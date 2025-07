VANESSA BRUNT

Cinco locais com jogos para adultos ou crianças em Salvador e região

Confira jogos que reúnem diversão, desafio e interação para todas as idades:

Vanessa Brunt

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:41

Um jogo pode ser metáfora para a vida, aprendizado sobre liderança e escalas profissionais. Além de lazer, o interesse por jogos cresce pelo desejo de evitar doenças como Alzeimer, ampliando a concentração. É como sempre afirmo: “Não é exatamente enxergando o que ninguém vê que fará o diferencial. É entendendo ângulos que ninguém pensou sobre aquilo que, no fundo, todo mundo viu.” >

Dados da Pesquisa Game Brasil 2019 indicam que 28% dos brasileiros têm preferência por jogos de tabuleiro, enquanto 34% preferem os jogos de cartas. O cenário dos jogos digitais também se destaca: a edição 2024 da Pesquisa Game Brasil, realizada pelo Sioux Group e Go Gamers em parceria com a Blend New Research e a ESPM, mostra que 73,9% da população joga videogame, um avanço de 3,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.>

A capital baiana também entra na brincadeira com opções que vão do tabuleiro ao movimento físico. Confira jogos para adultos e crianças, reunindo diversão, desafio e interação para todas as idades:>

Kkart Bela Vista Crédito: divulgação

1. Kart Bela Vista | @kartbelavista>

Localizado no Shopping Bela Vista, o Kart Bela Vista é uma opção de lazer que promete adrenalina e diversão para públicos de diferentes idades. O espaço conta com uma pista de 300 metros de extensão, totalmente asfaltada, ideal para quem deseja experimentar a sensação de pilotar em um circuito de verdade. A atividade é permitida para crianças a partir de 11 anos de idade e com altura mínima de 1,45 metro, com toda a segurança necessária para a prática.>

A estrutura inclui placar eletrônico que permite a contagem de voltas e o acompanhamento do desempenho em tempo real, a fim de dinamizar a experiência. O local também permite o agendamento prévio das corridas, o que facilita a organização de grupos e evita filas, especialmente em períodos de maior movimento.>

Além das corridas individuais ou em grupo, o Kart Bela Vista oferece o espaço Kartódromo, voltado para a realização de eventos e celebrações, como aniversários. Os usuários podem levar os alimentos que serão consumidos no local, desde que seja previamente listado e estejam dentro das normas de segurança e higiene. As bebidas, no entanto, devem ser adquiridas exclusivamente no bar do kartódromo, e não é permitida a entrada com coolers ou bebidas externas.>

Localização: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador - BA. >

Contato: (71) 3460-5485 / (71) 98441-5136>

Kart Bela Vista Crédito: divulgação

2. JOKS - Jogos & Drinks | @joks_oficial >

Localizado no bairro da Pituba, o JOKS - Jogos & Drinks, é um bar temático voltado para jogos de tabuleiro e experiências interativas. Com ambiente pensado para o público adulto, o espaço reúne mais de 200 opções de jogos, que vão desde os clássicos, até títulos contemporâneos e estratégicos.>

Para auxiliar os visitantes, a casa conta com uma equipe com 16 especialistas disponíveis para orientar, explicar as regras e indicar os jogos mais adequados para cada perfil de grupo. Além do acervo de jogos, o JOKS possui uma carta de drinks autorais e uma seleção de petiscos que complementam a experiência, que apesar de ter um clima mais voltado para adultos, também é aberto à participação de crianças, especialmente nos turnos vespertinos de fim de semana, quando o ambiente costuma estar mais calmo e adequado ao público infantil.>

O entretenimento vai além dos tabuleiros: o bar conta com um espaço de karaokê, com acesso mediante entrada padrão, onde os clientes podem escolher entre mais de 10 mil músicas para cantar sozinhos ou em grupo. Às quintas-feiras, o local também realiza sessões de stand-up comedy e promove partidas de RPG (sigla para "Role-Playing Game" ou "Jogo de Interpretação de Papéis"), oferecendo uma imersão divertida para quem gosta de narrativas e personagens. >

Localização: Av. Paulo VI, 1535, Pituba, Salvador BA>

Contato: (71) 99991-5657>

Paintball Crédito: divulgação

3. Paintball | @salvadorpaintball>

Localizado no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, Salvador Paintball é uma opção de lazer que alia ação, estratégia e trabalho em equipe. Voltado para crianças a partir de 7 anos e adultos de todas as idades, o jogo simula uma espécie de “batalha” com disparos de bolas de tinta, promovendo diversão em um ambiente controlado e seguro.>

O espaço conta com um campo especialmente montado para as partidas, com obstáculos e barreiras que simulam um cenário de combate. As partidas podem ser realizadas individualmente ou em grupos, o que favorece a interação entre amigos e familiares. O equipamento utilizado inclui pistolas que disparam bolinhas de gelatina atóxicas, projetadas para marcar o oponente com tinta sem causar dor ou ferimentos.>

Para garantir a segurança dos participantes, o local fornece itens de proteção, como coletes, máscaras faciais e protetores de pescoço, geralmente incluídos nos pacotes oferecidos. Além disso, o uso de roupas apropriadas é recomendado: calça comprida, camisa de manga longa e calçados fechados ajudam a proteger contra impactos e proporcionam mais conforto durante a atividade.>

Localização: Av. Santos Dumont - Centro, Lauro de Freitas, BA>

Contato: (71) 99223-9419>

Sipike Crédito: divulgação

4. Sipike | @sipikeoficial >

A Sipike é uma sala de jogos de fuga localizada em Salvador que oferece experiências imersivas inspiradas em grandes sucessos do cinema. Com três cenários temáticos (Museu, Sala de Aula Abandonada e Penitenciária), o espaço segue o estilo scape room, no qual grupos de até cinco pessoas são desafiados a resolver enigmas e encontrar pistas para escapar do ambiente em até 60 minutos.>

Voltado para o público a partir de 12 anos, neste caso, com acompanhamento de um responsável, o Sipike promove um tipo de entretenimento que estimula o raciocínio lógico, a comunicação e a colaboração em equipe. A proposta é envolver os participantes em uma atmosfera de tensão controlada, onde o tempo é um elemento central do desafio. >

Pensado para famílias, grupos de amigos e também atividades corporativas, as salas oferecem enigmas que exigem estratégia, observação e agilidade mental. A experiência também pode ser adaptada para diferentes níveis de dificuldade, de acordo com o perfil dos participantes.>

Localização: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 1487 - Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - BA>

Contato: Pelo direct do Instagram>

Bela Bowling Crédito: divulgação

5. Bela Bowling | @belabowling>

Localizado no Piso 2 do Shopping Bela Vista, o Bela Bowling é um espaço de lazer que reúne boliche, jogos eletrônicos, mesas de sinuca e totó em um ambiente descontraído, com visual retrô e estrutura que atende públicos de todas as idades. Com pistas adaptáveis e bolas de diferentes pesos, o espaço é pensado para garantir conforto e acessibilidade tanto para crianças quanto para adultos e idosos.>

Além das atividades recreativas, o Bela Bowling conta com um restaurante e bar integrados ao ambiente, oferecendo cardápio com pizzas, petiscos variados e bebidas. Essa combinação transforma a ida ao espaço em uma experiência que une esporte, gastronomia e convivência.>

O local pode ser opção para quem busca celebrar datas especiais, estão disponíveis pacotes personalizados para aniversários, confraternizações e outros eventos, com suporte de equipe e estrutura ajustada conforme a necessidade do grupo.>

Localização: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador - BA>