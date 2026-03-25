VANESSA BRUNT

Cinco restaurantes com novas promoções em Salvador para 2026

Casas da cidade apostam em formatos menos previsíveis para atrair o público

Vanessa Brunt

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:14

Nem toda promoção hoje nasce para “chamar atenção”. Algumas já são pensadas para criar rotina. Na capital baiana, esse movimento começa a ganhar força com restaurantes que estruturam suas ofertas como parte da experiência. Seja pela frequência, pela exclusividade ou pela forma como o consumo é conduzido.

Babbo Crédito: divulgação

01. Babbo Vilas | @babbovilaspizzaria

Na pizzaria Babbo Vilas, o diferencial não está apenas na pizza. Está na forma como o cardápio se movimenta. A casa construiu uma base sólida de sabores autorais e hoje opera com uma lógica de circulação: o cliente dificilmente repete o mesmo pedido, mesmo voltando ao mesmo lugar.

Entre os mais pedidos, aparecem combinações como abobrinha com toque de ervas, atum com cebola roxa, versões com bacon e criações autorais da casa todas pensadas para equilibrar gordura, acidez e textura. A pizza “Babbo”, inclusive, mescla queijo coalho com melaço e se consolida como uma assinatura da marca, funcionando como ponto de entrada para novos clientes.

A estratégia se fortalece com os “sabores do dia”, que mudam conforme a proposta da semana e criam um senso de descoberta contínua. Em uma visita, o cliente encontra uma combinação mais clássica; na seguinte, pode se deparar com releituras mais ousadas. Inclusive com ingredientes menos convencionais para pizzarias tradicionais.

As promoções entram como extensão dessa dinâmica: não são apenas descontos nas pizzas do dia, mas possibilidades em datas especiais e convites para explorar o cardápio. Combos com drinks autorais, noites temáticas e sugestões guiadas fazem com que o consumo seja quase curado. O resultado é claro: o Babbo não vende apenas pizza, são experiências inusitadas.

📍 Barra: Alameda Antunes, 70

📍 Vilas do Atlântico: Av. Praia de Itapuã, 584

🕒 Todos os dias, das 17h30 às 22h30

Fat Guts Crédito: divulgação

02. Fat Guys | @fatguys_salvador

A Fat Guys opera com uma das estratégias mais eficientes da cidade: transformar previsibilidade em desejo. Todo dia 23, um dos principais hambúrgueres da casa (o mais vendido) fica por apenas R$ 10.

O protagonista é o cheese bacon, que também carrega a ideia de “hambúrguer de verdade”, slogan da marca, que segue com vertente artesanal. A combinação é direta: pão macio, carne prensada no estilo ultra-smashed, queijo derretido e bacon crocante. Sem excesso de construção, sem distrações. É produto pensado para escala e repetição.

O tipo de burger segue uma lógica que domina o consumo atual: execução rápida, sabor intenso e padronização. Fatores que sustentam o alto volume de vendas no segmento . A Fat Guys entende isso e não tenta sofisticar além do necessário.

A promoção mensal não muda o produto, muda o acesso. E é exatamente isso que sustenta o fluxo constante. O cliente não vai para descobrir, vai para repetir algo que já sabe que funciona. Em um mercado onde muitos apostam na novidade, a Fat Guys cresce apostando na consistência.

📍 Rua das Hortênsias, 576 – Pituba

🕒 Domingo a quinta: 17h às 23h | Sexta e sábado: 17h às 0h

Manga Crédito: divulgação

03. Manga | @mangarestaurante

No Manga, o valor está na transformação constante. O restaurante trabalha com um dos modelos mais sofisticados da cidade: cardápio autoral em fluxo contínuo, baseado em ingredientes, sazonalidade e pesquisa.

Entre os destaques, aparecem menus degustação com múltiplas etapas e pratos que transitam entre técnicas contemporâneas e referências locais; incluindo charcutaria própria, embutidos artesanais e combinações que fogem do óbvio.

A casa também amplia sua proposta com experiências pontuais, como brunchs harmonizados e encontros com produtores locais. Especialmente cafés especiais da Bahia. Esses eventos não são apenas ações promocionais, mas extensões do posicionamento criativo do restaurante.

O Manga não trabalha com repetição. Trabalha com expectativa. E, nesse caso, voltar não é hábito, é curiosidade.

📍 Rua Professora Almerinda Dultra, 40 – Rio Vermelho

🕒 Terça a sexta: 19h às 22h30 | Sábado: 12h30 às 15h e 19h às 22h30

Origem Crédito: divulgação

04. Origem | @restauranteorigem

O Origem se posiciona como um dos principais nomes da alta gastronomia baiana contemporânea. O restaurante constrói sua identidade a partir de pesquisa profunda sobre ingredientes brasileiros, reinterpretando referências locais com técnica refinada.

Entre os destaques estão criações que revisitam pratos tradicionais (como releituras de preparos típicos da Bahia) dentro de menus degustação guiados. A experiência é estruturada em etapas e conduz o cliente por narrativas gastronômicas bem definidas.

As promoções surgem de forma estratégica: menus degustação em versões mais acessíveis ou experiências específicas em períodos determinados. Não se trata de flexibilizar a proposta, mas de ampliar o alcance sem perder controle sobre a entrega.

O Origem não simplifica sua cozinha. Ele cria novas portas de entrada para ela.

📍 Alameda das Algarobas, 74 – Pituba

🕒 Terça a sábado: 19h às 23h

Casa de Tereza Crédito: divulgação

05. Casa de Tereza | @casadetereza_

Na Casa de Tereza, o ponto central é a memória. A casa trabalha com pratos que já fazem parte do imaginário da gastronomia baiana, e transforma isso em ativo.

Entre os carros-chefes estão as moquecas, especialmente as versões com peixe e camarão, além de releituras que mantêm a base tradicional com execução refinada . Frutos do mar dominam o cardápio, reforçando a conexão direta com a cultura local .

As promoções seguem essa lógica: pratos já consagrados aparecem em condições específicas, em dias definidos. Não há tentativa de reinvenção, há reforço de identidade. O resultado é um restaurante que não precisa surpreender para manter o público. Ele se sustenta na confiança. E, nesse caso, consistência vale mais do que novidade.

📍 Rua Odilon Santos, 45 – Rio Vermelho

🕒 Segunda a quarta: 12h às 23h | Quinta a sábado: 12h às 00h | Domingo: 12h às 21h30