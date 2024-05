VANESSA BRUNT

Lojas em Salvador com promoções para o Dia das Mães

Flores com kits especiais, cosméticos, depilação, chás premium e moda: um presente do Dia das Mães pode ser versátil e surpreendente

Vanessa Brunt

Publicado em 3 de maio de 2024 às 05:00

Flores com kits especiais, cosméticos, depilação, chás premium e moda: um presente do Dia das Mães pode ser versátil e surpreendente, assim como esta seleção especial. Conheça marcas que estão preparando promoções exclusivas ou combos únicos para essa data, oferecendo produtos renomados e experiências únicas, que expressam amor, cuidado e estilo:

Azucena Flores Crédito: divulgação

A marca Azucena chega em Salvador trazendo o design floral de locais como Paris, Nova York e Londres. A loja constrói buquês artesanais em vasos ou em outros formatos, com uma estética singular, atendendo às necessidades de cada cliente.

Para o Dia das Mães, as encomendas — com delivery — serão limitadas, com possibilidades como a cesta de café da manhã com flores ou como o kit com mini difusor e mini vela aromática, com insumos europeus, para além da arte floral; há ainda o kit com odorizante de ambientes, em conjunto com o buquê escolhido, entre outras opções.

A Azucena trabalha também para pronta-entrega, porém com estoque reduzido, prezando pela produção acurada. “O nosso foco é em fazer arranjos muito bem pensados, reforçando os sentimentos a serem transmitidos, com elegância e construção em cada detalhe. Não é à toa que cada estilo de buquê leva um nome que faz referência a essas cidades do mundo”, explica Ryana Mendonça, fundadora, que reforça sobre a papelaria com leve aroma personalizado da empresa.

Para além do Dia das Mães, a Azucena recebe encomendas semanalmente, sempre com 48h de antecedência. A marca, que também efetua assinatura floral para residências e estabelecimentos, prepara sempre um atendimento minucioso e distinto, enviando vídeos dos produtos, catálogo completo e mais detalhes.

Os pedidos podem ser reservados através do número de WhatsApp, para maior praticidade: +55 11 98573-3330

Avatim Crédito: divulgação

2. Loja Avatim Guarajuba | @lojaavatimguarajuba

A Loja Avatim de Guarajuba é reconhecida por ter produtos sustentáveis para o cuidado dos ambientes, como velas aromáticas e difusores, além de cosméticos de alta qualidade para corpo e rosto. A marca, que pode ser a pedida ideal para quem estiver passando pela Linha Verde ou em regiões próximas, está com uma promoção especial, em colaboração com os shoppings locais: Guarajuba Shopping, Guarajuba Center e Guarajuba Boulevard.

O garante um brinde da Avatim para quem efetuar compras (acumulativas) acima de R$ 289 em lojas de qualquer um dos shoppings citados acima. A promoção estará em vigor de 01 a 13 de maio.

A oferta é válida enquanto durarem os estoques do brinde exclusivo. Para recebê-lo, os clientes devem apresentar suas notas fiscais (acumulativas) na loja Avatim, localizada no Shopping Boulevard. Esta iniciativa visa oferecer aos clientes uma oportunidade de experimentar os renomados produtos da marca, reconhecida por sua qualidade e variedade.

Endereço: Shopping Boulevard - Alameda Monte das Dunas, Km 42 - Guarajuba, Camaçari - BA | Telefone: (71) 3190-5717 | Instagram: @lojaavatimguarajuba

Depyl Action Crédito: divulgação

3. Depyl Action | @depylaction.salvador

A rede de depilação Depyl Action, com mais de 27 anos de experiência no mercado, anunciou descontos exclusivos em comemoração ao Dia das Mães, proporcionando aos clientes a oportunidade ideal de presentear suas mães com momentos de cuidado com a pele.

Durante todo o mês de maio, os novos clientes serão beneficiados com uma promoção imperdível: ao agendar um serviço, poderão desfrutar de uma depilação gratuita em áreas selecionadas, incluindo buço, orelha ou nariz. Além disso, um desconto especial de 15% será oferecido para o serviço de Design de Sobrancelhas.

As regras detalhadas podem ser consultadas através do site oficial da Depyl Action ou de seu perfil no Instagram. Esta iniciativa visa proporcionar aos clientes uma experiência de cuidado pessoal, ao mesmo tempo em que celebra o amor e a dedicação das mães.

Endereço: Salvador Shopping | Shopping da Bahia | Shopping Barra | Lauro de Freitas | Telefone: (71) 99360-0001 | Instagram: @depylaction.salvador

Tea Shop Crédito: divulgação

4. Tea Shop | @teashop_salvadorshopping

A marca Tea Shop, considerada a maior rede de chás premium do país e com mais de 30 anos de expertise na produção artesanal de chás a granel de alta qualidade, lançou a campanha especial de Dia das Mães, intitulada Antiox Beauty.

A campanha chegou à Tea Shop do Salvador Shopping, buscando explorar a beleza da natureza e os inúmeros benefícios dos chás antioxidantes, oferecendo uma ampla variedade de produtos que promovem o bem-estar e a saúde.

Entre os itens disponíveis estão chás especiais, diversos acessórios para chás como infusores de girassol, filtros em inox, ampulhetas, canecas (mugs), latinhas com chá com estampas exclusivas, além de sabonetes e muito mais, com preços promocionais, a partir de R$ 16,90.

Com uma seleção cuidadosamente elaborada de produtos, a Tea Shop do Salvador Shopping proporciona aos clientes a oportunidade de presentear suas mães de maneira única e especial, combinando o prazer de degustar chás premium com o cuidado com a saúde e a beleza.

Para mais informações e para adquirir os produtos da campanha, visite a loja do Salvador Shopping ou acesse o site oficial da marca.

Endereço: Salvador Shopping | Telefone: (71) 9 9603-1898 | Instagram: @teashop_salvadorshopping

Casal do Dendê Beach Wear Crédito: divulgação

4. Casal do Dendê Beach Wear | @casaldodendebeachwear

A Casal do Dendê Beach Wear, uma marca independente de moda praia, idealizada pela stylish e costureira Siomara Oliveira, está com uma promoção exclusiva em comemoração ao mês das Mães.

Além da ampla seleção de biquínis e acessórios de moda praia para adultos, a marca também destaca sua coleção Mães e Filhos, composta por modelos de biquínis, bem como biquíni e sunga, projetados para serem usados em conjunto, promovendo uma experiência de moda coordenada entre mães e filhos.

Durante todo o mês das mães, a marca oferecerá uma promoção especial para esses conjuntos. Os conjuntos Mães e Filhos, que normalmente custam R$ 250, estarão disponíveis por R$ 149,99. Além disso, os clientes terão a oportunidade de fazer suas encomendas sob medida, garantindo o ajuste perfeito de acordo com suas preferências.

As estampas e modelos disponíveis devem ser consultados diretamente no atendimento da loja e estarão disponíveis durante todo o mês de maio. As encomendas podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp, onde os clientes também poderão enviar referências para confecção.