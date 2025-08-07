VANESSA BRUNT

Do violino às vans: serviços nada óbvios em Salvador para o seu evento

Além dos serviços mais conhecidos, como buffet, som e iluminação, há também opções menos convencionais que atendem a necessidades específicas

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:05

O setor de eventos no Brasil continua em plena expansão e vem se firmando como um dos grandes impulsionadores da economia do país. Segundo dados do Radar Econômico, boletim mais recente divulgado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE), referentes ao ano de 2024, o número de empregos diretamente ligados à atividade principal do segmento está 60,8% acima do registrado em 2019, antes da pandemia. Essa forte recuperação tem impulsionado a criação de vagas formais e o crescimento do consumo, evidenciando o papel estratégico dos eventos na economia nacional.

Esse crescimento do setor também influencia diretamente a cadeia de serviços ligada à realização de eventos, especialmente em cidades com grande volume de celebrações, como Salvador. Com uma agenda movimentada de festas populares, sociais e corporativas, a capital baiana registra uma demanda crescente por fornecedores que atuam em diferentes etapas da produção. Além dos serviços mais conhecidos, como buffet, som e iluminação, há também opções menos convencionais que atendem a necessidades específicas dos organizadores. Diante disso, confira cinco serviços nada óbvios em Salvador para eventos:

1. Jorge Violino | @jorgeborgesviolino

Com mais de 25 anos de experiência em Salvador, o violinista Jorge Borges é especializado em apresentações para eventos de diferentes formatos. Seu repertório é adaptado de acordo com o estilo e a proposta da ocasião, indo desde cerimônias de casamento e festas sociais até encontros corporativos e jantares mais intimistas.

A trilha sonora, executada ao vivo com violino, é escolhida em conjunto com os contratantes, garantindo que o som esteja alinhado ao clima do evento. Em sua prioritária lista musical sugerida, Jorge adapta músicas atuais para o estilo clássico com o violino: do pop às trilhas de filmes.

Além de apresentar-se em eventos sociais e corporativos, Borges também oferece um serviço exclusivo une música e gastronomia: o Sound & Chef (@sound_chef). A proposta é transformar o ambiente doméstico em um espaço de experiências sensoriais, reunindo um concerto intimista de violino ao vivo com um menu de alta gastronomia. O cardápio é elaborado por chefs experientes, priorizando ingredientes selecionados e apresentação refinada.

O serviço inclui, ainda, estrutura completa para o atendimento em casa, com equipe especializada em garantir conforto e sofisticação em ocasiões como jantares, comemorações familiares e recepções privadas.

Contato: (71) 99119-9072

2. Salvtour - van | @salvtour_receptivo

A Salvtour é uma empresa especializada em transporte de passageiros, com serviços que vão desde translados executivos até passeios turísticos e suporte logístico para eventos sociais e corporativos. Com atuação em Salvador e outras regiões da Bahia, a empresa realiza o transporte de grupos em vans, micro-ônibus e veículos de passeio, sempre prezando pela segurança, pontualidade e conforto dos passageiros.

Além disso, a Salvtour também oferece o serviço de aluguel de transporte para diferentes finalidades, como casamentos, aniversários, congressos e excursões. Entre os roteiros mais procurados estão os passeios às ilhas da Baía de Todos-os-Santos, como Itaparica, Ilha dos Frades e outras localidades paradisíacas do litoral baiano. Os pacotes incluem transporte terrestre até os pontos de embarque, além de orientações sobre o trajeto.

Contato: (71)99148-8458

3. DJ Pirraça | @djpirraca

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Vagner Lopes, conhecido como DJ Pirraça, atua com sonorização e iluminação profissional para eventos sociais, corporativos e celebrações em geral.

Seus serviços incluem o fornecimento e operação de equipamentos como mesa de DJ, caixas de som, microfones, controladoras e estrutura de luzes, adaptando-se às características de cada evento, seja em ambientes fechados ou ao ar livre. Ele também realiza eventos infantis, com repertório e estrutura voltados para o público jovem, atendendo a aniversários, confraternizações, casamentos e festas escolares.

Além da atuação como DJ, Vagner oferece cursos voltados à formação de novos profissionais no segmento. Os conteúdos abordam temas como mixagem, cabeamento, sonorização, iluminação, montagem de repertório, performance, produção musical, uso de mixers, controladoras, entre outros.

Contato: (71) 99985-1785

4. RP drinks - Rafael | @rpdrinksbar

A RP Drinks atua na produção de bebidas e coquetéis personalizados para eventos sociais e corporativos. O serviço inclui a preparação ao vivo de drinks clássicos e autorais, com técnicas profissionais de mixologia e apresentação cuidadosa. Entre as opções mais pedidas estão caipiroskas, gin tônica, moscow mule, cosmopolitan, gin especial, soda italiana, entre outros, servidos em copos e taças personalizadas, de acordo com o perfil d seja ema festividad, seja casamento, aniversários e eventos corporativos.

Com estrutura própria, a equipe da RP Drinks leva toda a estação de bar até o local da festa, oferecendo uma experiência completa de coquetelaria, que alia sabor, estética e atendimento profissional. Os serviços são realizados não apenas em Salvador, mas também em outras localidades da região, como Praia do Forte, Arembepe, entre outros destinos da Bahia.

Contato: (71) 98403-5103

5. Mila Bem Casado | @milabemcasadoss

A Mila Bem Casados atua na produção de doces personalizados para eventos, oferecendo opções como bem-casados, doces finos e sobremesas sob encomenda, de acordo com o perfil e estilo de cada celebração. Os produtos são feitos de forma artesanal, com foco em qualidade e apresentação, atendendo a casamentos, aniversários de 15 anos, formaturas, batizados e confraternizações em geral.

Os itens ganham nomes especiais conforme a ocasião: bem-vividos em aniversários, bem-nascidos em chás de bebê e bem-casados nos casamentos, sempre trazendo simbolismo e afeto à mesa de doces.

Além dos doces para festas, a empresa também se destaca na produção de ovos de Páscoa artesanais, que seguem a mesma proposta personalizada, podendo ser adaptados em sabor, recheio e embalagem conforme o gosto do cliente ou a temática da ocasião.

Outro destaque do cardápio são os bolos e tortas de diversos sabores, com versões sofisticadas e de alto padrão, ideais para compor mesas de doces e sobremesas em celebrações especiais.