Cinco marcas que vão ajudar a fazer o seu evento com surpresas em Salvador

Brindes personalizados, tapete vermelho e flores especiais; confira todas as opções

Publicado em 21 de março de 2024 às 12:15

Seja para um casamento inesquecível, uma festa corporativa marcante ou um evento social memorável, a realização de um evento bem-sucedido demanda não apenas criatividade e organização, mas também a colaboração de parceiros especializados. Na capital baiana, marcas renomadas no mercado ajudam para que o seu evento tenha uma entrada marcante e até mesmo um buffet criativo. Confira:

01. Brindes 360 Brasil | @brindes360brasil (Brindes Personalizados

Brindes 360 Brasil Crédito: Divulgação

Brindes com a logomarca da sua empresa, o nome do seu filho, uma frase que te define ou o que mais desejar. A empresa Brindes 360 formata lembrancinhas personalizadas, que vão da papelaria até os calçados, visando refletir a sua personalidade e o momento especial compartilhado.

Há duas décadas no mercado de brindes personalizados, a empresa atua atendendo eventos de todas as naturezas, além opções personalizadas para o dia a dia. Com uma ampla variedade de opções à disposição dos clientes, a marca oferece desde bolsas, estojos e squeezes até kits completos, proporcionando a conveniência de adquirir uma variedade de itens coordenados.

O cliente pode escolher itens ou kits que combinam com a temática do evento e reflitam a sua personalidade ou da sua marca, como bolsas de praia, copos ou garrafas térmicas, ecobags, kits de escritório, kits de viagem, entre tantas outras opções, desde as mais simples até as mais sofisticadas.

Os clientes têm a liberdade de selecionar entre diversos materiais, estilos, cores e tamanhos para personalizar seus brindes de acordo com seu gosto pessoal, identidade de sua marca ou o tema do evento. Seja através de um logotipo discreto em uma bolsa ou de um design mais ousado gravado em um estojo, cada detalhe é adaptado às preferências individuais e escolhas do cliente.

A marca acompanha os itens fabricados por meio de processos manuais, visando garantir uma qualidade superior e um toque artesanal distintivo aos brindes.

Local: Alameda Benevento, n 429, Centro Empresarial Itaigara, Sul, Pituba, Salvador, Bahia, Brazil.

Telefone: (71) 98809-7100

Site: www.canetasbrindes.com.br

Horário de funcionamento: Seg a Sex - 08:00 às 18:00

02. Caca Festeira | @cacafesteira (Banners, Entradas de Eventos e mais)

Caca Festeira Crédito: Divulgação/Caca Festeira

O local de entrada ou de saída do seu evento pode definir toda a sensação principal que ele vai causar. Para isso, a melhor solução pode ser criar um tapete vermelho, um espaço para fotos criativas ou até mesmo uma mesa especial de recepção. São essas (e outras) opções que a marca Caca Festeira oferece.

O serviço é especializado para a entrada dos convidados. Com foco na criação de cenários instagramáveis, banners personalizados, balões, montagens e tapetes vermelhos, a empresa garante que os participantes cheguem ao evento já prontos para registrar e compartilhar momentos nas redes sociais.

Independente do tipo de evento, seja um casamento, uma festa de aniversário ou um evento corporativo, a empresa trabalha para criar uma entrada que reflita o tema e a atmosfera desejados.

Além disso, a Caca Festeira também oferece decorações temáticas para festas infantis, abrangendo uma ampla gama de temas para atender aos interesses das crianças.

Telefone: (71) 99988-1093

03. Buffet Carminha Brett + Chef Carla Berenguer | @carminha_brett / @chefcarlaberenguerbuffet (Buffet Personalizado e Decoração)

Buffet Carminha Brett Crédito: Divulgação/Buffet Carminha Brett

A empresa Carminha Brett Buffet e Decoração atua no mercado de eventos há 37 anos, indo desde a Assessoria completa – para cuidar de todos os fornecedores – até toda a parte de decoração. Em 2023, o setor do Buffet foi ampliado para oferecer uma experiência ainda mais especial aos clientes: o da personalização completa, com estudos para o estilo de cada festa.

Para liderar, a Chef Carla Berenguer foi convidada, assumindo a área do Buffet. Recém chegada de São Paulo, onde atuou por 16 anos, a especialista mescla as tendências do mercado com toda a personalização para cada caso.

"Venha para inovar sabores, e criar o cardápio de acordo com o perfil de cada cliente. A ideia é fazer 'a' festa do cliente e não mais uma festa", conta a profissional, que complementa: "Paralelamente a isso, Carminha estuda, pesquisa e faz uma imersão em tudo que é tendência, com tecnologia e bom gosto no quesito decoração", conclui.

O buffet inclui mesas de frios, empratados, salgados, aperitivos, doces finos e até mesa especial de sushi. Tudo pode ser alinhado, com ilhas ou outros formatos decorativos. A marca dispõe, ainda, de menus especiais para vegetarianos, hipertensos e diabéticos, caso seja o caso de alguns dos seus convidados. Ou seja, é um cardápio para todos os gostos, literalmente.

Todos os contatos: https://linkr.bio/carminhabrett

04. Florella Eventos + Florella Flores | @florellaeventos / @florellaflores_ (Flores, Decoração e Produção)

Florella Eventos + Florella Flores Crédito: Divulgação/ Florella Eventos

A produção completa de um evento pode ser um peso quando não está sendo feita por uma empresa que une a decoração, as flores e todos os detalhes de uma só vez. É para isso que a Florella está no mercado há mais de 30 anos. Para quem busca beleza e sofisticação, e não quer se preocupar com a organização do evento, a marca pode ser a aliada ideal.

Referência em decoração e arte floral, a marca estuda toda a necessidade dos clientes para a criação de uma estrutura personalizada, seja em eventos corporativos, casamentos ou até ocasiões familiares.

Por ser não apenas uma empresa de eventos, mas também uma das floriculturas mais antigas da cidade, a marca oferece decorações exclusivas, com arranjos e estruturas florais voltadas para os gostos e personalidade de cada cliente, priorizando sempre pela criação de atmosferas sofisticadas e elegantes.

A Florella oferece também serviços completos de produção de eventos, abrangendo desde a seleção do local até a coordenação dos fornecedores. Dessa forma, a empresa assume a responsabilidade de garantir que cada evento transcorra sem problemas.

Local: Shopping Barra e Shopping Paralela

Telefone: Eventos: (71) 98122-7298 | Flores: Barra - (71) 98122-1731 / Paralela: (71) 98123-2840

Horário de funcionamento: Seg a Sáb - 09:00 às 22:00 / Dom - 09:00 às 21h00

05. Reinel Produções | @reinelproducoes (Boate e Iluminação)

Reinel Produções Crédito: Divulgação/Reinel Produções

Já imaginou ter uma boate completa e ainda garantir toda a melhor iluminação para o seu evento? É o que a marca Reinel Produções proporciona. Responsável pelas áreas de som e iluminação, a empresa oferece desde iluminação cênica até estrutura para apresentações artísticas, com o foco principal de proporcionar ambientes envolventes e personalizados.

No que diz respeito à iluminação cênica, a Reinel Produções disponibiliza de pontos de energia e equipamentos de luz que valorizam não apenas os elementos tradicionais de um evento, como fachadas e mesas de buffet, mas também detalhes decorativos e paisagísticos para criar uma atmosfera única e marcante.

Além disso, a marca oferece uma completa estrutura para apresentações, incluindo palcos de praticáveis acarpetados, iluminação especializada e sistemas de sonorização de alta performance. Esses recursos são essenciais para garantir o sucesso de performances musicais, desde bandas e orquestras até DJs, agregando valor ao entretenimento oferecido aos convidados.

Um dos pontos altos dos serviços da Reinel Produções é o uso de painéis de LED, que podem ser empregados como fundo de palco ou na criação de cenários decorativos. Esses painéis possibilitam a transmissão de fotos, vídeos e animações, agregando um elemento moderno e dinâmico aos eventos.

A empresa também oferta estruturas para cobertura e fechamento de espaços abertos, garantindo a proteção dos participantes e a criação de cenários personalizados.

Local: Avenida Professor Magalhães Neto, 1856.Edf. TK Tower. Salas 718 e 719. Pituba, Salvador - BA - CEP: 41810-012

Telefone: (71) 3013-6155

Site: www.reinelproducoes.com.br