Santos é o nome por trás de uma barbearia especializada em cabelos crespos e cacheados, localizada na comunidade Alto do Saldanha, em Brotas, Salvador. O estabelecimento já se tornou referência na capital baiana no que diz respeito a tratamentos e colorações sem alisamento, e cortes específicos para cabelos afro. O cabeleireiro é famoso por aplicar métodos que mantêm as características e significados intrínsecos aos fios cacheados e crespos.



Com essa premissa, Leandro Santos de Jesus possui uma trajetória que passa dos 20 anos de experiência e, nos últimos anos, vem construindo uma página online que busca trazer reflexões sobre a valorização da identidade negra e periférica da capital baiana, além de mostrar o dia a dia do seu estabelecimento.

O perfil que já consta com 46.5 mil seguidores possui vídeos de antes e depois e explicações sobre processos de coloração, além de o profissional não deixar de abordar assuntos importantes à comunidade negra soteropolitana em suas publicações.

Cristiano Lázaro Fiuza Crédito: divulgação

3 - Cristiano Lázaro Fiuza (@adv.cristianolazaro)



Cristiano é dono de uma carreira acadêmica extensa: é advogado e consultor Jurídico em um escritório de advocacia, palestrante, doutorando e professor universitário na graduação e pós graduação de Direito. Possui experiência nas áreas de Direito Penal, Criança e Adolescente, Direito Eleitoral e Administrativo, e Direitos Humanos.

Nas suas redes sociais, Cristiano elabora um perfil que já conta com 9,925 mil seguidores, onde ele se dedica a ajudar a população, sanando dúvidas legislativas, além de compartilhar o dia a dia das suas múltiplas funções e os processos por trás da resolução de diligências jurídicas.

Dicas e divulgação de cursos preparatórios para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também são uma realidade, para estudantes da área que buscam um perfil educativo.

Amanda Henrique Crédito: divulgação

4 - Amanda Henrique (@apsipreta)

Amanda é uma psicóloga clínica que busca atender especificamente a comunidade negra soteropolitana. Na sua formação, ela conta com uma pós-graduação em Psicologia Humanista Centrada na Pessoa e Extensão em Introdução à Psicologia Preta, o que lhe confere viés acadêmico para realizar atendimentos com essas específicidades.

Nas redes sociais, sob o pseudônimo de A Psi Preta, a profissional busca falar diretamente com mulheres negras baianas e o seu perfil já consta com 19.5 mil seguidores.

Entre as postagens elaborados por ela estão o dia a dia da sua profissão e a inserção do seu corpo negro na sociedade por meio de vídeos contando suas experiências (infância, vivências, cicatrizes que lhe foram conferidas por esta condição), além de conteúdos educativos e reflexivos sobre autoestima, autocuidado e questões específicas ao povo negro da capital baiana.

Gabriel Nascimento Crédito: divulgação

5 - Gabriel Nascimento (@ogabreta)



Gabriel é um jogador profissional de jogos online, que faz parte do time Fúria eSports (@furiagg), uma organização de e-sports, ou esportes online. Essa nova modalidade atua em jogos digitais e participa de competições em nível internacional, como é o caso do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). A Fúria atua competindo em jogos como Counter Strike 2, League Of Legends e Valorant, e por dois anos consecutivos, em 2020 e 2021, foi eleita a melhor organização de esportes eletrônicos do país, no Prêmio eSports Brasil.