VANESSA BRUNT

Cinco lados não óbvios dos principais shoppings de Salvador

Além de serem centros de compras, esses espaços se transformaram em verdadeiros hubs de experiências

Vanessa Brunt

Publicado em 12 de março de 2025 às 16:34

De acordo com um estudo publicado na Revista de Administração da UNIMEP, observa-se que os brasileiros associam os shoppings aos momentos de lazer em família, especialmente devido à oferta de entretenimento, como cinemas e praças de alimentação. Mas a capital baiana, com sua diversidade cultural e gastronômica, também vai para muito além de lojas tradicionais e alimentação. >

Além de serem centros de compras, esses espaços se transformaram em verdadeiros hubs de experiências. Jogos, cinemas diferenciados, exposições únicas, momentos de nostalgia e até lojas para crianças autistas fazem parte das opções:>

Saladearte no Shopping Paseo Crédito: divulgação

1. Sala de Arte no Shopping Paseo • @paseoitaigara | @saladearte_oficial>

A opção faz parte de um circuito de cinema que vai além dos filmes populares que estão em cartaz na maioria das salas de cinema da cidade. >

Com uma curadoria diferenciada, a Saladearte exibe produções nacionais, independentes e títulos que fogem do mainstream, oferecendo ao público uma alternativa mais diversificada e voltada para quem busca experiências cinematográficas específicas.>

No Paseo também é possível mergulhar em âmbitos artísticos através dos eventos que ocorrem em livrarias e em outras lojas que prezam pela cultura.>

Horário: As sessões tem horários disponíveis no site - www.saladearte.art.br>

Ingresso: Inteira de segunda a quarta - R$30 / Quinta a Domingo e Feriados - R$ 38 / Estudantes secundaristas de Escolas Públicas - R$ 38>

Chaves a Exposição Crédito: divulgação

2. Exposições no Shopping Salvador • Próxima: Chaves | @salvadorshopping>

Artes contemporâneas, exposições com dados importantes e até momentos nostálgicos: o Salvador Shopping apresenta exposições constantes, que já perpassaram por temáticas contra o feminicídio ou sobre a história da Bahia.>

Desta vez, o local recebe uma exposição em homenagem aos 40 anos do seriado Chaves, criado por Roberto Gómez Bolaños. A mostra conta com mais de 20 cenários icônicos do programa, recriando momentos marcantes da série. Os visitantes podem explorar réplicas de ambientes conhecidos, proporcionando uma experiência interativa para fãs de todas as idades.>

Uma outra novidade será a nova área de jogos da @teashop_salvadorshopping, com xadrez e mais.>

Ingresso para Chaves: Informações estarão disponíveis em breve para quem acompanha pelas redes sociais. >

Horário de funcionamento: o mesmo do shopping - de segunda a sábado das 9h às 22h e aos domingos das 12h às 21h.>

Estímulos Kids no Shopping da Gente Crédito: divulgação

3. Lojas com focos especiais + Estímulos Kids no Shopping da Gente (Para Crianças Autistas) • @shoppingdagente1 | @estimuloskidss>

Estacionamento gratuito, ampliação de segurança e outras vertentes diferenciadas fazem parte do Shopping da Gente. Mas as novidades do local estão também nas lojas internas, que abraçam diferentes públicos. “Existem coisas que só encontramos lá, como tipos específicos de lingerie”, explica a baiana Luana Matos, 35 anos.>

Em meio a tantas opções que saem dos clichês, o shopping inclui uma loja especializada em produtos voltados para crianças que fazem parte do espectro autista. >

O espaço oferece itens de identificação, brinquedos sensoriais e materiais educativos que seguem o método Montessori, contribuindo para o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão dessas crianças. >

A proposta da loja é apoiar famílias e educadores na criação e educação infantil, proporcionando recursos que atendem às necessidades específicas desse público.>

Horários: Segunda à Sexta, das 09h às 20h. Sábado, das 09h às 19h.>

Pista de Kart Crédito: divulgação

4. Jogos e Pista de Kart no Shopping Bela Vista • @belavistashopping | @kartbelavista>

Apesar de muitos saberem dos diferenciais do Bela Vista, como áreas de jogos, livrarias que recebem clube do livro e lançamentos, bares para assistir a jogos e outros movimentos, talvez nem todos lembrem do que acontece na área externa do espaço.>

O Kart do Shopping Bela Vista oferece aos visitantes a oportunidade de desfrutar de corridas de kart em uma pista ampla. Por 20 minutos, os clientes podem acelerar e competir em um ambiente seguro e controlado. >

O valor individual para a atividade é de R$ 65, proporcionando uma opção de lazer diferente para quem busca adrenalina e diversão.>

Horário: Segunda a sábado das 14:30 às 21:30 / Domingo das 14:30 às 20:30>

Ingresso: R$ 65>

Boliche do Paralela Crédito: divulgação

5. Boliche Paralela no Shopping Paralela | @bolicheparalela>

É uma opção de lazer para quem busca diversão em Salvador. Com pistas modernas e um ambiente descontraído, o espaço atrai famílias, grupos de amigos e até empresas que querem promover momentos de integração. Além do serviço de bar e restaurante, o local também funciona como espaço para eventos, sendo uma alternativa para aniversários, confraternizações e encontros corporativos, unindo entretenimento e conveniência em um só lugar.>

Horários: De segunda a sábado das 14h às 22h / Domingo e feriado 14h às 21h.>

Ingressos: a partir de R$ 90>