VANESSA BRUNT

Quatro podcasts gravados em Salvador para quem quer informação e reflexão

Programas baianos estão no YouTube, com convidados de peso

Vanessa Brunt

Publicado em 28 de junho de 2024 às 10:44

Podcasts que são apresentados também em formato de vídeo, no YouTube, estão ganhando cada vez maior força na capital baiana. Esses programas, gravados em Salvador, estão recebendo convidados de peso e abordando temáticas de importância, que vão desde saúde e utilidades públicas até reflexões de vida vindas de artistas relevantes. Conheça:

1. Elas em Cena | @elasemcena.oficial

O conteúdo informativo se mistura com humor e leveza no podcast Elas em Cena, idealizado e apresentado pelas irmãs Gabi, Dani e Nanda Brito. Artistas, empresários, influenciadores e outras personalidades baianas de relevância são entrevistados. Com perguntas fora dos clichês, o assunto perpassa as histórias de vida e passeia por conselhos e alertas. Dos caminhos profissionais aos pessoais, a ideia é que todos os espectadores possam se inspirar, distrair e angariar informações através das lições deixadas pelos convidados do programa.

As irmãs prometem papo reto e, apesar do título do podcast e do enfoque no universo feminino, homens de relevância também são entrevistados. A ideia é que experiências incríveis e reais possam chegar para todos, sendo um programa que abraça quem busca por um lifestyle leve, entretenimento, informações, reflexões, evolução, ambição e resultados na vida.

O programa, que completa um ano em julho de 2024, tem frequência quinzenal e está presente em diversas plataformas digitais.

Acompanhe no Instagram

2. Acarajé Cortadinho | @acarajecortadinho

O podcast nasceu da ideia de levar para o mundo o que é que a Bahia tem, quebrando estigmas e mostrando lados também inesperados. Dos escritores aos empresários e dos influenciadores aos atores, são entrevistadas celebridades e figuras públicas que podem ajudar no objetivo de valorizar a cultura, as pessoas e os movimentos que acontecem em território baiano. Érico Brás, Armadinho, Estakazero e Igor Kannário são apenas alguns dos convidados já presentes.

Com reflexões de vida e perguntas que trazem posicionamentos firmes dos entrevistados, o programa costuma mostrar "lados menos óbvios" dessas pessoas relevantes. "Quando pensamos em Acarajé Cortadinho é exatamente isso. Uma resenha, um papo entre amigos. A ideia é ajudar na evolução das pessoas e mostrar que a Bahia vai além do que se imagina", explica o anfitrião Tiago Lopes, host do projeto, publicitário, palestrante, empreendedor e viajante determinado a conhecer 60 países. Ao seu lado, Rafael Suedd, advogado e pai dedicado, sempre com bom humor e tiradas únicas, muitas vezes inspiradas por “Nono da Farmarcia”.

Para completar o time, Daniel Viana, publicitário, diretor de arte e fotógrafo, é a mente por trás da identidade visual e da estética do podcast. Gravado com uma estrutura que inclui sete câmeras, painéis de LED de alta resolução e espaço para bandas ao vivo, o Acarajé traz uma experiência de talk show. Ele está no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de podcast.

Novos vídeos vão ao ar sempre nas quartas-feiras, às 19h. Acompanhe no Instagram

3. Maturidade no Ar | @maturidadenoar

Como o nome pode já exemplificar, o podcast traz um objetivo bastante específico e nobre: o de dar visibilidade às pessoas idosas com temas e conteúdos voltados para o processo de envelhecimento.

O programa entrevista profissionais de diversas áreas, como médicos e terapeutas, e foca em trazer alertas para familiares e não apenas para quem está na senilidade. O ouvinte pode interagir com o convidado e o apresentador através do chat, recebendo respostas.

Apresentado por Wagner Greenhalgh, idealizador e coordenador do projeto há 6 anos, o Maturidade no Ar é transmitido nas sextas-feiras, às 19h, ao vivo, através do YouTube: Maturidade no Ar. Toda a produção fica sob a responsabilidade do Urban Média House.

Veja também no Instagram

4. Nascido na Bahia | @nascidonabahia

Psicólogos, empresários, médicas e influenciadores já passaram pelo podcast Nascido na Bahia, que convida personalidades ligadas aos mais diversos nichos e temas, com espaço aberto para todas as correntes de pensamento e visões de mundo.

Com bate-papo descontraído, o host baiano Burity Jr. também comanda outros projetos, como o Advisor Cast, voltado para empreendedorismo, finanças, negócio, desenvolvimento pessoal e profissional. À frente de marcas como a Mais1.Café, Burity inclui seus programas no Spotify e em outras plataformas, para além do YouTube.