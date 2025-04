VANESSA BRUNT

Hospedagens fora do óbvio em Praia do Forte

Entre os destinos mais visitados, a Praia do Forte teve grande destaque, registrando alta demanda turística durante a temporada

A Bahia consolidou sua posição de liderança no turismo nacional ao registrar um número recorde de 9,4 milhões de turistas durante a alta temporada de 2024/2025. O grande fluxo de visitantes injetou R$ 23,7 bilhões na economia estadual, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia e transporte. >

Os dados, divulgados pelo Ministério do Turismo, pela Polícia Federal e pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), refletem o crescimento contínuo do estado como um dos principais destinos do Brasil. Com praias procuradas, cultura singular e infraestrutura turística em expansão, a Bahia segue atraindo viajantes de todo o país e do exterior, consolidando-se como referência no setor. >

Casa Jangadas Crédito: divulgação

Casa Jangadas | @casasjangadaspraiadoforte>

Conforto luxuoso e imersão com a natureza. Assim é a Casa Jangadas, que inclui cinco suítes, sendo duas no térreo, uma master com closet e três no pavimento superior. >

Os diferenciais começam no atendimento, onde também é possível obter contatos e suportes para quem deseja também efetuar locações em outros destinos luxuosos na Bahia. Tudo graças aos contatos da renomada proprietária Fabiane.>

O espaço sai do óbvio também ao oferecer serviço de concierge, com profissionais como arrumadeira, cozinheira, babá, transfer, barman, pizzaiolo e sushiman, garantindo uma experiência completa e personalizada. A casa também inclui uma alameda extra de serviço, com uma cozinha compacta na parte posterior.>

A arquitetura, elaborada pela Gam Arquitetos e Tiro Construção, valoriza os ambientes abertos. A piscina, dividida entre prainha e espelho d’água, reforça o clima litorâneo, enquanto o uso de materiais como madeira e pedra cria um equilíbrio entre rusticidade e sofisticação. A casa segue um conceito minimalista e elegante, com área social pensada para convivência e lazer, com uma cozinha integrada à sala e ao espaço gourmet.>

Localização: Condomínio Praia das Jangadas, dentro do complexo Piscinas Naturais em Praia do Forte | Valores: Diária a partir de R$ 3 mil. Mínimo de três noite ou duas noites com diárias a partir de R$ 3.500 | Reservas: https://www.instagram.com/casasjangadaspraiadoforte>

Refúgio da Vila Boutique Hotel Crédito: divulgação

Refúgio da Vila Boutique Hotel | @refugiodavila>

A 100m da praia, o Refúgio da Vila é um ambiente integrado à natureza. Oferece infraestrutura completa para quem busca serviços diversificados. Entre os serviços oferecidos estão aluguel de bicicletas, translado para o aeroporto e um spa com opções de massoterapia.>

Na área de lazer, os hóspedes podem aproveitar piscina ao ar livre, terraço e espaços integrados à natureza. O restaurante oferece café da manhã variado, menu elaborado por chefs renomados e uma ampla carta de vinhos e drinks.>

Além da hospedagem, a localização permite fácil acesso a pontos turísticos como a Vila dos Pescadores, o Projeto Tamar e a Reserva Florestal Sapiranga, além de atividades como trilhas e passeios de bicicleta pela região.>

O local dispõe de suítes equipadas, áreas de lazer e opções gastronômicas que valorizam ingredientes regionais. A estrutura conta com recepção 24 horas, quartos climatizados, suítes adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, Wi-Fi gratuito e estacionamento privativo. >

Localização: Loteamento Aldeia dos Pescadores, lotes 6, 7 e 8 S/N, Mata de São João - BA, 48280-000 | Reservas: https://refugiodavilaboutiquehotelespa.bukly.com/ | Valores: A partir de R$ 745>

Porto Zarpa Hotel Crédito: divulgação

Porto Zarpa Hotel | @portozarpa>

O Porto Zarpa Hotel, oferece uma estrutura voltada para famílias em férias. São 32 apartamentos com 34m² de área, piscina com diferentes profundidades para adultos e crianças, restaurante com cardápio variado e bar na piscina. Conta também com sala de TV, sala de jogos equipada com snooker, dardo, mesa de baralho e brinquedoteca com tatame, jogos de montar e livros. Para comodidade dos hóspedes, há estacionamento privativo, WI-FI e acesso direto à praia. >

O programa Cliente Habitué oferece benefícios a quem se hospeda frequentemente, incluindo upgrade de quarto, early check-in, late check-out e tarifas diferenciadas, conforme disponibilidade. >

O restaurante do hotel serve café da manhã com frutas, sucos, pães, tortas, bolos, pratos quentes preparados na hora e iguarias regionais. Há um cardápio infantil e coquetéis tropicais disponíveis na área da piscina. O hotel adota ainda práticas sustentáveis, como coleta seletiva de lixo, controle do consumo de água, sistema de aquecimento solar nos chuveiros, uso de economizadores de energia e lâmpadas LED. Também possui uma usina de captação de energia solar e utiliza produtos de limpeza biodegradáveis. A valorização dos funcionários inclui capacitação profissional e programas de assistência para suas famílias.>

Localização: Rua da Aurora, 256 – Cond. Porto das Baleias – Praia do Forte – Bahia | Reservas: https://book.omnibees.com/hotelresults?q=7548 | Valores: A partir de R$ 481>

Casa na Lagoa Aruá Crédito: divulgação

Casa na Lagoa Aruá | @casanalagoaarua>

A Casa da Lagoa, localizada na Praia do Forte, é uma opção de hospedagem voltada para quem busca um refúgio tranquilo, com maior privacidade do que em hotéis comuns. Com vista para a lagoa, o espaço foi criado para oferecer conforto e contato com a natureza. >

A estrutura da casa inclui acomodações planejadas para proporcionar descanso e reclusão, além de áreas comuns integradas ao ambiente natural. A localização permite fácil acesso à praia e aos principais pontos turísticos. A casa oferece hospedagem para até oito pessoas, contando com dois quartos suítes: um com uma cama de casal, uma cama de solteiro e um colchão de casal extra, e o outro com uma cama de casal. A sala dispõe de um sofá-cama.>

A casa está equipada com Wi-Fi, ar-condicionado, TV, água aquecida e telefone. A cozinha conta com utensílios básicos para preparo de refeições. Toalhas e lençóis são fornecidos, e há duas vagas de estacionamento disponíveis.>

Desde sua inauguração, a Casa da Lagoa passou por melhorias para garantir comodidade aos hóspedes. O espaço combina simplicidade e funcionalidade, oferecendo um ambiente adequado para momentos de relaxamento, sempre com a tranquilidade proporcionada pela natureza ao redor.>

Localização: Reserva Aruá, 02, Mata de São João - BA, 48280-000 | Reservas: https://www.casanalagoaarua.com.br/precos-e-disponibilidade/rooms/749c327d-c042-43db-a264-331cd35089b0 | Valores: A partir de R$ 600>

Via dos Corais Crédito: divulgação

Via dos Corais | @viadoscorais>

O Hotel Via dos Corais, localizado na Praia do Forte, oferece acomodações com decoração elegante e focada no conforto dos hóspedes. O hotel conta com diferentes categorias de apartamentos, todos planejados para proporcionar tranquilidade e descanso. >

Em relação à hospedagem de animais, o hotel permite a entrada de animais de pequeno e médio porte (até 20kg), desde que sejam dóceis e carinhosos. Apenas o Apartamento com Varanda está disponível para a hospedagem de animais. A estadia de animais está sujeita à disponibilidade e deve ser informada no momento da reserva, sendo necessário apresentar documentos de vacinação no check-in. A taxa de hospedagem para animais é de R$ 100,00 por dia.>

O hotel conta com uma área social integrada a um jardim e piscina, proporcionando um ambiente para relaxamento. A arquitetura e decoração utilizam acabamentos em madeira, tijolos e luminárias de palha, criando um ambiente de casa de praia. A piscina é projetada para atender tanto adultos quanto crianças, com áreas rasas para diversão infantil e hidromassagem para os adultos. O Bar da Vila, localizado próximo à piscina, oferece petiscos e drinks, com música ambiente.>

O Corais Gourmet é o restaurante do hotel, oferecendo uma variedade de pratos da culinária baiana, com ingredientes frescos e sazonais. O restaurante funciona diariamente, das 10h às 22h.>

Para famílias com bebês, o hotel oferece a Vila do Bebê, um espaço equipado com utensílios para alimentação e troca de fraldas, além de banheira e bercinho. Para eventos corporativos, o hotel dispõe do Vila Convention, um espaço com luz natural e infraestrutura para eventos, oferecendo também serviços de coffee break e refeições.>

Localização: R. do Dourado, 143 - Açu da Torre, Mata de São João - BA, 48280-000 |Reservas: https://book.omnibees.com/hotel/1315 | Valores: A partir de R$ 505,99>