VANESSA BRUNT

Empresárias baianas de alto padrão que atendem outras mulheres para mais segurança

Realizar o sonho da mudança ou até serviços de reparo em casa vai ficar mais fácil em 2025

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 16:17

A violência contra a mulher aumentou em 58% na Bahia neste ano de 2024. O dado é confirmado pela Rede de Observatórios da Segurança, com informações do boletim Elas Vivem. “Morro de medo de contratar um eletricista estando sozinha em casa. Se eu quiser mudar de apartamento, como vou visitar um novo sozinha? Essas são angústias que apenas nós, mulheres, compreendemos”, afirma Maria Ana, de 30 anos.

Por outro lado, a realização de sonhos no empreendedorismo feminino vem ganhando cada vez mais força no estado. Apesar de apenas 20% apresentarem CNPJ, a Bahia registrou cerca de 633 mil donas de negócios no novo ano, número que cresceu em comparação ao ano anterior. Esse dado da DataSebrae revela que, embora muitas mulheres movimentem negócios próprios na informalidade, essa realidade está sendo cada vez mais aceita pelo público feminino.

Com isso, ter mulheres atendendo outras mulheres e emitindo mais segurança se torna fator cada vez mais palpável na capital baiana. Para 2025, ficará mais fácil ter serviços de consertos em casa, cursos profissionalizantes para pessoas com libras, acesso ao apartamento dos sonhos e mais. Conheça cinco empresárias que estão colaborando para que mais mulheres tenham essa leveza:

Carla Bitencourt Crédito: divulgação

01. Carla Bitencourt | @carlabitencourt

A corretora de imóveis de alto e médio padrão em Salvador, Carla Bitencourt, possui mais de 16 anos de experiência no mercado imobiliário de luxo e acredita que seu trabalho extrapola os limites da corretagem. “Não é apenas sobre vender imóveis; é sobre criar experiências que as pessoas vão lembrar para sempre. Imagino cada cliente como merecedor de um atendimento especial e personalizado”, explicou a referência baiana, que atende mulheres, famílias, homens e toda a variedade de clientela.

“Muitas vezes, atendo mulheres que estão comprando seus primeiros imóveis ou liderando grandes projetos, e é muito especial fazer parte desse momento”, conclui a empreendedora, que contribui para a expansão do empoderamento feminino à medida que faz com que mulheres se sintam confiantes com suas escolhas.

Inovadora, a especialista inclui imóveis exclusivos em seu sistema, além de tecnologias recentes para apresentação deles de forma mais digital e próxima.

Para compartilhar conhecimento com outras profissionais, Carla está sempre participando encontros e workshops focados em incentivar mais mulheres a se apoiarem. Ela ainda revelou que o ano de 2025 promete mais ações como essa. Para acompanhar basta clicar no link do seu site www.carlabitencourtimoveis.com.br.

Na página, há informações também sobre os imóveis de luxo do Horto Florestal, Caminhões das Árvores, Pituba, Itaigara, Graça, São Lázaro, Ondina, Patamares, Barra e mais. O Litoral Norte também é coberto pela profissional, incluindo regiões como Praia do Forte, Guarajuba, Itacimirim e outras áreas.

May Barros Crédito: divulgação

02. Entre Minas Serviços (May Barros) | @entreminaservicos

Um serviço de reparos domésticos e decoração pensado por mulheres e exclusivamente para mulheres: essa é a essência do Entre Minas, um projeto pioneiro em Salvador, idealizado pela empresária May Barros, de 29 anos, em parceria com sua amiga Shel Lisboa.

Com o objetivo de transformar a relação das mulheres com os serviços de manutenção residencial, o Entre Minas promove segurança e conforto ao oferecer profissionais femininas qualificadas para tarefas como troca de resistência de chuveiro, reparos em azulejos, instalação de prateleiras e até pinturas artísticas.

“Nosso propósito é desbravar um mercado historicamente dominado por homens e mostrar que as mulheres podem e devem ocupar esses espaços que nos foram negados por tanto tempo”, declara May.

A proposta se destaca pela pluralidade: atende desde o público de alto padrão até mulheres de diversas classes sociais, além de oferecer oficinas para capacitar outras mulheres. Entre os serviços, estão inclusos montagens de móveis e reparos complexos, sempre com um olhar cuidadoso e empoderador. Entre Minas não é apenas um serviço – é um movimento que inspira e transforma.

Juliana Souza Crédito: divulgação

03. Juliana Souza | @julianasouzaoris

A empresária e advogada baiana Juliana Souza, que também é cantora e escritora do livro Torrente Ancestral, foi uma das grandes responsáveis pela conquista histórica da maior condenação por racismo e injúria racial no Brasil. O caso viralizou quando a advogada venceu o processo envolvendo a filha da influenciadora Giovanna Ewbank, que foi vítima do crime há alguns anos. Hoje ela atende diversos famosos como o atleta Vinícius Júnior.

CEO do Desvelando Oris (@desvelandooris), organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover equidade racial e de gênero, Juliana une a visão empreendedora com a militância, buscando romper ciclos de escassez e violências estruturais através do seu trabalho.

Assim, mulheres que não se sentem seguras em relatar casos para homens, podem contar com o suporte aprofundado e a sensibilidade de Souza em seu profissionalismo.

Alana Elias Crédito: divulgação

04. Alana Elias | @alana.elias

A fundadora da Startup Hub Delas (@hubdelas), Alana Elias, criou o projeto para desenvolver habilidades comportamentais em mulheres, estimulando-as a alcançarem a independência financeira. A mentora e palestrante também realiza eventos de alto padrão, para aqueles que querem investir em trocas com a empresária. Dentro do projeto, já está aberta as inscrições para a iniciativa Imersão Mapa da Virada, onde o pagamento é feito através do site https://evento.hubdelas.com/#comprar.

Ela, que já foi condecorada com a Medalha Honra Mulher Empreendedora no ano de 2023 pela Câmara Municipal de Salvador, também é conselheira da Confederação Nacional de Jovens Empresários (@conajeoficial), além de mentora e palestrante. O Prêmio lhe foi concedido como forma de agradecimento pelo seu trabalho prestado em favor do empreendedorismo feminino local.

Karine dos Santos Crédito: divulgação

05. Karine dos Santos | @karinewakanda

Com um histórico de luta no empreendedorismo preto, Karine Santos criou o Wakanda Educação (@wakanda_educacao), programa de educação em negócios que utiliza da linguagem informal e regional para alcançar públicos diversos.

Promovendo um modelo didático e exclusivo para assinantes no Instagram, Karine também realiza mentorias coletivas, nas quais transmite as lições que aprendeu em sua jornada nos negócios. “Criamos um perfil exclusivo e privado para você que já é da nossa alcateia. Todos que fizeram cursos e imersões da Wakanda, podem fazer parte! Teremos, dicas imperdíveis e oportunidades únicas para você”.

Eleita como uma das personalidades do meio empresarial mais bem sucedidas antes dos 30 anos pela Revista Forbes, ela conquistou destaque em diversos espaços da mídia, como é o caso do reality show de empreendedorismo Shark Tank do Sony Channel.

Apesar de jovem, Karine entendeu que falar sobre negócios de uma forma acessível é o melhor caminho para democratizar o acesso à informação e acredita que o ingresso do público feminino no mundo empresarial é de grande importância para a sociedade “O mundo precisa de mais mulheres empreendedoras porque o sucesso delas inspira e cria novas oportunidades para todos”, explanou.

Luana Rodrigues Crédito: divulgação

06. Luana Rodrigues | @queroserinterprete

A empreendedora Luana Rodrigues é uma das precursoras da profissionalização do mercado de tradução em Libras de Salvador. CEO da Quero Ser Intérprete, ela tem como um de seus objetivos facilitar o ingresso da comunidade surda no meio empresarial, e já conseguiu certificar mais de 300 profissionais pelo MEC.

Além do seu site https://queroserinterprete.com.br/loja_virtual/index.php em que ela divulga seus cursos de Pós-Graduação, Formação em Intérprete de Libras, Idiomas, cursos administrativos e de diversas áreas do conhecimento, Luana criou alguns grupos VIP, onde são passados conteúdos exclusivos.