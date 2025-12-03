VANESSA BRUNT

Novidades culturais e de lazer para ficar de olho na Bahia em 2026

Confira a seguir:

Vanessa Brunt

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:02

A Bahia se prepara para um ano transformador. Em 2026, novos empreendimentos, equipamentos culturais e políticas de fomento devem dar ainda mais fôlego ao turismo, à arte e à cena cultural local. Aqui estão cinco lançamentos e oportunidades que valem acompanhar com atenção.

Hot Park Costa do Sauípe Crédito: divulgação

1. Hot Park Costa do Sauípe

A Costa do Sauípe tem passado por revitalizações e novas estruturas. Para a nova era, está confirmado o lançamento de um parque aquático de grande porte: serão cerca de 100 mil m², com mais de 20 atrações distribuídas em cinco áreas temáticas (“lands”), inspiradas no ciclo de vida das tartarugas-marinhas.

A imagem conceitual divulgada mostra uma ambientação imersiva: ovos gigantes, pegadas de tartaruga, restaurantes, lojas e espaços experienciados para todas as idades. O investimento estimado é de R$ 350 milhões, segundo a Aviva.

Embora a primeira previsão de inauguração seja para 2027, 2026 deve ser o ano de consolidação dos planos comerciais: são esperados anúncios de pacotes promocionais, day-use, passaportes limitados e pré-vendas. Há a divulgação inicial de “Passaporte Hot Park Série Limitada”, com alguns benefícios especiais para os primeiros compradores.

Além disso, a construção do parque foi favorecida por inclusão de equipamentos importados, o que reforça o compromisso com a velocidade e a escala do projeto.

Famílias e turistas de lazer que buscam algo além da praia: combinação resort + parque.

Operadores de viagens e pacotes turísticos: há oportunidade de comercializar estadias com acesso ao parque.

Investidores no setor de turismo: especialmente os que acompanham modelos integrados de hospitalidade + entretenimento.

Serviço - Site oficial para inscrições e novidades: promo.costadosauipe.com.br/hotpark promo.costadosauipe.com.br | Instagram oficial: @hotpark. | https://www.instagram.com/costadosauipe

Marangatú Luxury Hotel: Serra Grande Crédito: divulgação

2. Marangatú Luxury Hotel: Serra Grande (Costa do Cacau)

Um projeto de alto luxo sustentavelmente planejado para Serra Grande, na Costa do Cacau, entre Ilhéus e Itacaré. O hotel ocupará 30 mil m², com apenas 19% da vegetação suprimida, uma escolha clara pelo respeito ambiental.

Serão ao todo 76 unidades, variando de 33 m² a 300 m², com projeto arquitetônico assinado por Greg Bousquet. O modelo de negócio inclui a copropriedade: é possível comprar frações com escritura e acesso a todos os serviços de hotel de alto padrão.

Ainda que a inauguração esteja prevista para 2027, 2026 deve ser marcado por ações de marketing, vendas de frações, visitas de investidores e divulgação das experiências exclusivas: beach club, spa na floresta, trilhas ecológicas, academia, atividades ao ar livre (como arvorismo, mountain bike, arco e flecha) e eventos culturais.

Também há previsão de parcerias locais para envolver a comunidade em práticas sustentáveis e geração de emprego local. A operação será feita pela Royal Tulip, marca do Louvre Hotels Group.

Casais e famílias que desejam um refúgio de luxo com imersão na natureza.

Investidores interessados em residências de alto padrão + retorno via turismo.

Viajantes engajados com sustentabilidade, bem-estar e experiências customizadas.

Serviço - Site oficial do empreendimento: marangatuhotel.com.br Resort Luxury Hotel | https://www.instagram.com/marangatuluxury

Para acompanhar vendas de frações, se informar sobre o programa de copropriedade ou obter o prospecto, é necessário entrar em contato por meio do site para receber a apresentação.

CCBB Salvador: Palácio da Aclamação Crédito: divulgação

3. CCBB Salvador: Palácio da Aclamação

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) terá uma sede permanente em Salvador, instalada no histórico Palácio da Aclamação, no centro da cidade.

Os Centros Culturais CCBB reúnem projetos em múltiplas áreas e linguagens, incluindo exposições, espetáculos teatrais, mostras de cinema, apresentações musicais e ações formativas, sempre com programação acessível ao público. Pela localização estratégica próxima ao Centro Histórico, a expectativa é que o CCBB Salvador amplie e fortaleça o circuito cultural da região, que já concentra museus, galerias, teatros, cinemas e outros espaços dedicados às artes.

O palácio, de estilo neoclássico, abriga um acervo valioso: mobiliário antigo, porcelanas, cristais, bronzes, tapetes persas, pinturas e salões ornados por Presciliano Silva.

A inauguração definitiva está prevista para o segundo semestre de 2026. Enquanto a reforma não é concluída, o CCBB já opera de forma itinerante, com projetos em outros espaços de Salvador.

Produtores culturais: há uma janela clara para submeter projetos para o CCBB Salvador.

Artistas, curadores e educadores: poderão usar esse equipamento como palco para exposições, performances e oficinas.

Público geral: amantes de cultura, arquitetura e patrimônio devem acompanhar a programação futura.

Serviço - Site oficial do CCBB Salvador: ccbb.com.br/salvador |Página institucional do CCBB: ccbb.com.br

A SecultBA também compartilha informações sobre parcerias e editais pelo seu canal no Linktree, que inclui perfis no Instagram, página de editais e outras redes: linktr.ee/secultba

FLITAN Crédito: divulgação

4. FLITAN: Feira Literária de Presidente Tancredo Neves (Baixo Sul)

Para acompanhar: @flitan.ptn

A FLITAN (Feira Literária e Cultural de Presidente Tancredo Neves) é uma iniciativa tão recente quanto promissora. A primeira edição, realizada em 2025, trouxe autores locais, cordelistas, poetas, ilustradores, oficinas, contação de histórias e debates sobre identidade cultural do Baixo Sul.

A feira foi organizada pela Associação de Mulheres Liberinas com apoio institucional, e teve espaço para lançamentos, rodas de leitura e uma programação que dialogou tanto com a tradição regional quanto com tendências literárias contemporâneas.

Agora, com consolidação em nova temporada, a próxima edição pode se tornar um importante ponto de encontro cultural no interior da Bahia, fortalecendo a literatura periférica e ampliando o protagonismo de vozes locais.

Além disso, a feira pode render pautas sobre a descentralização cultural, parcerias editoriais, projetos comunitários de leitura e presença de jovens autores.

Escritores emergentes, cordelistas e poetas interessados em ganhar visibilidade fora dos grandes centros.

Produtores culturais e editoras que buscam atuar no interior baiano.

Jornalistas de cultura, ativistas literários e leitores que valorizam o contato com a comunidade local.

Serviço - https://www.instagram.com/flitan.ptn |

A FLITAN ainda não tem um site central robusto (público), mas recomenda-se acompanhar também as redes da Associação de Mulheres Liberinas e perfis locais de cultura no Baixo Sul para novidades sobre a próxima edição, oficinas e programação.

PNAB Bahia Crédito: divulgação

5. Ciclo 2 da PNAB Bahia: SecultBA

A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) lançou 21 editais integrados ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O investimento previsto é de R$ 70,4 milhões, destinados a até 1.090 projetos culturais.

Os editais cobrem seis eixos: artes visuais, teatro, dança e música; identidades e saberes (cultura popular, ritos, celebrações); formação cultural; livro, leitura e memória; museus e patrimônio; economia criativa e ocupação de espaços culturais.

A maioria dos projetos aprovados deve entrar em execução a partir de 2026. Isso significa a concretização de iniciativas culturais novas por todo o estado, especialmente em territórios menos atendidos.

Além disso, o ciclo 2 apresenta avanços de transparência e diversidade: segundo a SecultBA, os editais foram revisados para ampliar participação territorial e incluir categorias mais inclusivas.

Produtores culturais, artistas independentes, coletivos.

Espaços culturais comunitários, bibliotecas, museus.

Jornalistas e pesquisadores interessados em políticas públicas de cultura, análise de políticas de fomento, cultura comunitária.

Serviço - Para acompanhar notícias, convocação de suplentes e resultados: site da SecultBA. Bahia+1 | Redes sociais da SecultBA e outras informações de edital: @secultba (via Linktree)