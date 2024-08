VANEESA BRUNT

Cinco livros de empresárias baianas para se inspirar

Quantidade de mulheres donas de negócios no Brasil chegou a 10,3 milhões em 2022

Vanessa Brunt

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 06:00

De acordo com a pesquisa Empreendedorismo Feminino 2022, realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a quantidade de mulheres donas de negócios no Brasil chegou a 10,3 milhões, um aumento de 30% de 2021 para 2022 e um recorde desde que o acompanhamento começou a ser feito, em 2016. Muitas dessas mulheres também levam sua expertise para as páginas dos livros.

A Bahia é um verdadeiro celeiro destes talentos que, somando empreendedorismo e criatividade, tem contribuído para mudar este panorama. Da contabilidade à administração, passando pelo direito e outras áreas, essa seleção aborda mulheres de destaque do empreendedorismo baiano que contam suas visões e lições em diferentes obras literárias, de gêneros variados. Confira:

Naiara Soares Crédito: divulgação

1. Naiara Soares | @naiaraadiva

Naiara Soares é a empreendedora por trás da Diva Estética (@divaestetica_), uma clínica focada em estética integrativa que oferece serviços de massoterapia, depilação e saúde dos pés e das mãos. Além disso, a profissional também é a idealizadora do Movimento Mulheres Que Fazem (@somosmulheresquefazem), um grupo de incentivo e apoio ao empreendedorismo feminino baiano.

Recentemente, a profissional de estética teve a oportunidade de contribuir como coautora na obra Empreendedorismo Feminino: Estratégias e Inspiração Para Empreender, que retrata as trajetórias de mulheres e seus desafios no universo dos negócios. O livro faz parte do projeto Tentaram calar a nossa voz, que reúne 17 mulheres que resolveram quebrar estereótipos, vencer a sociedade patriarcal e romper com o silêncio.

Naiara leva como lema a frase de Viola Davis que diz: “Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.“

Ano de lançamento: 2024

Número de páginas: 247

Editora: Oliver

A compra do exemplar pode ser feita diretamente com a coautora, através do seu Instagram @naiaraadiva

Elisangela Fernandes Crédito: divulgação

2. Elisangela Fernandes | @prof_elisangelafernandes

Elisangela Fernandes é uma profissional baiana da área de contabilidade e tributação que possui uma trajetória acadêmica sólida neste segmento. Cursando doutorado em Ciências Contábeis, Fernandes lançou seu mais novo livro, "Tributação e Contabilidade – Estratégias para Redução de Impostos", durante um evento realizado na sede do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. O lançamento contou com a presença de profissionais do ramo, que se reuniram para discutir as estratégias apresentadas na obra.

Neste exemplar, ela busca traduzir temas complexos do segmento em conteúdos acessíveis, contribuindo não só para o desenvolvimento profissional de estudantes da área, como também para informar os leitores mais leigos sobre o assunto. O livro apresenta conhecimento técnico e prático de quem vive e vivencia diariamente a ciência da contabilidade, trazendo conhecimentos para fortalecer saberes acadêmicos da área tributária e contábil.

Para além disso, a estudiosa tem, como meta pessoal, focar em questões que envolvem o empreendedorismo feminino e a gestão financeira de negócios. Elisangela vida auxiliar essas profissionais diante os desafios enfrentados na profissão. “Elas estão à frente de balanços e relatos financeiros de grandes empresas, assessoria tributária, contabilidade internacional, gerenciamento fiscais e outras tantas aplicações que a profissão exige" conta a autora, “Eu tenho paixão por promover a voz das mulheres diante dos desafios tanto profissionais quanto pessoais."

Além deste título em destaque, a autora também é responsável por lançar “Desvendando o universo feminino – Reflexões e experiências" e "A sociedade idiossincrática – Sacrifícios, privilégios de vida e carreira”.

Ano de lançamento: 2024

Número de páginas: 142

Editora: Alta Performance

Preço do livro: R$82.99 (capa comum)

Link para adquirir um exemplar.

Carol Anjos Crédito: divulgação

3. Carol Anjos | @carolanjos.oficial

Carol Anjos, administradora natural de Salvador, foca os seus estudos nas emoções e comportamento humano cotidiano. Mentora de Negócios e Psicoterapeuta Sistêmica & Integrativa, a profissional está explorando e promovendo a compreensão das complexidades emocionais ministrando treinamentos, palestras e mentorias na capital baiana.

Recentemente, Carol pode coautorar o livro Mulheres com Propósito (3ª edição), e explorar um dos pilares centrais de seu trabalho: a arte da autoregulação emocional. Este conceito é trazido na obra como algo essencial para enfrentar os desafios emocionais e manutenção do equilíbrio, além de ser fundamental tanto para o crescimento pessoal quanto para o sucesso profissional.

A trama visa guiar os seus leitores para explorar a profundidade de suas emoções e desenvolver estratégias para manter a harmonia interna. A Autora acredita que, ao nos conhecermos melhor, somos mais capazes de viver de forma autêntica e plena, algo que tenta transmitir em cada página de seu capítulo. Até o momento, a profissional já acumulou mais de dez mil horas de atendimento sob esta ótica, oferecendo suporte presencial e online para clientes em todo o Brasil e em mais de sete países ao redor do mundo.

Mais informações sobre a obra podem ser adquiridas através do Instagram da organizadora dos livros Mulheres com Propósito: @fernandagroba

Rita Homem Crédito: divulgação

4. Rita Homem | @ritahomemoficial

Rita Homem é uma Advogada Tributarista, Psicopedagoga, Psicoterapeuta e Apresentadora nascida na cidade de Salvador. Recentemente, a profissional ganhou mais uma alcunha: a de escritora, após lançar sua obra motivacional ‘’Gotejar em Cavernas Vazias.‘’

Com o objetivo de instigar, reformar e reprogramar a mente através de vivências, a trama trata de questões importantes a todos os seres humanos. ‘’É preciso colocar o ser humano em evidência como ponto central de desenvolvimento emocional e espiritual.‘’, diz a autora, que traz abordagens com o intuito de auxiliar os seus leitores em suas próprias reflexões sobre mudanças de hábitos. ‘’É sobre ser protagonista da sua própria história, ressignificando sentimentos, adaptando-se para uma nova realidade de vida.’’ conclui.

O livro, que conta com diversas simbologias, busca promover o autodesenvolvimento, autocuidado e autorresponsabilidade, o que Rita chama de tripé da busca pelo equilíbrio. Feito a partir de uma coletânea de pensamentos, a obra busca transportar o leitor para o melhor de si mesmo através de experiências reais de superação, resiliência e esperança.

Gotejar em Cavernas Vazias se encontra a venda na Livraria Escariz do Shopping Barra, 2º piso, também em formato e-book na plataforma digital Hotmart. Poderá também ser encontrado através das suas redes sociais:

Instagram: @ritahomemoficial

Facebook: Rita H. Barreto

Linkendin: www.linkendin.com/in/rita-homem-78baa0115

Daiana Paixão Crédito: divulgação

5. Daiana Paixão | @adm.profa.daianapaixao_oficial

Apresentadora do quadro Papo de Sucesso no Programa Band Mulher (TV) e também no podcast Café Com Propósito, Daiana da Silva da Paixão é uma profissional que possui duas graduações, entre elas o Jornalismo. A baiana, natural de Valença, cidade do distrito de Sarapuí, já possui 25 obras publicadas, sendo 15 destas, trabalhos solo.

Daiana tem o objetivo de espalhar a sua história de vida e abrir caminhos para vozes femininas através das suas obras literárias. Em outubro, ela lançará mais um livro, intitulado Pela Janela Do Infinito, que relata um pouco da sua história e sobre como os percalços enfrentados por ela, não afetaram seu comportamento e vida.