Cinco restaurantes com gastronomia inusitada em Salvador

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 05:00

A capital baiana inclui mais de 12 mil restaurantes e bares. O dado é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que mostra o repertório do local para atrair viajantes de todo o mundo também pelo turismo gastronômico. A demanda por pratos inusitados requer a criatividade dos chefs, que inovam em Salvador.

Pizza de queijo coalho com melaço, sorvete de chocolate com gorgonzola, carnes exóticas e até coxinha de moqueca estão nesses locais nada óbvios, com explosões de sabores. Confira:

Pizzaria Baboo Crédito: divulgação

1. Pizzaria Babbo | @babbovilaspizzaria

Com uma unidade em Salvador, que integra o bairro da Barra, e outra na região de Lauro De Freitas, a Pizzaria Babbo movimenta suas redes sociais deixando seus espectadores curiosos para provar as pizzas consideradas "diferentonas". Queijo Coalho com Melaço, por exemplo, são alguns dos ingredientes da Pizza Babbo, que inclui também carne desfiada. Já a Nevada é o sabor doce mais famoso do local, mesclando chocolate branco maçaricado, banana, queijo e mais. A pizza de Peru com Alho Poró é outro chamariz.

Até as opções mais tradicionais, como calabresa, ganham novas roupagens, como é o caso da Calabresa com Brie e Geleia. Foi assim que em 2023 bateu recorde de vendas no Ifood, conquistando um prêmio do aplicativo.

Os interessados em experimentar as diversas opções, podem aproveitar a promoção da Pizza Do Dia, em que um sabor é escolhido semanalmente para participar da oferta, podendo ser consumido por um valor promocional em tamanho grande. É possível, ainda, pedir pizzas pequenas com dois sabores, bordas recheadas e mais formatos, além de buscar entradas e sobremesas para além das pizzas. Os drinks variados também fazem parte do cardápio. Link de contato: https://linktr.ee/pizzariababbo | Localização: Alameda Antunes, 70, Barra, Salvador. | Horário de funcionamento: Todos os dias, de 17h30 às 22h30.

Dogão da Dila Crédito: divulgação

2. Dogão Da Dila | @dogaodadila

Localizada no Shopping da Bahia, a loja de cachorros-quentes inusitados recebe a atenção de mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, graças às suas opções de recheios nunca vistas na cidade. Além do tradicional hot-dog recheado com salsicha, que é adaptado para uma versão com muito mais molhos, há também variedades do lanche nos sabores Almôndegas, Camarão, Pizza, Carne Desfiada com Vinagrete e Steak de Frango, que acompanham diversos outros ingredientes no sanduíche.

Com tamanho de 30 centímetros, os dogões podem ser consumidos em combos promocionais ou individualmente a partir de R$ 23,50, e já contam com um serviço de Delivery próprio.

Para pedir, é só clicar no link da biografia do perfil @dogaodadila e escolher qual das unidades fica mais próxima da sua região, Suburbana ou Shopping Da Bahia.

Localização: Shopping Da Bahia, Avenida Tranquedo Neves, 148, Caminho Das Árvores, Salvador.

Krokodilo Burguer Crédito: divulgação

A hamburgueria, popular por suas “blends” exóticas, compõe seu cardápio com variações de hambúrgueres que utilizam as carnes de Avestruz, Jacaré, Pato, Javali e Pirarucu. Atiçando o imaginário do público com o uso de carnes animais pouco utilizadas nesse tipo de culinária, o restaurante localizado na Pituba, inaugurou sua franquia em Salvador no dia 31 de maio deste ano, e conta com uma decoração que busca imitar a selva, proporcionando um ambiente rústico que mescla com a proposta da empresa.

Os curiosos em experimentar os sabores inusitados das carnes, podem ir até a unidade física, ou se preferirem podem contar com o serviço de Delivery disponível com entregas tanto da loja, através do link na biografia de seu instagram, quanto no aplicativo Ifood.

Localização: Ed Pituba Privilege, Av Octávio Mangabeira, 1945, Pituba, Salvador. | Horário de funcionamento: Todos os dias das 16h às 22h.

Almaléa Sorvetes Crédito: divulgação

4. Almaléa Sorvetes | @almaleasorvetes

Ambientada no Rio Vermelho, a sorveteria Almaléa Sorvetes possui uma decoração colorida e alegre, que conversa com a proposta do lugar. Combinando com o clima tropical de Salvador, a marca traz opções de sorvetes e picolés que podem ser transformados em casquinhas, balas ou bombons, acompanhando outras sobremesas como o sanduíche de cookies recheado com sorvete.

Além de refrescar os clientes, a empresa de sorvetes convida os soteropolitanos a conhecer os diversos sabores inusitados do seu cardápio. Com combinações pouco vistas como chocolate com gorgonzola, a sorveteria está adepta a atender os intolerantes à lactose e não utiliza de corantes para manter as cores vivas.

Os curiosos podem escolher entre três tamanhos de copinhos, encontrados com valores de R$ 15, R$18 e R$ 22, onde o pequeno e médio restringem a dois, enquanto o grande permite a escolha de até três sabores.

Localização: Rua da paciência, 233, Rio Vermelho, Salvador. | Horário de funcionamento: Terça a domingo, 12h às 20h.

Restaurante Vini Figueira Crédito: divulgação

5. Restaurante Vini Figueira |@vinifigueiragastronomia

O Buffet gastronômico assinado pelo Chef Vini Figueira, embaixador da Seara Brasil, é bastante conhecido em Salvador por sua participação em grandes eventos como o Camarote Salvador. Com uma unidade levando o nome Vini Figueira, outra Vini Figueira Mar, ambas no bairro Rio Vermelho, e a recém-inaugurada unidade no Hotel Wish chamada de Genaro Por Vini, as receitas diferentes e combinações inusitadas chamam a atenção dos amantes da culinária na capital baiana.

Os restaurantes somam 100 mil seguidores nas redes sociais e atraem curiosos a provar pratos inovadores, como a coxinha de moqueca baiana e a taboca de vatapá. O restaurante Vini Figueira, que participou do Salvador Restaurant Week no começo de Outubro, apresentou um menu de almoço de sexta a domingo no valor de R$ 89. Já o jantar custava R$ 109, ambos com direito a entrada, prato principal e sobremesa.

Para acompanhar as próximas promoções, basta visitar sua página no Instagram, @vinifigueiragastronomia, onde se pode ter um gostinho dos pratos e dos eventos que participam.