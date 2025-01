VANESSA BRUNT

Oito estratégias de comunicação poderosas para convencer e vender mais na Bahia

Com a utilização de palavras e estruturas ideais, os negócios podem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo crescimento do setor

Vanessa Brunt

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:12

A demanda por serviços digitais no Nordeste cresceu 20% no ano de 2023, com a Bahia se destacando como um dos estados líderes neste avanço. Esses números podem ser grandes aliados para empreendedores que almejam alcançar mais clientes e aumentar vendas na região através de estratégias de comunicação digital.

Segundo a Fecomércio-BA, apenas 35% das pequenas empresas baianas possuem uma presença ativa nas redes sociais, e esse cenário evidencia a necessidade de investimentos em qualificação e suporte para garantir melhores resultados. A comunicação estratégica é uma maneira de suprir essa problemática, expandindo as oportunidades para além do digital, visto que para se destacar em meio à concorrência, é essencial atrelar a presença em redes sociais, eventos, entrevistas e elementos da assessoria de imprensa que trabalham na construção de marca e fortalecimento da imagem, gerando autoridade.

Diante dessa realidade, conheça cinco estratégias que criei e utilizo na minha comunicação para torná-la sempre mais impactante e persuasiva. Como escritora (@vanessabrunt), comunicadora e fundadora da Agência Brunt CiAtive (@agenciabrunt), viso sempre técnicas exclusivas e eficazes, que são a chave para as empresas se destacarem no mercado baiano. Com a utilização de palavras e estruturas ideais, os negócios podem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo crescimento do setor:

1. Palavras que Mudo Para Uma Comunicação de Impacto (elas mudam tudo!):

grátis → cortesia

compre → conquiste

mostrar → revelar

dá → proporciona

faça → realize

promoção → condição especial

tenha → desfrute

crescer → expandir

saber → dominar

fácil → intuitivo

rápido → otimizado

adquira → faça parte

melhorar → aprimorar

bonito → sofisticado

colocar → posicionar

garantir → assegurar

mudar → transformar

observe → contemple

importante → relevante

excelente → primoroso

tentar → implementar

2. Como uma apaixonada por Metáforas ou Analogias, preciso mostrar a importância delas ao criar qualquer frase ou conteúdo:

Ao invés de falar: "Cinco dicas para a sua rotina ficar inquebrável", fale: "Quando descobri como funciona um relógio suíço, a minha rotina se tornou inquebrável".

Mais exemplos:

Troque: "Como lidar com a ansiedade", por: "Tempo fechado também ilumina. Saiba como".

Ao invés de: "Esses são os sabores dos nossos drinks". Diga: "Se esses personagens visitassem a Babbo suas bebidas favoritas seriam..."

Não diga: "Controle suas emoções". Diga: "Suas emoções são como o mar. E agora vou ensinar como tomar decisões no final de cada onda".

Troque: "Cinco dicas para melhorar sua comunicação", por: "Sua comunicação precisa ser mais parecida com uma orquestra sinfônica. Veja bem...".

3. Use os Opostos para Reforçar seu Ponto Positivo:

Leia a frase: "Desista aos poucos para dar tempo de não desistir". Agora leia: "Continue seguindo os seus sonhos". Percebe como a segunda frase soa clichê? Ao falar sobre desistir, quem busca se motivar fica mais impactado. Se você fala sobre pele seca como algo que pode acontecer com quem tem pele hidratada, ela também pode se interessar. Sempre indico que não devemos utilizar palavras negativas, mas quando é para utilizar o reforço dos opostos (sabendo quando se deve utilizar), essa é uma excelente forma.

O uso de antônimos na comunicação é uma estratégia poderosa para ampliar a persuasão e direcionar a atenção do público para a solução oferecida. Ao contrastar cenários opostos, é possível evidenciar a dor do cliente e criar um senso de urgência para a transformação desejada. Por exemplo, uma campanha de cuidados com a pele pode destacar os efeitos do “ressecamento” em contraposição à “hidratação profunda”, conduzindo o público a reconhecer a necessidade do produto. Esse recurso facilita a conexão emocional, levando o consumidor a refletir sobre sua condição atual e visualizar os benefícios da mudança.

No universo do empreendedorismo, essa técnica também se mostra eficaz ao destacar os desafios enfrentados por quem ainda não encontrou uma solução adequada. Uma empresa de cursos para desenvolvimento profissional pode utilizar a dualidade entre “estagnação” e “crescimento” para mostrar como a falta de qualificação pode impedir o avanço na carreira. Da mesma forma, o setor de bem-estar pode explorar as diferenças entre “sedentarismo” e “vitalidade” para reforçar a importância da prática de exercícios físicos. Essa abordagem ajuda o público a identificar suas dificuldades de forma clara e reconhecer o valor da solução apresentada.

Abordar a Precaução é sempre uma chave de importância.

4. Frases para Transformar ou Cortar:

Para passar mais sensação de confiança, nunca use palavras como Apenas ou Somente. Exemplo: ao invés de dizer que "Apenas queria confirmar isso", diga diretamente a frase: "Gostaria de confirmar isso".

Ao passar um feedback que não seja totalmente positivo para alguém, nunca diga: "você é", mas sim "você está".

A Regra dos Três Sins: Faça três perguntas que levem a pessoa a perceber que não faz sentido ela negar a sua proposta. Exemplo: "Você não aceita resultados medíocres, confere?", "Percebo que você já é referência e o que busca é ser ainda mais reconhecida como merece: estou correta?", "O que você busca é grandiosidade?", e no final você vem com a pergunta sobre fechar contrato.

Jamais foque no negativo. O positivo sempre estará na frente. Exemplo: ao invés de: "Não temos como fazer isso". Diga: "O que já foi feito trouxe o resultado X, e agora vamos buscar caminhos para esse prosseguimento".

O muito sempre pode ser cortado. Nunca fale: "muito bom" se pode falar "excelente", por exemplo.

5. Utilize o Poderoso Gatilho da Familiaridade:

Uma comunicação estratégica deve ser capaz de alcançar o imaginário do público — informalmente falando: é fundamental 'colocar cenas na cabeça de quem você quer convencer'. Para isso, é essencial que os clientes consigam visualizar cenas envolventes por meio de uma abordagem sensorial completa. A utilização dos cinco sentidos — como texturas, cores, aromas e sabores — permite criar experiências imersivas e memoráveis. Uma abordagem eficaz é recorrer à familiaridade, um recurso que estabelece conexões imediatas ao associar o produto ou serviço a elementos já presentes no cotidiano do consumidor.

Quando o objetivo é dialogar com um público de alto padrão, por exemplo, é fundamental utilizar analogias que ampliem a percepção de valor. Ao destacar a capacidade de uma bolsa comparando-a a um “closet portátil”, transmite a ideia de espaço e praticidade de forma clara e impactante. Da mesma forma, para evidenciar a amplitude de um ambiente, expressões como “tão vasto quanto um estádio de futebol” tornam a comunicação mais tangível e envolvente. Outro exemplo da técnica é, ao evidenciar que um livro é barato, usar comparações como “o meu livro é tão barato quanto um lanche do Mc Donald’s”. Essa analogia amplia o potencial de convencimento ao tocar em um hábito comum no dia a dia do público.

Esse é o poder das analogias de familiaridade: transformar conceitos abstratos em imagens concretas que geram identificação e despertam o desejo. Na Bahia, analisar o contexto local e trazer elementos associativos à região é essencial na comunicação quando se pensa no público que quer atingir e nas sensações que deseja passar. Uma maneira de dizer “Esses biquínis chamam atenção” é substituir por frases como “Eles serão como um Farol na praia”, conectando-os com os conhecidos faróis da Barra e Itapuã, localizados em Salvador.

6. Use Sinônimos no seu Universo de Marca:

Um dos erros que muitas empresas cometem é entregar a comunicação de sua Landing Page a um profissional que não esteja inserido na área do Copywriting. Se o objetivo da página é gerar vendas, ampliar a visibilidade ou facilitar o acesso do público à informações relevantes sobre o funcionamento da empresa, isso tudo precisa estar claro e alinhado com a persona da marca, com as estratégias de branding e as sensações que desejam passar.

A maneira mais assertiva de fazer isso é criar um universo de marca envolvente, com temas específicos, focando no sensorial. Por exemplo: se o objetivo de uma pousada é ser um ambiente tranquilo para as pessoas, ela precisa repetir em seus conteúdos palavras que são sinônimos disso, como: paz, descanso e relaxamento, além de mostrar como pode facilitar o dia a dia do consumidor, com lavanderias e spas (que remetem a menos trabalho e mais momentos de desfrute).

Outro ponto chave na Landing Page é a Headline, que seria o primeiro elemento visual ao qual o visitante tem acesso. Para manter a atenção do leitor, é preciso desenvolver frases de impacto que garantam os primeiros segundos de atenção, que são os mais difíceis de fisgar. Se a empresa quer transmitir autoridade, uma excelente forma de causar essa sensação na Headline é abordar o tempo de atuação, ou se foi pioneira em algum produto ou serviços, e também prêmios de destaque que recebeu.

7. Utilize Dados ou Exemplos no Início das Frases:

Ao invés de dizer que 'a leitura é importante', você pode utilizar um case de sucesso para atrair. Por exemplo: "Steve Jobs fazia um tipo de leitura dinâmica que ampliava os resultados dos negócios em 90%. Descubra como você também pode fazer".

Para construir uma comunicação persuasiva e com características de liderança, é fundamental iniciar os textos com dados concretos que transmitam autoridade e justifiquem a opinião a ser apresentada. Informações estatísticas chamativas, que evidenciem problemas do cotidiano do público ou possíveis consequências de determinadas escolhas, são essenciais para capturar a atenção e criar um senso de urgência. Ao destacar, por exemplo, que “70% das pessoas não conseguem manter uma rotina de autocuidado por falta de tempo”, a comunicação já antecipa uma dor latente do público, preparando-o para a solução que será oferecida posteriormente. Dessa forma, a abordagem se torna mais embasada e persuasiva, conduzindo o consumidor de maneira estruturada ao próximo passo.

Outra estratégia eficaz é o uso de cases de marcas famosas como exemplos práticos para ilustrar o impacto de determinadas ações. Em vez de afirmar diretamente que uma mudança é necessária, é mais estratégico questionar: “Já viu o que aconteceu com aquela empresa que investiu em inovação digital?” ou “Percebeu como marcas que ignoram o atendimento personalizado perdem clientes?”. Esse tipo de abordagem cria identificação e permite que o público compreenda o valor da proposta com base em situações reais e de amplo conhecimento. O storytelling baseado em experiências de mercado gera maior envolvimento e confiança, demonstrando que as soluções apresentadas já foram testadas e aprovadas.

No contexto baiano, é ainda mais estratégico utilizar exemplos de empresas locais que obtiveram sucesso – ou fracassaram – para embasar as recomendações. Apresentar dados estatísticos específicos da região, como as preferências de consumo ou desafios econômicos enfrentados, torna a comunicação mais próxima da realidade do público-alvo. Questões relevantes, como o impacto do turismo na economia ou as tendências de consumo no setor de beleza e autocuidado são pontos-chave que devem ser explorados. Dessa forma, a mensagem ganha credibilidade, pois considera as particularidades locais e reforça a conexão com os consumidores da Bahia.

8. Como fazer o cliente ir até você?

Para que um profissional consiga atrair clientes, é essencial construir uma imagem de autoridade e referência em sua área de atuação. A participação ativa em eventos relevantes, a realização de palestras e a oferta de conteúdos especializados são ações que reforçam a credibilidade e despertam o interesse do público. Além disso, o desenvolvimento de serviços personalizados, como mentorias e consultorias exclusivas, proporciona uma experiência diferenciada, incentivando os clientes a conhecerem mais sobre os demais serviços oferecidos.

A prova social é um elemento estratégico poderoso para conquistar novos clientes e consolidar a reputação no mercado. Compartilhar casos de sucesso, depoimentos e recomendações espontâneas de clientes fidelizados gera identificação e transmite segurança para aqueles que ainda não conhecem o profissional. A participação em grupos de networking e associações do setor também é uma maneira de expandir a rede de contatos, promovendo interações valiosas que podem resultar em novas oportunidades de negócios. A construção de uma comunidade engajada reforça a percepção de valor e aumenta a atratividade dos serviços oferecidos.