VANESSA BRUNT

Cinco iniciativas ao ar livre para crianças em Salvador

Para muito além do mês de outubro

Vanessa Brunt

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:00

De encontros com a arte e a ciência a experiências musicais e educativas sob o céu aberto, a infância na capital baiana tem se expandido muito além das telas e espaços fechados. Afinal, como sempre digo: Bagunças sempre nos organizam quando não tentamos escondê-las.

Essas iniciativas ao ar livre conectam aprendizado, diversão e cultura, criando oportunidades para que os pequenos explorem a cidade de forma segura e criativa.

Em muitos desses espaços, atividades especiais marcam o Mês das Crianças, mas a experiência vai além: trilhas educativas, oficinas criativas, apresentações musicais, contação de histórias e feiras ao ar livre acontecem ao longo de todo o ano: basta ficar de olho na programação. A seguir, confira cinco iniciativas que se destacam nessa proposta:

Pintura no MAM Crédito: divulgação

1. MAM-BA — Museu de Arte Moderna da Bahia | @mam_bahia

Muito além de exposições em salas, o MAM-BA transformou seu jardim e os pátios ao redor do Solar do Unhão em espaços de convivência e aprendizado para crianças.

A instituição investe em atividades ao ar livre que conectam arte e natureza, como oficinas criativas com elementos naturais, contação de histórias sob as árvores e projeções infantis em áreas abertas.

Durante o mês de outubro, o museu realiza a programação especial DEUINSIGHT – Infâncias, uma exposição que explora o universo infantil por meio da arte contemporânea, aberta até 23 de novembro. A agenda inclui ainda oficinas de origami e pintura ao ar livre entre os dias 7 e 12, além de sessões de cinema infantil e performances de dança no gramado.

Diferenciais: os jardins do museu proporcionam um ambiente seguro e inspirador, com vista para a Baía de Todos os Santos, ideal para piqueniques e tardes em família. O espaço também conta com café ao ar livre e áreas sombreadas que tornam a visita ainda mais agradável.

Localização: Solar do Unhão, Avenida Contorno – Comércio, Salvador.

Horário: Terça a domingo, das 13h às 18h. Oficinas e eventos especiais têm horários variados, divulgados no perfil oficial.

2. Projeto Brincadeira & Cia — Semana da Dislexia | @dislexbahia

Voltado à inclusão e ao aprendizado coletivo, o projeto Brincadeira & Cia, realizado pela associação @dislexbahia durante a Semana da Dislexia, leva atividades educativas e recreativas para praças públicas e espaços ao ar livre da cidade. As ações incluem oficinas de leitura, contação de histórias, pintura coletiva, teatro interativo e rodas de conversa para pais e educadores.

Embora seja um evento pontual no calendário, a proposta se repete com frequência e transforma o espaço urbano em sala de aula aberta, mostrando às famílias que brincar e aprender podem acontecer em qualquer lugar. O evento também cria oportunidades de diálogo sobre diversidade e neurodivergências, tornando-se referência em inclusão infantil na Bahia.

Diferenciais: mistura lazer e causa social em um mesmo ambiente, estimulando empatia, criatividade e participação comunitária.

Localização: realizado em diferentes praças e espaços públicos, com datas e locais divulgados no perfil oficial da associação.

Museu Geológico da Bahia Crédito: divulgação

3. Museu Geológico da Bahia | @museugeologicodabahia

O Museu Geológico da Bahia é um dos passeios educativos mais interessantes da cidade, e parte dessa experiência acontece ao ar livre. Localizado em uma das áreas mais arborizadas do Corredor da Vitória, o museu combina exposições internas de fósseis, rochas e meteoritos com painéis e espaços externos que estimulam a observação e a exploração do ambiente.

As visitas guiadas muitas vezes se estendem para fora das salas, com explicações sobre formações geológicas, o solo da região e a importância da preservação ambiental. Áreas sombreadas e um café ao ar livre tornam a experiência mais completa e acolhedora para famílias com crianças pequenas.

Diferenciais: promove aprendizado científico de forma lúdica e acessível, despertando a curiosidade infantil com réplicas interativas e atividades ao ar livre.

Localização: Av. Sete de Setembro, 2195 – Corredor da Vitória, Salvador.

Horário: Terça a sexta, das 13h às 18h; sábados e domingos, das 13h às 17h.

Entrada: gratuita.

Neojiba Crédito: divulgação

4. NEOJIBA no Parque do Queimado | @neojiba_bahia

Música, cultura e natureza se encontram no Parque do Queimado, onde funciona um dos núcleos mais ativos do NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia). O espaço abriga ensaios e apresentações ao ar livre, além de atividades de integração comunitária voltadas ao público infantil.

As famílias podem assistir a concertos gratuitos em meio ao verde, participar de eventos musicais abertos e acompanhar o desenvolvimento das crianças e jovens nas oficinas de instrumentos. As apresentações ao ar livre acontecem em diferentes épocas do ano, tornando a visita sempre surpreendente.

Diferenciais: promove inclusão social por meio da música, permitindo que crianças e adolescentes tenham contato direto com a arte em um ambiente natural e seguro.

Localização: Parque do Queimado, Liberdade, Salvador.

Horário: Programações variam conforme agenda do NEOJIBA — consulte o perfil oficial para datas e horários atualizados.

Parque da Cidade Crédito: divulgação

5. Parque da Cidade Joventino Silva | @parquedacidade.salvador

Com mais de 720 mil m² de área verde, o Parque da Cidade é um dos espaços mais tradicionais e completos para atividades ao ar livre com crianças em Salvador. Sua estrutura inclui três parquinhos integrativos, ciclovias, quadras esportivas, pista de skate, áreas para piqueniques e espaços gramados perfeitos para brincar livremente.

O local também conta com um anfiteatro a céu aberto, onde são realizadas apresentações teatrais, shows e eventos culturais voltados ao público infantil ao longo do ano. Durante datas comemorativas, como o Dia das Crianças, o parque recebe programação especial com recreação, oficinas de plantio, escovódromos educativos, brinquedos infláveis e atividades ambientais.

Diferenciais: combina lazer espontâneo com ações educativas e culturais, sendo um ponto de encontro para famílias e um dos espaços mais democráticos da cidade. Por ser administrado pela prefeitura e contar com vigilância municipal, é também um dos parques urbanos mais movimentados de Salvador.

Localização: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara / Santa Cruz, Salvador.

Horário: Segunda a sexta, das 4h30 às 22h; sábados, domingos e feriados, das 4h30 às 19h.